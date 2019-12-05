Решала. Нулевые, 2019

Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали событиям в фильме “Решала” и привели к тому, что Завгар и Костя стали злейшими врагами.
На дворе 2008 год. Завгар и Костя — лучшие друзья, мечтающие разбогатеть. В погоне за наживой они заимствуют популярные нелегальные схемы заработка, о которых пока никто не прослышал в их регионе. Сначала они занимаются обналичиванием денег через подставных предпринимателей, в роли которых выступают отмытые и переодетые бомжи и алкоголики. Затем они начинают участвовать в тендерах на проведение строительных работ, устраняя конкурентов сильно сбитой ценой и используя для работ все тех же алкашей. Связи с криминальными кругами, подкуп чиновников — постепенно их дела становятся всё более незаконными. Деньги легко приходят и также легко уходят: красивая жизнь, женщины, выпивка.
Постепенно Косте становится тесно в роли мелкого дельца, и он предлагает Завгару сыграть по-крупному, войдя в строительный бизнес. Вместе с аппетитами растут и противоречия. Парни помнят о старом правиле: “Хочешь потерять близкого – замути с ним бизнес”, но всё равно нарушают его.
Фильм является приквелом картин “Решала” и “Решала 2”.
Съемочный период составил три месяца.
Фильм вошёл в семёрку лучших российских кинокартин 2019 года по версии проекта «Кинократия».
Прозвище персонажа Мосэ Куртанидзе “Завгар” происходит от словосочетания “заведующий гаражом”. Это реальное прозвище человека, который должен был сыграть эту роль в первом фильме, но не смог.
Один из режиссеров фильма Жаргал Бадмацыренов сыграл в фильме роль Мормыша.
Съемки фильма проходили в Москве, Иркутске, Ангарске и Улан-Удэ. Фильм снимался без финансовой поддержки государства.
Съемочная группа фильма полностью состояла из выходцев из Бурятии.
Автор идеи, продюсер и один из авторов сценария серии фильмов про Решалу Евгений Замалиев умер от рака за несколько недель до выхода фильма в 2019 году. Фильм посвящен его памяти.
По словам актеров Константина Озерова и Мосэ Куртанидзе, во время съемок фильма “Решала” они настолько вжились в свои образы, что стали по-настоящему недолюбливать друг друга в реальной жизни. Наладить дружеский контакт удалось лишь во время съемок фильма “Решала. Нулевые”.
Александр Фролов, снявшийся в двух первых фильмах в роли Каши, не появляется в этом фильме, но он принимал участие в его создании в качестве одного из продюсеров.
У сыгравших главные роли актеров Мосэ Куртанидзе и Константина Озерова нет актерского образования. Немногочисленные профессиональные актеры играют в фильме эпизодические роли.
По слухам, планируются съемки четвертого фильма, в котором будет рассказана история Каши, младшего брата Решалы.
Бюджет фильма составил около пяти миллионов рублей. Фильм собрал в прокате более 16 миллионов рублей в России и за рубежом, окупившись более чем в три раза.
Фильм вышел в прокат 5 декабря 2019 года в двух странах: России и Казахстане. Прокатчиком стала компания “Централ Партнершип”. В первый день премьеры фильм стал лидером российского проката. Он был показан более чем в 400 кинотеатрах.
Бытует мнение, что серия фильмов про Решалу пользуется особой популярностью у сотрудников правоохранительных органов.
Критики отмечали хорошую актерскую игру и меньшее, по сравнению с двумя предыдущими частями, количество сцен со стрельбой и погонями. Существуют мнения, что приквел не сможет стать полноценным самостоятельным фильмом из-за того, что не все зрители смотрели предыдущие две части.
2008 год. Старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и так же легко уходят. Кажется, что этот успех будет вечен. Но на каждого найдется свой капкан, особенно если хочется еще больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни.