Питомец Юрского периода, 2019

Фильм снял Райан Беллгардт, который ранее уже рассматривал тему динозавров – «Игры юрского периода»(2018). Он также снял фильм ужасов «Гремлин», который не имел большого успеха и критиков или зрителей. На роли в своем новом фильме он пригласил малоизвестных актеров: Дэвида Флетчер-Холла, Кайлера Чарльза Бека, Бена Холла и др.

Тинейджер по имени Крис случайно натыкается на магазин удивительных вещей, где не менее случайным образом получает настоящее яйцо динозавра. Чуть позже выясняется, что яйцо на самом деле не окаменелое, и из него вылупляется маленький доисторический ящер, которого Крис сразу же называет Альбертом и решает оставить у себя. Проблема в плане смышленного школьника только одна: Альберт растет не по дням, а по часам, и прятать питомца от посторонних глаз становится все труднее. Вскоре мальчик и его необычный друг привлекают внимание настоящего хозяина Альберта – коварного ученого, который ставит опыты на аллигаторах для выведения динозавров.