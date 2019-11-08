Хороший лжец, 2019

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Пожалуй, если и есть что-то, чему сложнее всего противостоять испокон веков, так это человеческому обаянию. Ровно так обстоят дела с обаянием пожилого Роя (Иэн Маккеллен), который злоупотребляет сайтом для знакомств с целью найти себе новую жертву. Внушительная часть его дохода — это не только деньги от разного рода финансовых махинаций, которые он проворачивает вместе с сомнительными лондонскими дружками, но и деньги несчастных вдов и брошенных жен, которые он без труда присваивает себе…