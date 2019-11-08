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Хороший лжец Хороший лжец
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The Good Liar

Хороший лжец, 2019

2019 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Триллер о мошеннике-альфонсе с Иэном МакКелленом и Хелен Миррен в главных ролях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рой Корни – пожилой жулик, который не теряет хватки. Он зарабатывает легкие деньги, обманывая доверчивых женщин. Очередной его жертвой должна стать богатая вдова Бетти. У пары завязываются отношения, и женщина не скрывает от нового друга, что тяжело больна. Когда дело дойдет до решающего ограбления, Рой поймет, что слишком привязался к Бетти.

  • Часть съемок вели на неактивной части железнодорожной платформы Чаринг-Кросс. Здесь же велись съемки одного из последних фильмов об агенте 007.
  • Режиссер Билл Кондон и исполнитель главной роли Иэн Маккеллен несколько раз работали вместе. Они встречались на съемочных площадках четырех фильмов.
  • Иэн Маккеллен и Хелен Миррен задействованы в одном спектакле – «Танец смерти».
  • События фильма происходят в 2009 году. При этом в одном из эпизодов Кортни кладет пластиковую банкноту номиналом 10 фунтов стерлингов. В 2009 году в ходу были только бумажные.
  • Съемки велись в Лондоне. По признанию режиссера, сложнее всего было снимать на Пикадилли. Перекрывать улицы было нельзя, поэтому актерам пришлось встраиваться в энергичный ритм движения пешеходов.
  • Некоторые эпизоды снимали в графстве Суррей, где нашли одноэтажный загородный дом.

Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 ноября 2019
Премьера онлайн 24 января 2020
Премьера в мире 8 ноября 2019
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Билл Кондон
Билл Кондон
В ролях
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Рассел Тови
Рассел Тови
Джим Картер
Джим Картер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хороший лжец 5 постеров
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Наша рецензия
Пожалуй, если и есть что-то, чему сложнее всего противостоять испокон веков, так это человеческому обаянию. Ровно так обстоят дела с обаянием пожилого Роя (Иэн Маккеллен), который злоупотребляет сайтом для знакомств с целью найти себе новую жертву. Внушительная часть его дохода — это не только деньги от разного рода финансовых махинаций, которые он проворачивает вместе с сомнительными лондонскими дружками, но и деньги несчастных вдов и брошенных жен, которые он без труда присваивает себе…
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Дмитрий Повышев 17 ноября 2019, 03:12
Фильм однозначно стоящий. На всём протяжении фильма смотрел не отрываясь. 👍
Daria Zolkina 15 ноября 2019, 23:32
Дерьмище полное
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15 голосов
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саундтрек фильма Хороший лжец
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