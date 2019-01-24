Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители, 2019

«Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» — это продолжение уморительной комедии 2017 года с Александром Реввой. В сиквеле известного режиссера Марюса Вайсберга, снявшего также такие картины, как «Любовь в большом городе» и «Ночная смена», сыграли такие именитые российские звезды, как Глюкоза, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Роман Курицын и, конечно же, вновь Александр Ревва.

В фильме «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» зрители вновь встретятся с очаровательным аферистом Сашей Рубинштейном и командой его обаятельных пенсионеров, которые отправятся в Москву. Однако внезапно банк со всеми их сбережениями ждет банкротство из-за действий олигарха Бородина. И теперь Саша вместе с товарищами будет мстить обидчику, пока не восстановит справедливость.