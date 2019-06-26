Проклятие Аннабель 3, 2019

Еще один фильм ужасов с участием куклы Аннабель снял Гари Доберман, сценарист фильма «Оно» по Стивену Кингу. Для него третья часть «Аннабель» - это режиссерский дебют. В главных ролях снялись Вера Фармига («Годзилла 2»), Маккена Грейс («Одаренная», «Однажды в сказке») и Патрик Уилсон («Фарго», «Заклятие»).
Зловещую куклу по имени Аннабель пришлось запереть в специальном шкафу в комнате с артефактами. Демонологи Эд и Лоррейн Уоррен уверены, что это убережет мир от злодейских деяний куклы. Но она пробуждает злых духов, которые не хотят оставить членов семьи Уоррен в покое, новой целью зла станет дочь супругов Джуди и ее друзья.
- Это третий фильм в серии фильмов Аннабель и седьмой во вселенной Заклятия
- МакКенна Грейс заменила Стерлинг Джеринс в роли Джуди Уоррен. Джеринс играла Джуди в первых двух фильмах.
- Настоящая Аннабель находится в Оккультном музее Уоррена в Монро, штат Коннектикут, в стеклянном ящике с предупреждающими знаками.
Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.
Особо удался Лодочник (Паромщик), его история может лечь в отдельный фильм вселенной Заклятия.
Как будто ты… Читать дальше…
В 2 словах, фильм последний в этом стиле, и даже тот кто не смотрел и не пробовал смотреть пред части, стоит обратить внимание на этот… Читать дальше…