Домино, 2019

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Домино смотреть онлайн Смотрите в

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Копенгагенские полицейские Кристиан (Николай Костер-Вальдау) и Ларс (Сёрен Маллинг) приезжают по вызову в дом, где предположительно происходит семейная ссора. Однако вместо поругавшихся супругов на этаже их встречает темнокожий бородач (Эрик Эбуане) в красных от крови ботинках. В его квартире обнаруживается труп мужчины с отрубленными пальцами и взрывчатка, сложенная в ящик с помидорами. Пока Кристиан осматривает место преступления, задержанный ловко освобождается от наручников, перерезает… Читать