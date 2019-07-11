В новом летнем триллере «Капкан» (2019) режиссёр ремейка знаменитых «Пираний» (2010) и «У холмов есть глаза» Александр Ажа возвращается к излюбленному жанру фильма-катастрофы, загоняя героев в лабиринты домашнего подвала и добавляя в опасную ситуацию беспощадных хищников. Главные роли в фильме исполнили Кая Скоделарио (трилогия «Бегущий в лабиринте») и Барри Пеппер («Спасти рядового Райана»).
Дуэту отчаянной дочери и отца в опасности предстоит не только выжить в пятибалльном урагане, но и не попасть в желудок смертоносных аллигаторов, чувствующих себя настоящими хозяевами утопающего дома. Борьба с природной опасностью соединяется с замкнутыми пространствами цивилизации, рождая кинематографическую американскую горку из адреналина и страха —профессиональной пловчихе придётся провести необычную для неё гонку за жизнь.
Идея фильма основана на реальных событиях с аллигаторами во время урагана Флоренс.
Кая Скоделарио и Барри Пеппер уже работали вместе в фильмах трилогии «Бегущий в лабиринте» (2015-2018)
Подвалы — очень редкое явление в Флориде. Практически весь штат находится ниже уровня моря.
Отец Хэйли говорит, что плавает быстрее местных аллигаторов, что невозможно: аллигаторы может развить скорость до 32 км/ч, когда как рекорд для человека — 10 км
Когда на Флориду обрушивается мощнейший ураган, Хейли игнорирует приказы об эвакуации, чтобы попытаться встретиться в этом хаосе с пропавшим отцом. Она обнаруживает его, тяжелораненого, в подвале их дома, где они оказываются в ловушке из-за все прибывающей воды. Но это меньшее, чего им стоит бояться…