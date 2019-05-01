Спасибо деду за победу, 2018

Фильм «Спасибо деду за победу» - это режиссёрский дебют актёра Теймураза Тании («Держи удар, детка», «Август. Восьмого»). В картине снялись Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Адмирал»), Ксения Алферова («Дед Мороз. Битва магов»), Кесоу Хакба, Адгур Малия, Алексей Онежин («Интерны», «Бессоница») и другие.

Фильм «Спасибо деду за победу» расскажет историю десятилетнего мальчика по имени Сандрик. Его родня живёт в Абхазии, однако он никогда не видел никого из них по вине поссорившегося с семьёй отца. Но однажды жизненные обстоятельства вынуждают Тимура отправиться в родное село, и он берёт с собой Сандрика. Перед мальчиком, привыкшим к городской жизни, открывается совершенно новый мир, полный невероятных историй дедушки Джансуха, новых ценностей и настоящего волшебства.