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Аладдин Аладдин
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Aladdin

Аладдин, 2019

2019 / США
8.3 Оцените
246 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Новый фильм Гая Ричи о молодом воришке, который находит волшебную лампу
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Причины посмотреть Факты О фильме

Гай Ричи удивил поклонников, вместо криминальных боевиков в стиле «Большого куша» и «Рок-н-рольщика», режиссер снял семейное фэнтези «Аладдин». Молодого воришку сыграл египтянин Мена Массуд, роль Джинна досталась звезде «Людей в черном» Уиллу Смитту, а красавицу Жасмин изобразила Наоми Скотт («Ангелы Чарли»).

Игровой ремейк классического мультфильма Disney расскажет историю Аладдина, мечтающего жениться на принцессе Жасмин. Исполнить столь смелое желание ему помогает Джинн, но на пути у влюбленных встанет хитрый визирь Джафар, который пойдет на всё, чтобы захватить власть в Аграбе.

- В саундтрек войдут оригинальные песни Алана Менкена, Ховарда Эшмана («Магазинчик ужасов») и Тима Райса («Король лев»), а также две новых композиции, написанные Менкеном и обладателями премий «Оскар» и «Тони» композиторами Бенджем Пасеком и Джастином Полом («Ла-Ла Ленд»).

- Сэр Патрик Стюарт хотел получить роль Джафара. Ранее он отказался от роли в «Аладдин» (1992) и с пожалел об этом.

- Уилл Смит записал «Friend Like Me» в первый день, когда встретился с композиторами.

- Дев Патель и Риз Ахмед могли сыграть Аладдина .

- Исполнитель роли Аладдина был рожден в год выхода оригинального мультфильма.

- Джинна мог сыграть Габриэль Иглесиас.

Признанный мастер авантюрных комедий и искрометных диалогов Гай Ричи представляет новый художественный фильм Disney «Аладдин», вдохновленный классическим анимационным фильмом легендарной студии. Зрителей ждет увлекательное путешествие в Аграбу и встреча с любимыми героями: отважным Аладдином, обезьяной-воришкой Абу, удивительным и неунывающим Джином, независимой и гордой принцессой Жасмин, коварным визирем султана Джафаром и его помощником говорящим попугаем Яго!

8.3 Оцените
246 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 23 мая 2019
Премьера онлайн 27 августа 2019
Премьера в мире 25 апреля 2019
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Мена Массуд
Мена Массуд
Наоми Скотт
Наоми Скотт
Марван Кензари
Марван Кензари
Нуман Аджар
Нуман Аджар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Аладдин 5 постеров
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Аладдин смотреть онлайн

Аладдин
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Наша рецензия
Трудно, на первый взгляд, придумать более удачное совпадение автора с материалом. Режиссер Гай Ричи всю свою творческую жизнь пишет кинематографическим языком один и тот же плутовской роман, персонажи которого сначала копошатся где-то в подворотнях, а потом выходят в дамки. История Аладдина идеально укладывается в ту же схему: гопник с золотым сердцем, ворующий еду на улицах родного города, находит волшебную лампу, знакомится с джинном и завоевывает сердце принцессы. К фабуле оригинального…
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Артем Чесалов 24 мая 2019, 14:18
Фильм шикарный. Сходил со своей придурковатой девушкой на него. Она в восторге
viktoria1982sasa 23 мая 2019, 21:14
Очень понравился фильм. Яркий, добрый, хорошие спец эффекты.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Актер Билли Магнуссен утверждает, что спин-офф «Аладдина» остается в работе В центре сюжета на этот раз окажется принц Андерс.
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24 декабря 2021 12:40
6 моментов, которые Дисней изменил в своих ремейках Некоторые перемены пошли историям на пользу, а вот другие только навредили.
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11 июня 2021 19:45
Лора Марано и Мена Массуд сыграют в предстоящем романтическом фильме от Netflix Съемки пройдут в Новой Зеландии.
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26 января 2021 15:40
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