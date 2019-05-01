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Маленькие секреты большой компании Маленькие секреты большой компании
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Маленькие секреты большой компании, 2019

2019 / Франция
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Маленькие секреты большой компании» - долгожданный сиквел комедийной драмы «Маленькие секреты» (2010) французского режиссёра и сценариста Гийома Кане, который за девять лет между двумя картинами успел поставить фильмы «Кровные узы» (2013) и «Вечно молодой» (2017). К съёмкам в продолжении картины вернулись звёзды оригинального фильма: Франсуа Клюзе («1+1»), Марион Котийяр («Полночь в Париже»), Жиль Леллуш («Неуловимый»), Бенуа Мажимель («Странные сады») и Паскаль Арбийо («Искусство любить»).

Семь лет спустя после событий «Маленьких секретов» группа приятелей собирается вновь, чтобы организовать вечеринку-сюрприз на юбилей Макса. Разлученные друзья встречают именинника в разгаре кризиса личности и пытаются собрать кусочки бывших отношений.

Персонаж Жана Дюжардена ненадолго появляется в фильме, несмотря на то что его персонаж умер в первой части.

Сиквел комедийной драмы «Маленькие секреты» (2010)

Семь лет назад их маленькие скелеты в шкафах вывалились на всеобщее обозрение. Теперь им предстоит разбираться с последствиями. Группе друзей, которая тогда распалась, предстоит собраться вновь, чтобы организовать сюрприз на юбилей для одного из них, Макса.

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 августа 2019
Премьера онлайн 11 сентября 2019
Премьера в мире 1 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Гийом Кане
Гийом Кане
В ролях
Франсуа Клюзе
Франсуа Клюзе
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Лоран Лафитт
Лоран Лафитт
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Маленькие секреты большой компании 4 постера
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Маленькие секреты большой компании смотреть онлайн

Маленькие секреты большой компании
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за 1 рубль
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Наша рецензия
После смерти Людо компания старых друзей окончательно утратила былое единство. Больше всех отдалился Макс, тяжело переживающий не только потерю близкого человека, но и собственное банкротство. Он боится признаться в этом новой жене, пытаясь не выдать себя и сохранить уверенное лицо. Из-за нарастающих долгов Макс решается продать любимую виллу на мысе Кап-Ферре, где старая компания постоянно проводила летний отпуск. Ожидание покупателей нарушает сюрприз старых друзей, которые захотели…
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Олеся Лопатецкая 5 сентября 2019, 10:05
Доброго дня. Филь пропагандирует пьянство,разврат,гомосексуализм и наплевательское отношение к детям!!! И это точно не категория 16+. Не рекомендую его к просмотру в нашей стране точно!!!
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13 голосов
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