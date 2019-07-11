В новом летнем триллере «Капкан» (2019) режиссёр ремейка знаменитых «Пираний» (2010) и «У холмов есть глаза» Александр Ажа возвращается к излюбленному жанру фильма-катастрофы, загоняя героев в лабиринты домашнего подвала и добавляя в опасную ситуацию беспощадных хищников. Главные роли в фильме исполнили Кая Скоделарио (трилогия «Бегущий в лабиринте») и Барри Пеппер («Спасти рядового Райана»).

Дуэту отчаянной дочери и отца в опасности предстоит не только выжить в пятибалльном урагане, но и не попасть в желудок смертоносных аллигаторов, чувствующих себя настоящими хозяевами утопающего дома. Борьба с природной опасностью соединяется с замкнутыми пространствами цивилизации, рождая кинематографическую американскую горку из адреналина и страха —профессиональной пловчихе придётся провести необычную для неё гонку за жизнь.