Приключения Реми, 2019

Фильм «Без семьи» экранизация одноименного романа Гектора Мало, опубликованного в 1878 году. Книга получила семь экранизаций, в том числе один сериал и два аниме

Съемки проходили на юге Франции, в департаменте Тарн.

Фильм «Без семьи» стал полнометражным дебютом для юного актера Малома Пакуина. В 1984 года четырехсерийный фильм «Без семьи» выпустили в СССР. Его режиссером стал Владимир Бортко, в фильме приняли участие такие актеры, как Елена Соловей и Зиновий Гердт.

Самым известным исполнителем роли Виталиса является Пьер Ришар. Он сыграл бродячего музыканта в сериале 2000 года.

Роль Виталиса в этом фильме сыграл один из самых популярных французских актеров Даниель Отей. Для Каннского лауреата эта роль стала сотой в карьере.

Малом Пакен, сыгравший Реми, был одним из первых детей на кастинге. Но чтобы убедиться, что он идеальный Реми, режиссер Антуан Блоссье попробовал на роль еще 400 детей. И лишь после этого утвердил Малома на роль

Во второстепенных ролях снялись очень востребованные не только французским кинематографом, но международной киноиндустрией, актеры. Так роль мамы Барберен исполнила Людивин Санье, актриса европейских бестселлеров «Враг государства №1» и «Капли дождя на раскаленных скалах». Сразу после съемок в фильме ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ она присоединилась к актерскому составу сериала Паоло Соррентино «Молодой папа». Легенда французского кино – режиссер, сценарист, продюсер и актер – Жак Перрен исполнил роль Реми в старости, а известная по сериалам «Аббатство Даунтон», «Сыны анархии» и «Пуаро» Зои Боуи исполнила в фильме о Реми роль миссис Миллиган.

Пса Капи сыграл настоящий цирковой бордер-колли по имени Даркнесс

Обезьянка-капуцин Тито – в фильме Душка – уже играла эту роль в телеэкранизации романа «Без Семьи» 2000-го года вместе с Пьером Ришаром

Массовка фильма насчитывала 800 статистов

В «Приключениях Реми» в три раза больше съемочных локаций, чем в среднем французском фильме, а при создании декораций режиссер и художник-постановщик вдохновлялись ранними набросками Уолта Диснея.