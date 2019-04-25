Аладдин, 2019

Гай Ричи удивил поклонников, вместо криминальных боевиков в стиле «Большого куша» и «Рок-н-рольщика», режиссер снял семейное фэнтези «Аладдин». Молодого воришку сыграл египтянин Мена Массуд, роль Джинна досталась звезде «Людей в черном» Уиллу Смитту, а красавицу Жасмин изобразила Наоми Скотт («Ангелы Чарли»).
Игровой ремейк классического мультфильма Disney расскажет историю Аладдина, мечтающего жениться на принцессе Жасмин. Исполнить столь смелое желание ему помогает Джинн, но на пути у влюбленных встанет хитрый визирь Джафар, который пойдет на всё, чтобы захватить власть в Аграбе.
- В саундтрек войдут оригинальные песни Алана Менкена, Ховарда Эшмана («Магазинчик ужасов») и Тима Райса («Король лев»), а также две новых композиции, написанные Менкеном и обладателями премий «Оскар» и «Тони» композиторами Бенджем Пасеком и Джастином Полом («Ла-Ла Ленд»).
- Сэр Патрик Стюарт хотел получить роль Джафара. Ранее он отказался от роли в «Аладдин» (1992) и с пожалел об этом.
- Уилл Смит записал «Friend Like Me» в первый день, когда встретился с композиторами.
- Дев Патель и Риз Ахмед могли сыграть Аладдина .
- Исполнитель роли Аладдина был рожден в год выхода оригинального мультфильма.
- Джинна мог сыграть Габриэль Иглесиас.
Признанный мастер авантюрных комедий и искрометных диалогов Гай Ричи представляет новый художественный фильм Disney «Аладдин», вдохновленный классическим анимационным фильмом легендарной студии. Зрителей ждет увлекательное путешествие в Аграбу и встреча с любимыми героями: отважным Аладдином, обезьяной-воришкой Абу, удивительным и неунывающим Джином, независимой и гордой принцессой Жасмин, коварным визирем султана Джафаром и его помощником говорящим попугаем Яго!