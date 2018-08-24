Потерянный остров, 2019

Фильм «Потерянный остров» расскажет историю московского журналиста, который приезжает на небольшой остров на Дальнем Востоке. Там ему предстоит сделать репортаж о поселении рыбаков, где обитают 12 человек. Вскоре он понимает, что его прибытия там ждали давно. Постепенно он оказывается глубоко втянут в круговорот жизни местных обитателей во главе с соблазнительной хозяйкой острова.

Для режиссера Дениса Силякова фильм «Потерянный остров» стал полнометражным дебютом. До этого он снял и спродюсировал короткий метр «Дом окнами в поле». В его картине сыграли в основном малоизвестные российские актеры, для которых это также отличная возможность заявить о себе на большом экране.