Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Потерянный остров Потерянный остров
Киноафиша Фильмы Потерянный остров

Потерянный остров, 2019

2019 / Россия
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Написать отзыв
Московский журналист приезжает на отдаленный остров на Дальнем Востоке, где происходят очень странные вещи
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Потерянный остров» расскажет историю московского журналиста, который приезжает на небольшой остров на Дальнем Востоке. Там ему предстоит сделать репортаж о поселении рыбаков, где обитают 12 человек. Вскоре он понимает, что его прибытия там ждали давно. Постепенно он оказывается глубоко втянут в круговорот жизни местных обитателей во главе с соблазнительной хозяйкой острова.

Для режиссера Дениса Силякова фильм «Потерянный остров» стал полнометражным дебютом. До этого он снял и спродюсировал короткий метр «Дом окнами в поле». В его картине сыграли в основном малоизвестные российские актеры, для которых это также отличная возможность заявить о себе на большом экране.

- Съемки фильма «Потерянный остров» проходили на острове Кунашир в 2016 году.

- В основе сюжета картины «Потерянный остров» лежит пьеса Наталии Мошиной «Остров Рикоту».

- Одну из ролей в фильме исполнила музыкант Мария Черкунова из группы Total.

Столичный журналист прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли своё последнее пристанище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем океане. Вскоре выясняется, что журналиста Игоря Воеводина все только и ждут. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 апреля 2019
Премьера в мире 24 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Денис Силяков
Денис Силяков
В ролях
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
Илья Ермолов
Илья Ермолов
Даниил Масленников
Даниил Масленников
Георгий Назаренко
Георгий Назаренко
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Лучшие русские мистические фильмы Лучшие русские мистические фильмы
Лучшие отечественные триллеры Лучшие отечественные триллеры
Постер фильма Потерянный остров 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Потерянный остров смотреть онлайн

Потерянный остров
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
grishina.alyonochk4 11 апреля 2019, 15:05
Прикольный фильм - главный герой красавчик! Фильм наталкивает на размышления.. поначалу кажется затянуто, но потом провалилась в сюжет и очнулась… Читать дальше…
Анастасия Романова 10 апреля 2019, 13:51
Фильм не понят. Если режиссёр хотел показать тяжелый быт людей, живущих в таких условиях, и вызвать сочувствие - то у него получилось лишь вызвать… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши