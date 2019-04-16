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Питомец Юрского периода Питомец Юрского периода
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The Adventures of Jurassic Pet

Питомец Юрского периода, 2019

2019 / США
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Фильм о трогательной дружбе мальчика и динозавра.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм снял Райан Беллгардт, который ранее уже рассматривал тему динозавров – «Игры юрского периода»(2018). Он также снял фильм ужасов «Гремлин», который не имел большого успеха и критиков или зрителей. На роли в своем новом фильме он пригласил малоизвестных актеров: Дэвида Флетчер-Холла, Кайлера Чарльза Бека, Бена Холла и др.

Тинейджер по имени Крис случайно натыкается на магазин удивительных вещей, где не менее случайным образом получает настоящее яйцо динозавра. Чуть позже выясняется, что яйцо на самом деле не окаменелое, и из него вылупляется маленький доисторический ящер, которого Крис сразу же называет Альбертом и решает оставить у себя. Проблема в плане смышленного школьника только одна: Альберт растет не по дням, а по часам, и прятать питомца от посторонних глаз становится все труднее. Вскоре мальчик и его необычный друг привлекают внимание настоящего хозяина Альберта – коварного ученого, который ставит опыты на аллигаторах для выведения динозавров. 

  • Роль Криса стала актерским дебютом для Кайлера Чарльза Бека.
  • Основная часть съемок прошла в городе Гатри, Оклахома. Ряд сцен снимали в оклахомском Музее естественной Сэма Нобла в Нормане. Большую часть съемочной группы составили местные профессионалы, включая участников труппы Центрального театра Оклахомы Дэвида Флетчер-Холла (доктор Джост) и Бена Холла (бездомный). Режиссер Райан Беллгардт также является уроженцем этого штата.
  • Бюджет картины составил 3 000 000 долларов, а кассовые сборы – 324 444 долларов.              

Подросток помогает маленькому динозавру вырваться из рук учёного, который планирует проводить над ним эксперименты.

4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 июня 2019
Премьера онлайн 16 апреля 2019
Премьера в мире 16 апреля 2019
Возраст 6+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Райан Беллгардт
Райан Беллгардт
В ролях
Кайлер Чарльз Бек
Дэвид Флетчер-Холл
Бен Холл
Бен Холл
Брукс Райан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Питомец Юрского периода 3 постера
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Питомец Юрского периода
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Юный Крис почти магическим образом становится обладателем доисторического яйца. Вскоре из него вылупляется маленький милый динозаврик, которого мальчик называет Альбертом в честь Эйнштейна. Конечно же, Крис пытается прятать своего питомца ото всех, кроме друзей. И конечно же, за динозавром охотится злобный учёный, мечтающий заполучить в свои руки очередное подопытное животное. Стандартный сюжет «Питомца Юрского периода» пришёл будто бы прямиком из середины девяностых:…
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