Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гурвинек. Волшебная игра Гурвинек. Волшебная игра
Киноафиша Фильмы Гурвинек. Волшебная игра

Гурвинек. Волшебная игра, 2018

2018 / Россия / Чехия / Бельгия / Дания
2.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
10-летний мальчик попадает в музей оживших игрушек
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссерами мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра» стали Инна Евланникова, одна из создателей знаменитой анимационной франшизы «Белка и Стрелка», и Мартин Котик. Озвучивают анимационную картину звезды российского кино: Михаил Ефремов, Юрий Стоянов, Константин Райкин, Андрей Рожков и многие другие.

Мультфильм расскажет о приключениях необычного десятилетнего мальчика Гурвинека из Чехии, который мечтает пройти последний уровень сложной компьютерной игры. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки, рыжеволосой Майи, в давно забытый мир старинного городского музея игрушек.

 

- Гурвинек создан в 1926 году в Чехии Йосефом Скупой и состоит в клубе Веселых человечков журналов «Веселые картинки» и «Мурзилка»

- В августе 2017 года в Чехии вышла локальная версия фильма, которая имела серьезный кассовый успех в неголливудском сегменте релизов с общими сборами более 1 миллиона долларов

 

Гурвинек — умный и жизнерадостный десятилетний мальчик, страстно желающий только одного — завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет наконец-то им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый мир старинного городского музея игрушек. Гурвинек случайно активирует легендарный волшебный диск, который оживляет не только музей и всех его удивительных обитателей, но и чудовищного престарелого кукловода! Осознав, какие силы он пробудил, Гурвинек должен будет развить навыки, полученные им во время прохождения любимой игры, до совершенно нового уровня! Но это далеко не все, ведь герою предстоит собрать всю свою смелость для борьбы с обезумевшим кукловодом, чтобы спасти не только своего отца, но и весь город от надвигающейся жестокой и загадочной угрозы.

2.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера онлайн 3 июля 2019
Премьера в мире 31 августа 2017
Возраст 6+
Прокатчик МВК
Режиссер
Мартин Котик
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про собак Фильмы про собак
Фильмы про детей Фильмы про детей
Фильмы про магию Фильмы про магию
Постер мультфильма Гурвинек. Волшебная игра 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Гурвинек. Волшебная игра смотреть онлайн

Гурвинек. Волшебная игра
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Говорить про новый мультфильм «Гурвинек» вне ситуации, которая сложилась вокруг его проката, очень сложно, но попытаться стоит. Минкульт не пустил в прокат зарубежную анимацию «Королевский корги», решив поддержать отечественный продукт, созданный, впрочем, совместно с Чехией и Бельгией. Кинотеатральные сети, разозлённые очередным переносом (эта практика постоянно становится источником скандальных новостей), объединились и дали отпор. В итоге…
Читать
Любовь Соколова 8 марта 2019, 21:47
Хуже этого мультфильма только «принцесса и дракон». Как вообще его одобрили к показу? Ни сюжетной линии,ни нормальной человеческой речи! Чему учат… Читать дальше…
Анастасия Никитина 13 марта 2019, 17:32
Ужас! Хочу "Королевский Корги"!!!
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Кинотеатры предложили поддерживать в прокате пять российских фильмов в год Ассоциация владельцев кинотеатров выступила за создание рабочей группы для коммуникации со всеми участниками кинорынка.
Написать
14 марта 2019 10:02
Минкульт обвинил продюсеров «Гурвинека» в провале проката Кинотеатры объявили российскому мультфильму бойкот.
Написать
12 марта 2019 17:05
Бойкот кинотеатров привёл к низким сборам мультфильма «Гурвинек» В дебютный уик-энд картина собрала 15 млн рублей.
Написать
11 марта 2019 11:24
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Приложение киноафиши