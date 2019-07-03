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Ибица Ибица
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Ibiza

Ибица, 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Пожилой доктор пытается произвести впечатление на детей своей девушки и отправляется с ними на Ибицу
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Причины посмотреть Факты О фильме

Француз Арно Лемор («Депрессия и друзья», «Любовь – это для двоих») снял комедию об отношении отцов и детей. Главные роли в фильме сыграли звезда «Пришельцев» и «Между ангелом и бесом» Кристиан Клавье, Матильда Сенье («Сирано. Успеть до премьеры») и юная Пили Граун («Два дня, одна ночь»).

Консервативный доктор Филипп на склоне лет встречает любовь всей своей жизни, дело омрачается тем, что у женщины – двое детей-подростков, которые не очень-то хотят проводить время со «стариком». Чтобы расположить молодежь к себе, Филипп отправляется с ними в отпуск, единственная загвоздка – курорт Ибица не располагает к спокойному семейному отдыху.  

- «Ибица» - третья режиссерская работа Арно Лемора и шестая в качестве сценариста.

- Помимо Ибицы съемки фильма также проходили в Бельгии и Франции.

- Ибица – остров в Средиземном море, принадлежащий Испании. Он славится огромным количеством ночных клубов и выступлениями лучших диджеев мира.

Как завоевать сердце новой подруги? Стать лучшим другом ее детей! Совместная поездка на курорт – отличное решение — только если это…. не Ибица!

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 июля 2019
Премьера онлайн 6 ноября 2019
Премьера в мире 3 июля 2019
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Арно Лемор
Арно Лемор
В ролях
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Матильда Сенье
Матильда Сенье
Леопольд Бухсбаум
Леопольд Бухсбаум
Пили Груан
Пили Груан
Джои Старр
Джои Старр
Все актеры и съемочная группа
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Ибица смотреть онлайн

Ибица
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Среди легкого развлекательного жанра часто встречаются фильмы без претензии на высокое. Именно в этом понимании собственной простоты и есть их главное очарование. Главный герой Филипп мечтает поближе познакомиться с детьми своей новой возлюбленной и отправиться вместе в отпуск. Ее сын в качестве подарка к успешной сдаче экзамена получает возможность выбрать место отдыха, и предпочтение отдается Ибице. Филиппу приходится изрядно помучиться, прежде чем согласиться на такое путешествие, ведь он не…
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