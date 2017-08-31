Гурвинек. Волшебная игра, 2018

- Гурвинек создан в 1926 году в Чехии Йосефом Скупой и состоит в клубе Веселых человечков журналов «Веселые картинки» и «Мурзилка»

- В августе 2017 года в Чехии вышла локальная версия фильма, которая имела серьезный кассовый успех в неголливудском сегменте релизов с общими сборами более 1 миллиона долларов