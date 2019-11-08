Хороший лжец, 2019

Рой Корни – пожилой жулик, который не теряет хватки. Он зарабатывает легкие деньги, обманывая доверчивых женщин. Очередной его жертвой должна стать богатая вдова Бетти. У пары завязываются отношения, и женщина не скрывает от нового друга, что тяжело больна. Когда дело дойдет до решающего ограбления, Рой поймет, что слишком привязался к Бетти.
Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.