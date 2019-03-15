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Проклятие плачущей Проклятие плачущей
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The Curse of La Llorona

Проклятие плачущей, 2019

2019 / США
6.4 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Жуткий призрак преследует детей и их мать
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета фильма «Проклятие плачущей» — призрак по имени Ла Йорона. Одно лишь упоминание этой женщины вселяет ужас. Когда она была жива, она утопила своих детей, после чего тут же отправилась вслед за ними, рыдая от боли. Теперь любой, кто слышит ее последний крик, проклят. Чтобы восполнить свою утрату, она охотится на чужих детей, и в ее поле зрения оказывается социальная работница, которая поначалу не верит в легенды, но вскоре понимают, что ее дети находятся в большой опасности.

Фильм «Проклятие плачущей» снял дебютант Майкл Чавес, который сменил на почту режиссера «Заклятия» Джеймса Вана и назначен режиссером третьей части. Главную роль в картине сыграла известная по своим ролям в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год!» и «Зеленая книга» Линда Карделлини. Продюсером ленты выступил Джеймс Ван.

- «Проклятие плачущей» — полнометражный дебют режиссера Майкла Чавеса.

- Изначально фильм назывался The Children («Дети»), а лишь затем был переименован в The Curse of La Llorona («Проклятие плачущей»).

- Фильм «Проклятие плачущей» входит во вселенную «Заклятия», созданную режиссером Джеймсом Ваном. В нее вошли трилогии «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», а также «Проклятие монахини» и «Проклятие плачущей».

Ла Йорона. Плачущая женщина. Вселяющий ужас призрак, затерянный между Раем и Адом и загнанный в ужасную ловушку судьбы, запечатанную его собственной рукой. Простое упоминание ее имени сеет страх по всему миру уже многие поколения. Еще при жизни женщина утопила своих детей в порыве яростной ревности, бросившись в бушующую реку вслед за ними, рыдая от боли и отчаяния. Теперь ее слезы вечны и несут смерть. Тот, кто слышит ее предсмертный крик в ночи, обречен. Ла Йорона крадется в тени и охотится на детей, отчаянно пытаясь восполнить утрату собственных. Проходят столетия, она становится все более ненасытной… а её методы все более ужасными.

6.4 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 18 апреля 2019
Премьера онлайн 16 июля 2019
Премьера в мире 15 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Майкл Чавес
Майкл Чавес
В ролях
Линда Карделлини
Линда Карделлини
Патрисия Веласкес
Патрисия Веласкес
Рэймонд Крус
Рэймонд Крус
Шон Патрик Томас
Шон Патрик Томас
Мадлен МакГроу
Мадлен МакГроу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятие плачущей 4 постера
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В российский прокат выходит новый фильм ужасов из киновселенной культовой дилогии Джеймса Вана «Заклятие». Семейства профессиональных экзорцистов Уоррен в этой картине снова не будет, но зато на экране появится новое чудовище — самый известный монстр из городского фольклора современной Мексики — Плачущая. Она же — Ла Йорона. 1970 год. Социальный работник Анна Гарсия (Линда Карделлини) во время…
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Евгений Стешенко 21 апреля 2019, 01:41
Фильм - невероятно убогая, клишированная хрень 80го уровня. Игра актёров (особенно детей), просто отвратительная. Хотя операторская работа, на уровне.
egorova.yekaterin4 21 апреля 2019, 13:46
Любителей ужасов фильм не впечатлит ! Не тратьте время !!
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35 голосов
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саундтрек фильма Проклятие плачущей
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Тряпичная кукла и суд над одержимым: на чём основаны фильмы серии «Заклятие» В реальность большинства случаев вряд ли стоит верить. Но они всё равно очень интересны.
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10 июня 2021 15:16
Мировой бокс-офис c 19 по 21 апреля: Пасхальные мистерии в ожидании вселенского щелчка Но есть и хорошие новости: «Проклятие плачущей» отлично выделяется на безрыбье. Феликс Зилич о самом тихом уик-энде года.
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23 апреля 2019 09:05
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