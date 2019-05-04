Yesterday, 2019

Дэнни Бойл, автор таких бессмертных хитов, как «Пляж», «На игле», «Миллионер из трущоб» и многих других, снимает трогательную музыкальную драму Yesterday, отдавая дань легендарной группе Beatles. В главных ролях снялись Химеш Патель, Лили Джеймс, Софи Ди Мартино, Эллиз Шаппелль, Мира Сайал и многие другие.
Сюжет фильма очень необычен: однажды парень по имени Джек просыпается в мире, где группа Beatles никогда не существовала. Теперь у него есть шанс выдать гениальные песни «битлов» за свои и стать настоящей звездой. Но в дело, конечно, же вмешивается любовь.
Химеш Патель сам исполняет все песни в фильме
Во время сцены, где Джек впервые исполняет Yesterday, его друзья утверждают, что это не так хорошо, как Coldplay. Роль Эда Ширана изначально предназначалась для Криса Мартина, солиста Coldplay, но он не cмог сняться в картине, поэтому роль Эду Ширану, а шутка осталась в сценарии.
Бортпроводница на частном самолете Эда Ширан на самом деле является женой самого Эда
По словам режиссера Дэнни Бойла, в фильме появятся 17 песен Биттлов. Он признался, что это второй самый дорогой «актив», который он приобрел для фильма. Лицо Леонардо Ди Каприо - на первом месте.
В фильме Джек был падает с велосипеда, ломает зубы и разбивает губу. Это на самом деле произошло с Полом Маккартни в 1966 году. Маккартни упал со своего мопеда и отколол передний зуб в Ливерпуле. Он также порезал губу и остался со шрамом.
Ещё вчера Джек был музыкантом-неудачником. И вдруг стал величайшей звездой в мире, все потому, что он оказался единственным, кто помнил текст песен легендарных The Beatles.