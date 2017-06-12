Тайный мир Анны, 2017

Анна — необычная девочка. Она живет в своем собственном мире, сотканном из волшебства, фантазий и иллюзий. У Анны есть друзья, но помимо нее самой их больше никто не видит. Вместе с товарищами ей предстоит отправиться в увлекательное путешествие, чтобы отыскать своего отца и вместе с тем спасти маму.

Мексиканский мультфильм «Тайный мир Анны» стал обладатель «Пальмовой ветви» за лучший короткометражный фильм Карлос Каррера. Он также является режиссером таких картин, как «Колдовство», «Тайна отца Амаро», «Секс, любовь и другие извращения».