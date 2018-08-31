Новая жизнь Аманды, 2018

Юноша по имени Давид не испытывает никаких забот и живет в свое удовольствие. Но все меняется после трагичного убийства его старшей сестры. Дело в том, что опека за ее семилетней дочерью Амандой ложится на Давида, который совсем не готов к такому. Вместе они учатся смотреть на мир по-новому и постепенно меняют жизни друг друга.
«Новая жизнь Аманды» — шестой полнометражный фильм французского постановщика Микаэля Херса. Его предыдущие ленты, в числе которых «Ощущение лета» и «По следам незабываемой юности», то и дело участвовали в различных мировых кинофестивалях. А в его новой картине снялись небезызвестные актеры: Венсан Лакост из «Джеки в царстве женщин» и Стэйси Мартин, прославившаяся после роли в «Нимфоманке» Ларса фон Триера.
- Картина «Новая жизнь Аманды» была показана в секции «Венецианские горизонты» на Венецианском кинофестивале и получила Приз Laterna Magica.
- Режиссер Микаэль Херс уже исследовал горечь утраты в предыдущей работе «Ощущение лета».
- В фильме «Новая жизнь Аманды» есть отсылки к лентам «Ветреная река», «Спутник Юпитера» и «Бегущий по лезвию 2049».
- Для восьмилетней Изор Мюльтрие роль Аманды стала дебютом в кино.
- Фильм снят на 16-миллиметровую пленку
Современный Париж. Давиду чуть больше двадцати. Он живет настоящим, легко и свободно. Одинокий мечтатель, полный надежд, Давид влюбляется в случайную знакомую Лену. Но все в его жизни резко меняется после внезапной гибели старшей сестры. Теперь Давиду придется принять решение, сможет ли он нести ответственность за свою семилетнюю племянницу Аманду.