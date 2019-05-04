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Yesterday

Yesterday, 2019

2019 / Великобритания
7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Музыкальный ромком от Дэнни Бойла.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэнни Бойл, автор таких бессмертных хитов, как «Пляж», «На игле», «Миллионер из трущоб» и многих других, снимает трогательную музыкальную драму Yesterday, отдавая дань легендарной группе Beatles. В главных ролях снялись Химеш Патель, Лили Джеймс, Софи Ди Мартино, Эллиз Шаппелль, Мира Сайал и многие другие.

Сюжет фильма очень необычен: однажды парень по имени Джек просыпается в мире, где группа Beatles никогда не существовала. Теперь у него есть шанс выдать гениальные песни «битлов» за свои и стать настоящей звездой. Но в дело, конечно, же вмешивается любовь.

Химеш Патель сам исполняет все песни в фильме

Во время сцены, где Джек впервые исполняет Yesterday, его друзья утверждают, что это не так хорошо, как Coldplay. Роль Эда Ширана изначально предназначалась для Криса Мартина, солиста Coldplay, но он не cмог сняться в картине, поэтому роль Эду Ширану, а шутка осталась в сценарии.

Бортпроводница на частном самолете Эда Ширан на самом деле является женой самого Эда

По словам режиссера Дэнни Бойла, в фильме появятся 17 песен Биттлов. Он признался, что это второй самый дорогой «актив», который он приобрел для фильма. Лицо Леонардо Ди Каприо - на первом месте.

В фильме Джек был падает с велосипеда, ломает зубы и разбивает губу. Это на самом деле произошло с Полом Маккартни в 1966 году. Маккартни упал со своего мопеда и отколол передний зуб в Ливерпуле. Он также порезал губу и остался со шрамом.

Ещё вчера Джек был музыкантом-неудачником. И вдруг стал величайшей звездой в мире, все потому, что он оказался единственным, кто помнил текст песен легендарных The Beatles.

7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 14 ноября 2019
Премьера в мире 4 мая 2019
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
В ролях
Химеш Патель
Химеш Патель
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Ана де Армас
Ана де Армас
Эд Ширан
Эд Ширан
Софи Ди Мартино
Софи Ди Мартино
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Yesterday 5 постеров
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Yesterday смотреть онлайн

Yesterday
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Наша рецензия
Вы когда-нибудь мечтали попасть в мир, где только вы знаете какую-нибудь гениальную песню? Тогда её можно выдать за свою и заслужить восхищение миллионов поклонников. Именно так и происходит с героем фильма Yesterday. Талантливый, но не очень удачливый музыкант Джек Малик уже почти решил бросить музыку, ведь его поддерживает только беззаветно влюблённая помощница Элли. Но в какой-то момент по всему миру отключается электричество, и герой попадает под автобус. Очнувшись, он узнаёт, что весь мир…
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Nadezhda Kuzmina 22 сентября 2019, 17:29
Идея классная! Несколько пунктов прям вообще супер. Но фильм почему то не цепляет. Не знаю почему;и песни отличные и голос хорош, но все как то не… Читать дальше…
Danila Bagrov 29 сентября 2019, 10:09
Здесь по фильму высказываться надо, а не людям нотации читать! Фильм гавно!
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