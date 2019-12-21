Фиксики против кработов, 2019

Поклонники научно-популярного мультсериала «Фиксики» получат отличный подарок к праздникам: на экранах кинотеатров появится полнометражный мультфильм «Фиксики против кработов».

Фиксики – это маленькие человечки, которые живут в технике и посвящают жизнь её ремонту. Внезапно заработал сломанный телевизор? Это фиксики. Микроволновая печь снова греет еду? Надо сказать спасибо фиксикам. Есть только одно «но»: существование фиксиков должно оставаться секретом для людей. Однако мальчик Дим Димыч и гениальный профессор Чудаков уже в курсе происходящего – и даже успели подружиться с маленькими помощниками.

И вот в один не самый прекрасный день выясняется, что у профессора Чудакова есть недоброжелатель. Вернее, недоброжелательница по имени Эрика. Она вызывает профессора на дуэль и требует открыть миру секрет фиксиков. На помощь Эрике приходят маленькие роботы под названием «кработы». Смогут ли Дим Димыч и его маленькие друзья сохранить существование фиксиков в тайне? И что делать с кработами, которые постоянно мешают главным героям?

Режиссёрами полнометражного мультфильма стали Васико Бедошвили, который работает над оригинальным мультсериалом, и один из создателей «Маши и медведя», Олег Ужинов. Авторы «Фиксиков против кработов» обещают зрителям не только множество новых приключений, но и замечательные «фиксипелки», которые ранее не звучали в сериале.