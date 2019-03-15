Проклятие плачущей, 2019

В центре сюжета фильма «Проклятие плачущей» — призрак по имени Ла Йорона. Одно лишь упоминание этой женщины вселяет ужас. Когда она была жива, она утопила своих детей, после чего тут же отправилась вслед за ними, рыдая от боли. Теперь любой, кто слышит ее последний крик, проклят. Чтобы восполнить свою утрату, она охотится на чужих детей, и в ее поле зрения оказывается социальная работница, которая поначалу не верит в легенды, но вскоре понимают, что ее дети находятся в большой опасности.

Фильм «Проклятие плачущей» снял дебютант Майкл Чавес, который сменил на почту режиссера «Заклятия» Джеймса Вана и назначен режиссером третьей части. Главную роль в картине сыграла известная по своим ролям в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год!» и «Зеленая книга» Линда Карделлини. Продюсером ленты выступил Джеймс Ван.