Проклятие плачущей, 2019

- «Проклятие плачущей» — полнометражный дебют режиссера Майкла Чавеса.

- Изначально фильм назывался The Children («Дети»), а лишь затем был переименован в The Curse of La Llorona («Проклятие плачущей»).

- Фильм «Проклятие плачущей» входит во вселенную «Заклятия», созданную режиссером Джеймсом Ваном. В нее вошли трилогии «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», а также «Проклятие монахини» и «Проклятие плачущей».