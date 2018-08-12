Беглецы, 2017

Режиссер фильмов «Друзья друзей» и «Держи удар, детка» Араик Оганесян снял новую комедию с забавным и закрученным сюжетом, в которой к тому же совместил жанр мелодрамы и экшна. В трех главных героев перевоплотились Константин Крюков («Новогодний переполох»), Равшана Куркова («Балканский рубеж») и Евгений Ткачук («Ван Гоги»).
Популярный певец Алекс, злоупотребляющий алкоголем и наркотиками, киллер-неудачник Степа и нимфоманка-красавица Настя пускаются в бега, после того, как разъярённый продюсер натравливает на них бандитов с автоматами.
- Фильм получился интернациональный, в нем приняли участие российские актеры, польский оператор, армянский режиссер и латвийские художники-постановщики.
- «Беглецы» - четвертый полнометражный фильм Араика Оганесяна.
- Равшана Куркова и Константин Крюков уже снимались вместе в лентах «Пока еще жива» (2013) и «Что творят мужчины!» (2013).
- Премьера фильма состоялась в августе 2018 года на фестивале «Окно в Европу».
Незадачливый всенародный любимец и поп-певец Алекс в компании киллера Степы и нимфоманки Насти убегают от нанятых продюсерским центром всемогущих убийц с крупнокалиберными автоматами и черным хаммером.