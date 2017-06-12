Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайный мир Анны Тайный мир Анны
Киноафиша Фильмы Тайный мир Анны
Ana and Bruno

Тайный мир Анны, 2017

2017 / Мексика
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Анна и ее друзья из волшебного мира отправляются на поиски пропавшего отца
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Анна — необычная девочка. Она живет в своем собственном мире, сотканном из волшебства, фантазий и иллюзий. У Анны есть друзья, но помимо нее самой их больше никто не видит. Вместе с товарищами ей предстоит отправиться в увлекательное путешествие, чтобы отыскать своего отца и вместе с тем спасти маму.

Мексиканский мультфильм «Тайный мир Анны» стал обладатель «Пальмовой ветви» за лучший короткометражный фильм Карлос Каррера. Он также является режиссером таких картин, как «Колдовство», «Тайна отца Амаро», «Секс, любовь и другие извращения».

- «Тайный мир Анны» — это первый анимационный проект режиссера Карлоса Каррера.

- «Тайный мир Анны» — это также первый мексиканский мультфильм, снятый в формате stereoscopic 3D.

- Мультфильм является самым дорогим, когда-либо произведенным в Мексике. Его бюджет составил 174 миллиона мексиканских песо.

- В мультфильме можно увидеть знак, на котором написано San Tander. Это дань уважения одной из компаний, финансировавших картину Santander Bank.

Уникальная история о маленькой девочке Ане, которая ищет своего отца, чтобы спасти больную, полную тревог мать.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 февраля 2019
Премьера в мире 12 июня 2017
Возраст 12+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Карлос Каррера
Карлос Каррера
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Ниндзя в клеточку
Ниндзя в клеточку (2019)
7.2
Постер мультфильма Тайный мир Анны 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
stellseries 1 сентября 2019, 18:40
мне понравился когда будет рецензия на этот мультик
Макс Vakat 14 января 2019, 22:27
Крутой мульт. Есть о чем подумать. А может там что то есть?
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Лонг-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм» Сегодня стали известны претенденты на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». В лонг-лист вошли 25 мультфильмов, однако пока не все проекты соответствуют
Написать
25 октября 2018 14:06
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши