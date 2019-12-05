Решала. Нулевые, 2019

Фильм является приквелом картин “Решала” и “Решала 2”.

Съемочный период составил три месяца.

Фильм вошёл в семёрку лучших российских кинокартин 2019 года по версии проекта «Кинократия».

Прозвище персонажа Мосэ Куртанидзе “Завгар” происходит от словосочетания “заведующий гаражом”. Это реальное прозвище человека, который должен был сыграть эту роль в первом фильме, но не смог.

Один из режиссеров фильма Жаргал Бадмацыренов сыграл в фильме роль Мормыша.

Съемки фильма проходили в Москве, Иркутске, Ангарске и Улан-Удэ. Фильм снимался без финансовой поддержки государства.

Съемочная группа фильма полностью состояла из выходцев из Бурятии.

Автор идеи, продюсер и один из авторов сценария серии фильмов про Решалу Евгений Замалиев умер от рака за несколько недель до выхода фильма в 2019 году. Фильм посвящен его памяти.

По словам актеров Константина Озерова и Мосэ Куртанидзе, во время съемок фильма “Решала” они настолько вжились в свои образы, что стали по-настоящему недолюбливать друг друга в реальной жизни. Наладить дружеский контакт удалось лишь во время съемок фильма “Решала. Нулевые”.

Александр Фролов, снявшийся в двух первых фильмах в роли Каши, не появляется в этом фильме, но он принимал участие в его создании в качестве одного из продюсеров.

У сыгравших главные роли актеров Мосэ Куртанидзе и Константина Озерова нет актерского образования. Немногочисленные профессиональные актеры играют в фильме эпизодические роли.

По слухам, планируются съемки четвертого фильма, в котором будет рассказана история Каши, младшего брата Решалы.

Бюджет фильма составил около пяти миллионов рублей. Фильм собрал в прокате более 16 миллионов рублей в России и за рубежом, окупившись более чем в три раза.

Фильм вышел в прокат 5 декабря 2019 года в двух странах: России и Казахстане. Прокатчиком стала компания “Централ Партнершип”. В первый день премьеры фильм стал лидером российского проката. Он был показан более чем в 400 кинотеатрах.

Бытует мнение, что серия фильмов про Решалу пользуется особой популярностью у сотрудников правоохранительных органов.

Критики отмечали хорошую актерскую игру и меньшее, по сравнению с двумя предыдущими частями, количество сцен со стрельбой и погонями. Существуют мнения, что приквел не сможет стать полноценным самостоятельным фильмом из-за того, что не все зрители смотрели предыдущие две части.