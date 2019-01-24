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Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
Киноафиша Фильмы Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители

Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители, 2019

2019 / Россия
6.9 Оцените
129 голосов
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Продолжение комедии с Александром Реввой в роли бабушки
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» — это продолжение уморительной комедии 2017 года с Александром Реввой. В сиквеле известного режиссера Марюса Вайсберга, снявшего также такие картины, как «Любовь в большом городе» и «Ночная смена», сыграли такие именитые российские звезды, как Глюкоза, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Роман Курицын и, конечно же, вновь Александр Ревва.

В фильме «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» зрители вновь встретятся с очаровательным аферистом Сашей Рубинштейном и командой его обаятельных пенсионеров, которые отправятся в Москву. Однако внезапно банк со всеми их сбережениями ждет банкротство из-за действий олигарха Бородина. И теперь Саша вместе с товарищами будет мстить обидчику, пока не восстановит справедливость.

- По словам Реввы, 20 из 32 съемочных дней он провел на высоких каблуках и в гриме, который наносился 3 часа.

- Режиссер Марюс Вайсберг поделился информацией, что зрителей ждет комедия в духе Гайдая с элементами боевика и детектива.

- Съемки фильма «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» проходили в московском банке, поликлинике РЖД, усадьбе Барышникова, доме на Новорижском шоссе и Театре на Перовской.

В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и "ОПГ — организованная пенсионная группировка" опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.

6.9 Оцените
129 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 января 2019
Премьера в мире 24 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
В ролях
Александр Ревва
Александр Ревва
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова
Марина Федункив
Марина Федункив
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вместе с Сариком Андреаясном из российской комедии сбежала целая эпоха. Сытая, довольная, беззаботная эпоха, герои которой могли позволить себе быть добрыми, пусть и испорченными дебилами. «Бабушка легкого поведения» стала последней российской комедией с high-concept’ом, которой удалось выйти летом 2017 года в серьезный плюс. После её ухода в плюс выходили только потогонные франшизы («Ёлки», «Рублёвка»), либо тягомотный российский мамблкор («Я…
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Анна Дьякова 26 января 2019, 22:38
Этот фильм смешнее,чем 1 часть!Однозначно рекомендую к просмотру.Было настолько ржачно до слез,истерического смеха,что чуть не родила там же!))
gubko02 3 февраля 2019, 14:20
Фильм для отбитых ватников , которые рублем поддерживают такое русское дерьмо . Поясняю, во-первых тупые шутки про члены , гавно и жопы , ну вы же… Читать дальше…
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129 голосов
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