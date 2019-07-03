Ибица, 2019

Француз Арно Лемор («Депрессия и друзья», «Любовь – это для двоих») снял комедию об отношении отцов и детей. Главные роли в фильме сыграли звезда «Пришельцев» и «Между ангелом и бесом» Кристиан Клавье, Матильда Сенье («Сирано. Успеть до премьеры») и юная Пили Граун («Два дня, одна ночь»).

Консервативный доктор Филипп на склоне лет встречает любовь всей своей жизни, дело омрачается тем, что у женщины – двое детей-подростков, которые не очень-то хотят проводить время со «стариком». Чтобы расположить молодежь к себе, Филипп отправляется с ними в отпуск, единственная загвоздка – курорт Ибица не располагает к спокойному семейному отдыху.