Фиксики против кработов, 2019

Поклонники научно-популярного мультсериала «Фиксики» получат отличный подарок к праздникам: на экранах кинотеатров появится полнометражный мультфильм «Фиксики против кработов».
Фиксики – это маленькие человечки, которые живут в технике и посвящают жизнь её ремонту. Внезапно заработал сломанный телевизор? Это фиксики. Микроволновая печь снова греет еду? Надо сказать спасибо фиксикам. Есть только одно «но»: существование фиксиков должно оставаться секретом для людей. Однако мальчик Дим Димыч и гениальный профессор Чудаков уже в курсе происходящего – и даже успели подружиться с маленькими помощниками.
И вот в один не самый прекрасный день выясняется, что у профессора Чудакова есть недоброжелатель. Вернее, недоброжелательница по имени Эрика. Она вызывает профессора на дуэль и требует открыть миру секрет фиксиков. На помощь Эрике приходят маленькие роботы под названием «кработы». Смогут ли Дим Димыч и его маленькие друзья сохранить существование фиксиков в тайне? И что делать с кработами, которые постоянно мешают главным героям?
Режиссёрами полнометражного мультфильма стали Васико Бедошвили, который работает над оригинальным мультсериалом, и один из создателей «Маши и медведя», Олег Ужинов. Авторы «Фиксиков против кработов» обещают зрителям не только множество новых приключений, но и замечательные «фиксипелки», которые ранее не звучали в сериале.
Мультсериал про фиксиков популярен не только в России. Его с удовольствием смотрят маленькие зрители в Италии, Финляндии, Франции, Австрии и США. Мультфильм «Фиксики против кработов» в ноябре был продемонстрирован на AFM и также получил положительные оценки международных студий.
Лариса Брохман озвучивает не только Симку, но и маму Дим Димыча. Кроме того, невероятно умный Игрек в фильме и мультсериале тоже говорит голосом Ларисы.
Идею «Фиксиков» подсказала авторам проекта повесть-сказка детского писателя Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки».
«Фиксики против кработов» стали уже вторым полнометражным мультфильмом про маленьких человечков. В 2017 году на экраны вышли «Фиксики: Большой секрет», который в кинотеатрах посмотрело больше 2 миллионов зрителей. В первом мультфильме озорник Файер использует недоработанный механизм – и попадает в большую беду. Друзьям приходится исправлять сделанные им ошибки, а заодно и «чинить» самого Файера, ставшего отрицательным персонажем.
По данным Google, новый сборник «Фиксиков» оказался в числе лидеров по просмотрам в российском Youtube за 2019 год – и стал единственным анимационным проектом в представленном топ-5.
Дмитрий Назаров, подаривший голос Дедусу, участвует в озвучке и других анимационных фильмов. В популярном мультсериале «Лео и Тиг» Мапа Пандига говорит голосом Назарова, в «Большом путешествии» артист стал медведем Мик-Миком, а в «Князе Владимире» – богатырём Добрыней.
Диомид Виноградов, голосом которого в мультфильме говорит профессор Чудаков – один из самых популярных актёров дубляжа в России. В его кинокопилке более 600 работ, включая «Миньонов» и гнома Ори в экранизации «Хоббита».
Фиксики – маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. От людей фиксики скрываются: в мире есть всего несколько счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появляются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне. Кто такие эти странные роботы-кработы, что им нужно и кто стоит за ними? Оказывается, у Чудакова есть давний недоброжелатель, и профессора вызывают на дуэль, чтобы свести старые счеты! Новые друзья — Мега и Альт — придут на помощь нашим фиксикам, и все попадут в невероятный водоворот приключений!