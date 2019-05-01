Спасибо деду за победу, 2018

Фильм «Спасибо деду за победу» - это режиссёрский дебют актёра Теймураза Тании («Держи удар, детка», «Август. Восьмого»). В картине снялись Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Адмирал»), Ксения Алферова («Дед Мороз. Битва магов»), Кесоу Хакба, Адгур Малия, Алексей Онежин («Интерны», «Бессоница») и другие.
Фильм «Спасибо деду за победу» расскажет историю десятилетнего мальчика по имени Сандрик. Его родня живёт в Абхазии, однако он никогда не видел никого из них по вине поссорившегося с семьёй отца. Но однажды жизненные обстоятельства вынуждают Тимура отправиться в родное село, и он берёт с собой Сандрика. Перед мальчиком, привыкшим к городской жизни, открывается совершенно новый мир, полный невероятных историй дедушки Джансуха, новых ценностей и настоящего волшебства.
- Режиссёр Теймураз Тания также исполняет в своей картине одну из ролей
- Теймураз Тания окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в мастерской Владимира Фенченко
- Фильм частично снимался в самых живописных местах Абхазии, а также в Москве
- Картина была снята за 31 съёмочную смену
- В фильме «Спасибо деду за победу» играет практически полный состав команды КВН «Нарты из Абхазии»
- Средства на фильм частично предоставлены Министерством культуры России
10-летний Сандрик никогда не встречался со своими родственниками, живущими в Абхазии. Виной этому отец мальчика Тимур, который давно поссорился с семьей. Но когда Тимур оказывается в сложной ситуации, он вспоминает о родителях и берет с собой в поездку в родное абхазское село Сандрика. Мальчишка открывает для себя абсолютно новый, волшебный мир, а смешные байки дедушки Джансуха о славном военном прошлом научат его главным жизненным ценностям и сделают настоящим мужчиной.
В настоящий момент данный фильм не идет в кинотеатрах страны, но вы можете добавить его в избранное, чтобы быть в курсе премьер.