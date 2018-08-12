Беглецы, 2017

Режиссер фильмов «Друзья друзей» и «Держи удар, детка» Араик Оганесян снял новую комедию с забавным и закрученным сюжетом, в которой к тому же совместил жанр мелодрамы и экшна. В трех главных героев перевоплотились Константин Крюков («Новогодний переполох»), Равшана Куркова («Балканский рубеж») и Евгений Ткачук («Ван Гоги»).

Популярный певец Алекс, злоупотребляющий алкоголем и наркотиками, киллер-неудачник Степа и нимфоманка-красавица Настя пускаются в бега, после того, как разъярённый продюсер натравливает на них бандитов с автоматами.