Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители, 2019

«Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» — это продолжение уморительной комедии 2017 года с Александром Реввой. В сиквеле известного режиссера Марюса Вайсберга, снявшего также такие картины, как «Любовь в большом городе» и «Ночная смена», сыграли такие именитые российские звезды, как Глюкоза, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Роман Курицын и, конечно же, вновь Александр Ревва.
В фильме «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» зрители вновь встретятся с очаровательным аферистом Сашей Рубинштейном и командой его обаятельных пенсионеров, которые отправятся в Москву. Однако внезапно банк со всеми их сбережениями ждет банкротство из-за действий олигарха Бородина. И теперь Саша вместе с товарищами будет мстить обидчику, пока не восстановит справедливость.
- По словам Реввы, 20 из 32 съемочных дней он провел на высоких каблуках и в гриме, который наносился 3 часа.
- Режиссер Марюс Вайсберг поделился информацией, что зрителей ждет комедия в духе Гайдая с элементами боевика и детектива.
- Съемки фильма «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» проходили в московском банке, поликлинике РЖД, усадьбе Барышникова, доме на Новорижском шоссе и Театре на Перовской.
В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и "ОПГ — организованная пенсионная группировка" опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.