Потерянный остров, 2019

Фильм «Потерянный остров» расскажет историю московского журналиста, который приезжает на небольшой остров на Дальнем Востоке. Там ему предстоит сделать репортаж о поселении рыбаков, где обитают 12 человек. Вскоре он понимает, что его прибытия там ждали давно. Постепенно он оказывается глубоко втянут в круговорот жизни местных обитателей во главе с соблазнительной хозяйкой острова.
Для режиссера Дениса Силякова фильм «Потерянный остров» стал полнометражным дебютом. До этого он снял и спродюсировал короткий метр «Дом окнами в поле». В его картине сыграли в основном малоизвестные российские актеры, для которых это также отличная возможность заявить о себе на большом экране.
- Съемки фильма «Потерянный остров» проходили на острове Кунашир в 2016 году.
- В основе сюжета картины «Потерянный остров» лежит пьеса Наталии Мошиной «Остров Рикоту».
- Одну из ролей в фильме исполнила музыкант Мария Черкунова из группы Total.
Столичный журналист прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли своё последнее пристанище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем океане. Вскоре выясняется, что журналиста Игоря Воеводина все только и ждут. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.