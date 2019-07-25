Шаг вперед 6: Год танцев, 2019

Рон Юань и его первый опыт в роли режиссёра полнометражного кино. Так же он нам известен как принц Наян из сериала «Марко Поло» от Netflix. В фильме снимались Джейд Чайновет, которая уже играла в сериале «Шаг вперёд: Прилив», Джанель Гинестра, Шон Лью и другие.
Пекин становится новой столицей танцев. Парни и девушки из разных социальных слоев объединяются в одну танцевальную семью, которая хочет, ни больше ни меньше, сотрясти весь Китай.
- Одну из ролей мог сыграть болливудский актер Ритик Рошан.
- Франшиза «Шаг вперед» насчитывает 5 фильмов, которые собрали более 500 000 долларов по всему миру.
- Первый фильм «Шаг вперед» вышел в 2006 году и сделал звездой Ченнинга Татума.
Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Ведь Пекин – главная столица новых побед. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты!