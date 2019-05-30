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Домино Домино
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Domino

Домино, 2019

2019 / Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Датский полицейский расследует гибель своего напарника
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие ленты происходит в Копенгагене. Местным полицейским поступает очередной вызов. Они должны задержать преступника, который может оказаться опасным террористом. Но в ходе операции погибает напарник главного героя. Теперь Кристиан мечтает отомстить за него и начинает собственную охоту. Интересы полицейского пересекутся с интересами агента ЦРУ, который затеял свою игру.

  • Фильм снимался в Дании. Как позднее признался Брайан де Пальма, это был его первый опыт работы в стране и, скорее всего, последний. Режиссер был разочарован тем, в каких сложных условиях приходилось работать. В ходе съемок и после их завершения возникали финансовые сложности с датскими продюсерами.
  • Роль Домино сначала должна была исполнить Кристина Хендрикс.
  • Николай Костер-Вальдау и Кэрис ван Хаутен вместе снимались в сериале «Игра престолов».
  • По сюжету, действие происходит сразу в нескольких странах, в том числе в Бельгии, Испании, в Нидерландах.
  • После выхода картины на экраны режиссер подтвердил, что более длинной версии никогда не существовало.
  • Актеры Гай Пирс и Кэрис ван Хаутен являются парой в реальной жизни. В финале фильма они появляются в общей сцене.

Офицер полиции Копенгагена жаждет отомстить за смерть напарника от руки некоего Имрана. Охоту на убийцу он ведёт в компании с любовницей погибшего коллеги. Однако оба они становятся жертвами агента ЦРУ, подставившего Имрана.

4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 июня 2019
Премьера онлайн 31 мая 2019
Премьера в мире 30 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
В ролях
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен
Гай Пирс
Гай Пирс
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Томас В. Габриэльссон
Томас В. Габриэльссон
Паприка Стеэн
Паприка Стеэн
Все актеры и съемочная группа
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Домино
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Наша рецензия
Копенгагенские полицейские Кристиан (Николай Костер-Вальдау) и Ларс (Сёрен Маллинг) приезжают по вызову в дом, где предположительно происходит семейная ссора. Однако вместо поругавшихся супругов на этаже их встречает темнокожий бородач (Эрик Эбуане) в красных от крови ботинках. В его квартире обнаруживается труп мужчины с отрубленными пальцами и взрывчатка, сложенная в ящик с помидорами. Пока Кристиан осматривает место преступления, задержанный ловко освобождается от наручников, перерезает…
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daniilseregin1994 19 июня 2019, 02:02
Ужасно
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11 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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