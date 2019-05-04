Yesterday, 2019

Химеш Патель сам исполняет все песни в фильме

Во время сцены, где Джек впервые исполняет Yesterday, его друзья утверждают, что это не так хорошо, как Coldplay. Роль Эда Ширана изначально предназначалась для Криса Мартина, солиста Coldplay, но он не cмог сняться в картине, поэтому роль Эду Ширану, а шутка осталась в сценарии.

Бортпроводница на частном самолете Эда Ширан на самом деле является женой самого Эда

По словам режиссера Дэнни Бойла, в фильме появятся 17 песен Биттлов. Он признался, что это второй самый дорогой «актив», который он приобрел для фильма. Лицо Леонардо Ди Каприо - на первом месте.

В фильме Джек был падает с велосипеда, ломает зубы и разбивает губу. Это на самом деле произошло с Полом Маккартни в 1966 году. Маккартни упал со своего мопеда и отколол передний зуб в Ливерпуле. Он также порезал губу и остался со шрамом.