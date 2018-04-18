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Велотачки, 2018

2018 / США
3.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Горный велик по имени Спиди встает на защиту родного города
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Причины посмотреть Факты О фильме

Споксвилль – это удивительная страна велосипедов. Главный герой мультфильма Спиди – горный велосипед, работающий в местном почтовом отделении. Со своими друзьями Пиньоном, будущем-режиссером документалистом, и Гасси, добродушным велосипедным насосом, Спиди проводит время в счастье и гармонии, пока однажды в городе не появляются коварные мотоциклы с двигателями внутреннего сгорания, загрязняющими город. Сможет ли Спиди с помощью своих друзей и группы экологов-активистов остановить захватчиков и завоевать сердце прекрасного велосипеда Монтаны? 
 

  • Главные роли озвучивали такие звезды испанского кино как Карлос Латре, Анабель Алонсо, Мария Кероль и Педро Дельгадо.
  • Фильм претендовал на премию Гойи за лучший анимационный фильм 2018 года. 
  • Премьера мультфильма состоялась 17 апреля в Испании 2019 года и 11 июля того же года в Аргентине. При производственном бюджете в пять миллионов долларов картине удалось собрать в прокате немногим больше 350 тысяч, что не позволило ему выйти за пределы окупаемости.  
  • Для каждого вида транспорта в мультфильме художники-мультипликаторы разработали уникальный способ антропоморфизации, основываясь на способе его передвижения. 
  • Одной из основных тем фильма является экологическая: загрязняющие окружающую среду бензиновые двигатели противопоставляются здесь безвредным паровым, электронным и механическим. 
     

Добро пожаловать в Споксвилль! Небольшой городок, затерявшийся среди живописных гор, лесов и озер, в котором живут самые разные... велосипеды. Это и горный велик Спиди – смелый и быстрый почтальон, и его лучшие друзья – байк Пиньон, мечтающий стать режиссером, веселый велосипедный насос Гэсси, владеющий автомастерской, и прелестная вело-леди Монтана, которая всегда говорит только то, что думает.
Волшебный и образцовый городок, наполненный чистейшим воздухом, перестает быть идеальным, когда появляется незваный гость с двигателем…

 

 

3.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 2 мая 2019
Премьера онлайн 18 июля 2019
Премьера в мире 18 апреля 2018
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Мануэль Х. Гарсиа
В ролях
Карлос Латре
Анабель Алонсо
Мария Кьероль
Все актеры и съемочная группа
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Велотачки
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