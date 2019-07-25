Шаг вперед 6: Год танцев, 2019

Рон Юань и его первый опыт в роли режиссёра полнометражного кино. Так же он нам известен как принц Наян из сериала «Марко Поло» от Netflix. В фильме снимались Джейд Чайновет, которая уже играла в сериале «Шаг вперёд: Прилив», Джанель Гинестра, Шон Лью и другие.

Пекин становится новой столицей танцев. Парни и девушки из разных социальных слоев объединяются в одну танцевальную семью, которая хочет, ни больше ни меньше, сотрясти весь Китай.