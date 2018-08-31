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Новая жизнь Аманды Новая жизнь Аманды
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Amanda

Новая жизнь Аманды, 2018

2018 / Франция
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Жизнь беззаботного Давида меняется, когда он берет под свою опеку семилетнюю племянницу
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юноша по имени Давид не испытывает никаких забот и живет в свое удовольствие. Но все меняется после трагичного убийства его старшей сестры. Дело в том, что опека за ее семилетней дочерью Амандой ложится на Давида, который совсем не готов к такому. Вместе они учатся смотреть на мир по-новому и постепенно меняют жизни друг друга.

«Новая жизнь Аманды» — шестой полнометражный фильм французского постановщика Микаэля Херса. Его предыдущие ленты, в числе которых «Ощущение лета» и «По следам незабываемой юности», то и дело участвовали в различных мировых кинофестивалях. А в его новой картине снялись небезызвестные актеры: Венсан Лакост из «Джеки в царстве женщин» и Стэйси Мартин, прославившаяся после роли в «Нимфоманке» Ларса фон Триера.

- Картина «Новая жизнь Аманды» была показана в секции «Венецианские горизонты» на Венецианском кинофестивале и получила Приз Laterna Magica.

- Режиссер Микаэль Херс уже исследовал горечь утраты в предыдущей работе «Ощущение лета».

- В фильме «Новая жизнь Аманды» есть отсылки к лентам «Ветреная река», «Спутник Юпитера» и «Бегущий по лезвию 2049».

- Для восьмилетней Изор Мюльтрие роль Аманды стала дебютом в кино.

- Фильм снят на 16-миллиметровую пленку

Современный Париж. Давиду чуть больше двадцати. Он живет настоящим, легко и свободно. Одинокий мечтатель, полный надежд, Давид влюбляется в случайную знакомую Лену. Но все в его жизни резко меняется после внезапной гибели старшей сестры. Теперь Давиду придется принять решение, сможет ли он нести ответственность за свою семилетнюю племянницу Аманду.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 16 мая 2019
Премьера онлайн 21 марта 2019
Премьера в мире 31 августа 2018
Возраст 12+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Микаэль Херс
Микаэль Херс
В ролях
Венсан Лакост
Венсан Лакост
Изаура Мюльтрие
Изаура Мюльтрие
Стэйси Мартин
Стэйси Мартин
Клер Тран
Клер Тран
Марианн Басле
Марианн Басле
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Новая жизнь Аманды 3 постера
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Дэвид (Венсан Лакост) и его старшая сестра Сандрин (Офелия Колб) живут в Париже недалеко друг от друга. Сандрин работает учительницей английского и в одиночку растит дочь, обаятельную семилетнюю Аманду (Изаура Мюльтрие). Дэвид занимается сдачей жилья туристам и подрабатывает городским садовником. Жизнь идёт своим чередом, пока теракт (четверо людей, предположительно из исламистской группировки, расстреляли отдыхающих в парке) не забирает у Аманды единственного родителя. Теперь 24-летнему…
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Кадры из фильма Все кадры
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