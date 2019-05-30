Домино, 2019

Действие ленты происходит в Копенгагене. Местным полицейским поступает очередной вызов. Они должны задержать преступника, который может оказаться опасным террористом. Но в ходе операции погибает напарник главного героя. Теперь Кристиан мечтает отомстить за него и начинает собственную охоту. Интересы полицейского пересекутся с интересами агента ЦРУ, который затеял свою игру.
Офицер полиции Копенгагена жаждет отомстить за смерть напарника от руки некоего Имрана. Охоту на убийцу он ведёт в компании с любовницей погибшего коллеги. Однако оба они становятся жертвами агента ЦРУ, подставившего Имрана.