Велотачки, 2018

Споксвилль – это удивительная страна велосипедов. Главный герой мультфильма Спиди – горный велосипед, работающий в местном почтовом отделении. Со своими друзьями Пиньоном, будущем-режиссером документалистом, и Гасси, добродушным велосипедным насосом, Спиди проводит время в счастье и гармонии, пока однажды в городе не появляются коварные мотоциклы с двигателями внутреннего сгорания, загрязняющими город. Сможет ли Спиди с помощью своих друзей и группы экологов-активистов остановить захватчиков и завоевать сердце прекрасного велосипеда Монтаны?
Добро пожаловать в Споксвилль! Небольшой городок, затерявшийся среди живописных гор, лесов и озер, в котором живут самые разные... велосипеды. Это и горный велик Спиди – смелый и быстрый почтальон, и его лучшие друзья – байк Пиньон, мечтающий стать режиссером, веселый велосипедный насос Гэсси, владеющий автомастерской, и прелестная вело-леди Монтана, которая всегда говорит только то, что думает.
Волшебный и образцовый городок, наполненный чистейшим воздухом, перестает быть идеальным, когда появляется незваный гость с двигателем…