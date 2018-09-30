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Приключения Реми Приключения Реми
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Rémi sans famille

Приключения Реми, 2019

2019 / Франция
7.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7
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10-летний мальчик отправляется в захватывающее путешествие вместе с бродячим артистом.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Для французского режиссера и сценариста Антуана Блоссье «Без семьи» стал третьим полнометражным фильмом в карьере. В семейном приключении главные роли сыграли знаменитый Даниель Отой («Крутой папочка», «Любовник моей жены»), юный Малом Пакуин (сериал «Богомол»), Виржини Ледуайен («8 женщин») и Жонатан Заккаи («Нуреев. Белый ворон»)

Франция, 19 век. 10-летний Реми в раннем возрасте остается без родителей и попадает на воспитание к бродячему артисту. Пожилой странник обучает его всем жизненным премудростям. Мальчик поет и исполнят акробатические номера, чтобы заработать на пропитание, заводит крепкую дружбу с собакой и обезьянкой, и в конце концов узнает о своем истинном происхождении.

 Фильм «Без семьи» экранизация одноименного романа Гектора Мало, опубликованного в 1878 году. Книга получила семь экранизаций, в том числе один сериал и два аниме

Съемки проходили на юге Франции, в департаменте Тарн.

 Фильм «Без семьи» стал полнометражным дебютом для юного актера Малома Пакуина. В 1984 года четырехсерийный фильм «Без семьи» выпустили в СССР. Его режиссером стал Владимир Бортко, в фильме приняли участие такие актеры, как Елена Соловей и Зиновий Гердт.

Самым известным исполнителем роли Виталиса является Пьер Ришар. Он сыграл бродячего музыканта в сериале 2000 года.

 Роль Виталиса в этом фильме сыграл один из самых популярных французских актеров Даниель Отей. Для Каннского лауреата эта роль стала сотой в карьере.

  Малом Пакен, сыгравший Реми, был одним из первых детей на кастинге. Но чтобы убедиться, что он идеальный Реми, режиссер Антуан Блоссье попробовал на роль еще 400 детей. И лишь после этого утвердил Малома на роль

  Во второстепенных ролях снялись очень востребованные не только французским кинематографом, но международной киноиндустрией, актеры. Так роль мамы Барберен исполнила Людивин Санье, актриса европейских бестселлеров «Враг государства №1» и «Капли дождя на раскаленных скалах». Сразу после съемок в фильме ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ она присоединилась к актерскому составу сериала Паоло Соррентино «Молодой папа». Легенда французского кино – режиссер, сценарист, продюсер и актер – Жак Перрен исполнил роль Реми в старости, а известная по сериалам «Аббатство Даунтон», «Сыны анархии» и «Пуаро» Зои Боуи исполнила в фильме о Реми роль миссис Миллиган.

  Пса Капи сыграл настоящий цирковой бордер-колли по имени Даркнесс

   Обезьянка-капуцин Тито – в фильме Душка – уже играла эту роль в телеэкранизации романа «Без Семьи» 2000-го года вместе с Пьером Ришаром

  Массовка фильма насчитывала 800 статистов

 В «Приключениях Реми» в три раза больше съемочных локаций, чем в среднем французском фильме, а при создании декораций режиссер и художник-постановщик вдохновлялись ранними набросками Уолта Диснея.

Удивительное путешествие по Франции маленького Реми в компании уличного музыканта, обезьянки и цирковой собаки.  Вместе им предстоит пережить неожиданные встречи, приключения и испытания, чтобы раскрыть тайну происхождения мальчика.

7.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 июля 2019
Премьера онлайн 16 сентября 2019
Премьера в мире 30 сентября 2018
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Антуан Блоссер
Антуан Блоссер
В ролях
Малом Пакуин
Малом Пакуин
Людивин Санье
Людивин Санье
Виржини Ледуайен
Виржини Ледуайен
Николас Роу
Николас Роу
Даниель Отой
Даниель Отой
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приключения Реми 3 постера
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Наша рецензия
«Приключения Реми» — это уже далеко не первая экранизация романа Гектора Мало «Без семьи». Во Франции книга считается классическим произведением для детей и юношества. Но, хотя этот самый известный роман писателя не раз издавался в России, он сравнительно мало известен у нас. Даже несмотря на одноименный фильм Владимира Бортко 1984 года. Зато его сюжет, конечно, вполне узнаваемый. Реми — сиротка, подкидыш. Приемная мать любит мальчика, а отец не очень. Реми…
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Виталий Сенченко 14 сентября 2018, 10:23
Несколько раз читал книгу "Без семьи" на основе которой снят этот фильм. Книга очень понравилась. Надеюсь, что фильм оправдает ожидания...
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