Проклятие плачущей, 2019

В центре сюжета фильма «Проклятие плачущей» — призрак по имени Ла Йорона. Одно лишь упоминание этой женщины вселяет ужас. Когда она была жива, она утопила своих детей, после чего тут же отправилась вслед за ними, рыдая от боли. Теперь любой, кто слышит ее последний крик, проклят. Чтобы восполнить свою утрату, она охотится на чужих детей, и в ее поле зрения оказывается социальная работница, которая поначалу не верит в легенды, но вскоре понимают, что ее дети находятся в большой опасности.
Фильм «Проклятие плачущей» снял дебютант Майкл Чавес, который сменил на почту режиссера «Заклятия» Джеймса Вана и назначен режиссером третьей части. Главную роль в картине сыграла известная по своим ролям в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год!» и «Зеленая книга» Линда Карделлини. Продюсером ленты выступил Джеймс Ван.
- «Проклятие плачущей» — полнометражный дебют режиссера Майкла Чавеса.
- Изначально фильм назывался The Children («Дети»), а лишь затем был переименован в The Curse of La Llorona («Проклятие плачущей»).
- Фильм «Проклятие плачущей» входит во вселенную «Заклятия», созданную режиссером Джеймсом Ваном. В нее вошли трилогии «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», а также «Проклятие монахини» и «Проклятие плачущей».
Ла Йорона. Плачущая женщина. Вселяющий ужас призрак, затерянный между Раем и Адом и загнанный в ужасную ловушку судьбы, запечатанную его собственной рукой. Простое упоминание ее имени сеет страх по всему миру уже многие поколения. Еще при жизни женщина утопила своих детей в порыве яростной ревности, бросившись в бушующую реку вслед за ними, рыдая от боли и отчаяния. Теперь ее слезы вечны и несут смерть. Тот, кто слышит ее предсмертный крик в ночи, обречен. Ла Йорона крадется в тени и охотится на детей, отчаянно пытаясь восполнить утрату собственных. Проходят столетия, она становится все более ненасытной… а её методы все более ужасными.