Проклятие Аннабель 3, 2019

Еще один фильм ужасов с участием куклы Аннабель снял Гари Доберман, сценарист фильма «Оно» по Стивену Кингу. Для него третья часть «Аннабель» - это режиссерский дебют. В главных ролях снялись Вера Фармига («Годзилла 2»), Маккена Грейс («Одаренная», «Однажды в сказке») и Патрик Уилсон («Фарго», «Заклятие»).

Зловещую куклу по имени Аннабель пришлось запереть в специальном шкафу в комнате с артефактами. Демонологи Эд и Лоррейн Уоррен уверены, что это убережет мир от злодейских деяний куклы. Но она пробуждает злых духов, которые не хотят оставить членов семьи Уоррен в покое, новой целью зла станет дочь супругов Джуди и ее друзья.