Новая жизнь Аманды, 2018

Юноша по имени Давид не испытывает никаких забот и живет в свое удовольствие. Но все меняется после трагичного убийства его старшей сестры. Дело в том, что опека за ее семилетней дочерью Амандой ложится на Давида, который совсем не готов к такому. Вместе они учатся смотреть на мир по-новому и постепенно меняют жизни друг друга.

«Новая жизнь Аманды» — шестой полнометражный фильм французского постановщика Микаэля Херса. Его предыдущие ленты, в числе которых «Ощущение лета» и «По следам незабываемой юности», то и дело участвовали в различных мировых кинофестивалях. А в его новой картине снялись небезызвестные актеры: Венсан Лакост из «Джеки в царстве женщин» и Стэйси Мартин, прославившаяся после роли в «Нимфоманке» Ларса фон Триера.