Маленькие секреты большой компании, 2019

«Маленькие секреты большой компании» - долгожданный сиквел комедийной драмы «Маленькие секреты» (2010) французского режиссёра и сценариста Гийома Кане, который за девять лет между двумя картинами успел поставить фильмы «Кровные узы» (2013) и «Вечно молодой» (2017). К съёмкам в продолжении картины вернулись звёзды оригинального фильма: Франсуа Клюзе («1+1»), Марион Котийяр («Полночь в Париже»), Жиль Леллуш («Неуловимый»), Бенуа Мажимель («Странные сады») и Паскаль Арбийо («Искусство любить»).

Семь лет спустя после событий «Маленьких секретов» группа приятелей собирается вновь, чтобы организовать вечеринку-сюрприз на юбилей Макса. Разлученные друзья встречают именинника в разгаре кризиса личности и пытаются собрать кусочки бывших отношений.