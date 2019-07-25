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Шаг вперед 6: Год танцев Шаг вперед 6: Год танцев
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Шаг вперед 6: Год танцев, 2019

2019 / США / Китай
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Главные герои едут в Китай, чтобы стать частью танцевальной вселенной!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рон Юань и его первый опыт в роли режиссёра полнометражного кино. Так же он нам известен как принц Наян из сериала «Марко Поло» от Netflix. В фильме снимались Джейд Чайновет, которая уже играла в сериале «Шаг вперёд: Прилив», Джанель Гинестра, Шон Лью и другие.

Пекин становится новой столицей танцев. Парни и девушки из разных социальных слоев объединяются в одну танцевальную семью, которая хочет, ни больше ни меньше, сотрясти весь Китай.

- Одну из ролей мог сыграть болливудский актер Ритик Рошан.

- Франшиза «Шаг вперед» насчитывает 5 фильмов, которые собрали более 500 000 долларов по всему миру.

- Первый фильм «Шаг вперед» вышел в 2006 году и сделал звездой Ченнинга Татума.

Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Ведь Пекин – главная столица новых побед. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты!

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 июля 2019
Премьера онлайн 9 сентября 2019
Премьера в мире 25 июля 2019
Возраст 12+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Рон Юань
Рон Юань
В ролях
Джейд Чайновет
Джейд Чайновет
Джанель Гинестра
Джанель Гинестра
Шон Лью
Шон Лью
Все актеры и съемочная группа
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Шаг вперед 6: Год танцев
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за 1 рубль
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В дословном переводе новая часть танцевальной франшизы должна называться «Шаг вперёд: Китай». Этот кивок в сторону политической карты может многое объяснить. Lionsgate, которой принадлежат все части «Шаг вперёд», сделала копродукцию с китайскими компаниями для азиатского региона. Недаром новый фильм считается спин-оффом серии, а не полноценным продолжением. Хотя куда продолжать, если не в другие части света? Местом действия уже были Балтимор, Нью-Йорк, Майами,…
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