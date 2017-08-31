Гурвинек. Волшебная игра, 2018

Режиссерами мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра» стали Инна Евланникова, одна из создателей знаменитой анимационной франшизы «Белка и Стрелка», и Мартин Котик. Озвучивают анимационную картину звезды российского кино: Михаил Ефремов, Юрий Стоянов, Константин Райкин, Андрей Рожков и многие другие.
Мультфильм расскажет о приключениях необычного десятилетнего мальчика Гурвинека из Чехии, который мечтает пройти последний уровень сложной компьютерной игры. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки, рыжеволосой Майи, в давно забытый мир старинного городского музея игрушек.
- Гурвинек создан в 1926 году в Чехии Йосефом Скупой и состоит в клубе Веселых человечков журналов «Веселые картинки» и «Мурзилка»
- В августе 2017 года в Чехии вышла локальная версия фильма, которая имела серьезный кассовый успех в неголливудском сегменте релизов с общими сборами более 1 миллиона долларов
Гурвинек — умный и жизнерадостный десятилетний мальчик, страстно желающий только одного — завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет наконец-то им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый мир старинного городского музея игрушек. Гурвинек случайно активирует легендарный волшебный диск, который оживляет не только музей и всех его удивительных обитателей, но и чудовищного престарелого кукловода! Осознав, какие силы он пробудил, Гурвинек должен будет развить навыки, полученные им во время прохождения любимой игры, до совершенно нового уровня! Но это далеко не все, ведь герою предстоит собрать всю свою смелость для борьбы с обезумевшим кукловодом, чтобы спасти не только своего отца, но и весь город от надвигающейся жестокой и загадочной угрозы.