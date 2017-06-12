Тайный мир Анны, 2017

Анна — необычная девочка. Она живет в своем собственном мире, сотканном из волшебства, фантазий и иллюзий. У Анны есть друзья, но помимо нее самой их больше никто не видит. Вместе с товарищами ей предстоит отправиться в увлекательное путешествие, чтобы отыскать своего отца и вместе с тем спасти маму.
Мексиканский мультфильм «Тайный мир Анны» стал обладатель «Пальмовой ветви» за лучший короткометражный фильм Карлос Каррера. Он также является режиссером таких картин, как «Колдовство», «Тайна отца Амаро», «Секс, любовь и другие извращения».
- «Тайный мир Анны» — это первый анимационный проект режиссера Карлоса Каррера.
- «Тайный мир Анны» — это также первый мексиканский мультфильм, снятый в формате stereoscopic 3D.
- Мультфильм является самым дорогим, когда-либо произведенным в Мексике. Его бюджет составил 174 миллиона мексиканских песо.
- В мультфильме можно увидеть знак, на котором написано San Tander. Это дань уважения одной из компаний, финансировавших картину Santander Bank.
Уникальная история о маленькой девочке Ане, которая ищет своего отца, чтобы спасти больную, полную тревог мать.