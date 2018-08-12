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Беглецы Беглецы
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Беглецы, 2017

2017 / Россия / Латвия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Незабываемые приключения поп-звезды, киллера и нимфоманки!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер фильмов «Друзья друзей» и «Держи удар, детка» Араик Оганесян снял новую комедию с забавным и закрученным сюжетом, в которой к тому же совместил жанр мелодрамы и экшна. В трех главных героев перевоплотились Константин Крюков («Новогодний переполох»), Равшана Куркова («Балканский рубеж») и Евгений Ткачук («Ван Гоги»).

Популярный певец Алекс, злоупотребляющий алкоголем и наркотиками, киллер-неудачник Степа и нимфоманка-красавица Настя пускаются в бега, после того, как разъярённый продюсер натравливает на них бандитов с автоматами.

- Фильм получился интернациональный, в нем приняли участие российские актеры, польский оператор, армянский режиссер и латвийские художники-постановщики.

- «Беглецы» - четвертый полнометражный фильм Араика Оганесяна.

- Равшана Куркова и Константин Крюков уже снимались вместе в лентах «Пока еще жива» (2013) и «Что творят мужчины!» (2013).

- Премьера фильма состоялась в августе 2018 года на фестивале «Окно в Европу».

Незадачливый всенародный любимец и поп-певец Алекс в компании киллера Степы и нимфоманки Насти убегают от нанятых продюсерским центром всемогущих убийц с крупнокалиберными автоматами и черным хаммером.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 июля 2019
Премьера в мире 12 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Араик Оганесян
Араик Оганесян
В ролях
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Константин Крюков
Константин Крюков
Максим Виторган
Максим Виторган
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Беглецы 1 постер
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Беглецы
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Известный певец с крайне креативным псевдонимом Алекс (Константин Крюков) окончательно заколебал своими пьяными выходками свою продюсершу (Анастасия Калманович), и она решила, что надо бы его грохнуть, чтобы заработать денег на посмертных сборниках и турне памяти. Но всё идёт не по плану, когда доморощенный киллер Степа (Евгений Ткачук) не выполняет свою миссию и сам вместе с Алексом оказывается в статусе беглеца. Кроме того, к ним присоединяется Настя (Равшана Куркова), поклонница…
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