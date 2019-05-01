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Спасибо деду за победу Спасибо деду за победу
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Спасибо деду за победу, 2018

2018 / Россия
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
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10-летний Сандрик приезжает в гости к родственникам в Абхазию
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Фильм «Спасибо деду за победу» - это режиссёрский дебют актёра Теймураза Тании («Держи удар, детка», «Август. Восьмого»). В картине снялись Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Адмирал»), Ксения Алферова («Дед Мороз. Битва магов»), Кесоу Хакба, Адгур Малия, Алексей Онежин («Интерны», «Бессоница») и другие.

Фильм «Спасибо деду за победу» расскажет историю десятилетнего мальчика по имени Сандрик. Его родня живёт в Абхазии, однако он никогда не видел никого из них по вине поссорившегося с семьёй отца. Но однажды жизненные обстоятельства вынуждают Тимура отправиться в родное село, и он берёт с собой Сандрика. Перед мальчиком, привыкшим к городской жизни, открывается совершенно новый мир, полный невероятных историй дедушки Джансуха, новых ценностей и настоящего волшебства.

- Режиссёр Теймураз Тания также исполняет в своей картине одну из ролей

- Теймураз Тания окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в мастерской Владимира Фенченко

- Фильм частично снимался в самых живописных местах Абхазии, а также в Москве

- Картина была снята за 31 съёмочную смену

- В фильме «Спасибо деду за победу» играет практически полный состав команды КВН «Нарты из Абхазии»

- Средства на фильм частично предоставлены Министерством культуры России

10-летний Сандрик никогда не встречался со своими родственниками, живущими в Абхазии. Виной этому отец мальчика Тимур, который давно поссорился с семьей. Но когда Тимур оказывается в сложной ситуации, он вспоминает о родителях и берет с собой в поездку в родное абхазское село Сандрика. Мальчишка открывает для себя абсолютно новый, волшебный мир, а смешные байки дедушки Джансуха  о славном военном прошлом научат его главным жизненным ценностям и сделают настоящим мужчиной.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 мая 2019
Премьера в мире 1 мая 2019
Возраст 6+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Теймураз Тания
Теймураз Тания
В ролях
Егор Бероев
Егор Бероев
Ксения Алферова
Ксения Алферова
Алексей Онежен
Алексей Онежен
Артем Быстров
Артем Быстров
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Постер фильма Спасибо деду за победу 2 постера
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Наша рецензия
Десятилетний москвич Сандрик — сын абхазца. Значит, он всегда должен быть смелым, но Сандрик не понимает, как. Впрочем, его интеллигентный отец тоже не так уж смел, когда бандит-соотечественник вымогает у него деньги. Папа везёт сына на свою родину, в абхазское село. Здесь отцу надо помириться с собственными родителями, а Сандрику пережить классические летние приключения: любовь, война, дружба, подвиги. «Спасибо деду за победу» — ещё один российский фильм,…
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Киноафиша.инфо 19 сентября 2017, 10:43
Тимур, доброе утро!
В настоящий момент данный фильм не идет в кинотеатрах страны, но вы можете добавить его в избранное, чтобы быть в курсе премьер.
Тимур Магомедов 18 сентября 2017, 23:32
где можно посмотреть фильм
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12 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Наш фильм сделан в лучших традициях советского кинематографа»: интервью с режиссером Теймуразом Тания. Кинообозреватель КиноАфиши поговорил с актером, продюсером и просто хорошим и светлым человеком Теймуразом Тания о его дебютной картине «Спасибо деду за победу». Звезда ТНТ рассказал о
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17 апреля 2018 10:15
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