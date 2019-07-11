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Капкан Капкан
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Капкан, 2019

2019 / США
7.2 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Главная героиня и ее отец спасаются в доме от мощнейшего урагана, но настоящая опасность предстает перед ними в виде кровожадного аллигатора.
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Причины посмотреть Факты О фильме

В новом летнем триллере «Капкан» (2019) режиссёр ремейка знаменитых «Пираний» (2010) и «У холмов есть глаза» Александр Ажа возвращается к излюбленному жанру фильма-катастрофы, загоняя героев в лабиринты домашнего подвала и добавляя в опасную ситуацию беспощадных хищников. Главные роли в фильме исполнили Кая Скоделарио (трилогия «Бегущий в лабиринте») и Барри Пеппер («Спасти рядового Райана»).

Дуэту отчаянной дочери и отца в опасности предстоит не только выжить в пятибалльном урагане, но и не попасть в желудок смертоносных аллигаторов, чувствующих себя настоящими хозяевами утопающего дома. Борьба с природной опасностью соединяется с замкнутыми пространствами цивилизации, рождая кинематографическую американскую горку из адреналина и страха —профессиональной пловчихе придётся провести необычную для неё гонку за жизнь.

Идея фильма основана на реальных событиях с аллигаторами во время урагана Флоренс.

Кая Скоделарио и Барри Пеппер уже работали вместе в фильмах трилогии «Бегущий в лабиринте» (2015-2018)

Подвалы — очень редкое явление в Флориде. Практически весь штат находится ниже уровня моря.

Отец Хэйли говорит, что плавает быстрее местных аллигаторов, что невозможно: аллигаторы может развить скорость до 32 км/ч, когда как рекорд для человека — 10 км

Когда на Флориду обрушивается мощнейший ураган, Хейли игнорирует приказы об эвакуации, чтобы попытаться встретиться в этом хаосе с пропавшим отцом. Она обнаруживает его, тяжелораненого, в подвале их дома, где они оказываются в ловушке из-за все прибывающей воды. Но это меньшее, чего им стоит бояться…  

7.2 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 августа 2019
Премьера онлайн 24 сентября 2019
Премьера в мире 11 июля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Александр Ажа
Александр Ажа
В ролях
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Росс Андерсон
Росс Андерсон
Морфидд Кларк
Морфидд Кларк
Хосе Пальма
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Капкан 3 постера
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Капкан смотреть онлайн

Капкан
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Имя Александра Ажа известно всем, кто хоть немного увлекается хоррорами. В начале нулевых он прогремел «Кровавой жатвой» (2003) – безудержным слэшером, полным натуралистичного насилия и с неожиданным сюжетным поворотом в финале. Фильм стал частью движения «нового французского экстрима», его полюбили фанаты жанра по всему свету. «Кровавая жатва» настолько понравилась американскому культовому режиссеру Уэсу Крейвену, что он доверил французу снимать ремейк…
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Алексей Немченко 22 августа 2019, 19:34
Ставлю твёрдую 9 этому фильму, вот все меня устроило, но игра главных актёров на столько скверна что было стыдно.
Екатерина Васильевна 2 сентября 2019, 20:34
Фильмец прикольный) Стиль чистая америка по ужасам) но этим они и славятся на мой взгляд) большие и зубастые крокодилы, туповатый папаша в подвале в… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер Александр Ажа собирается снять сиквел «Капкана» В фильме, скорее всего, будут фигурировать новые персонажи.
Написать
19 мая 2021 13:30
Кинорынок-108: Омоложенный Уилл Смит и российское «Шоу Трумана» Станислав Дединский о пакете компании «Централ партнершип» 
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16 апреля 2019 16:50
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