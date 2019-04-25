Аладдин, 2019

- В саундтрек войдут оригинальные песни Алана Менкена, Ховарда Эшмана («Магазинчик ужасов») и Тима Райса («Король лев»), а также две новых композиции, написанные Менкеном и обладателями премий «Оскар» и «Тони» композиторами Бенджем Пасеком и Джастином Полом («Ла-Ла Ленд»).

- Сэр Патрик Стюарт хотел получить роль Джафара. Ранее он отказался от роли в «Аладдин» (1992) и с пожалел об этом.

- Уилл Смит записал «Friend Like Me» в первый день, когда встретился с композиторами.

- Дев Патель и Риз Ахмед могли сыграть Аладдина .

- Исполнитель роли Аладдина был рожден в год выхода оригинального мультфильма.

- Джинна мог сыграть Габриэль Иглесиас.