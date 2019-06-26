Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проклятие Аннабель 3 Проклятие Аннабель 3
Киноафиша Фильмы Проклятие Аннабель 3
Annabelle Comes Home

Проклятие Аннабель 3, 2019

2019 / США
6.8 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Она кукла или куловод?
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Еще один фильм ужасов с участием куклы Аннабель снял Гари Доберман, сценарист фильма «Оно» по Стивену Кингу. Для него третья часть «Аннабель» - это режиссерский дебют. В главных ролях снялись Вера Фармига («Годзилла 2»), Маккена Грейс («Одаренная», «Однажды в сказке») и Патрик Уилсон («Фарго», «Заклятие»).

Зловещую куклу по имени Аннабель пришлось запереть в специальном шкафу в комнате с артефактами. Демонологи Эд и Лоррейн Уоррен уверены, что это убережет мир от злодейских деяний куклы.  Но она пробуждает злых духов, которые не хотят оставить членов семьи Уоррен в покое, новой целью зла станет дочь супругов Джуди и ее друзья.

- Это третий фильм в серии фильмов Аннабель и седьмой во вселенной Заклятия

- МакКенна Грейс заменила Стерлинг Джеринс в роли Джуди Уоррен. Джеринс играла Джуди в первых двух фильмах.

- Настоящая Аннабель находится в Оккультном музее Уоррена в Монро, штат Коннектикут, в стеклянном ящике с предупреждающими знаками.

 

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

6.8 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 июня 2019
Премьера онлайн 17 сентября 2019
Премьера в мире 26 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гари Доберман
Гари Доберман
В ролях
Вера Фармига
Вера Фармига
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
МакКенна Грейс
МакКенна Грейс
Мэдисон Айсмен
Мэдисон Айсмен
Кэти Сариф
Кэти Сариф
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про жертв Фильмы про жертв
Фильмы про жестокость Фильмы про жестокость
Ужасы про призраков Ужасы про призраков
Лучшие фильмы ужасов Лучшие фильмы ужасов
Все части «Проклятия Аннабель» Все части «Проклятия Аннабель»
Постер фильма Проклятие Аннабель 3 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
События развиваются после того, как исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены забрали одержимую куклу Аннабель в своё хранилище (это произошло в первом фильме «Заклятие»). Вскоре Уорренам приходится уехать по делам, а дома остаётся лишь их дочь Джуди (Макенна Грейс) и её няня-старшеклассница Мэри (Мэдисон Айсмен). Вскоре из-за не самых разумных поступков ещё одной гостьи дома Даниеллы кукла оказывается освобождена из хранилища, и тогда она призывает множество…
Читать
e-malovichko98 28 июня 2019, 10:11
всё очень и очень страшно подано.

Особо удался Лодочник (Паромщик), его история может лечь в отдельный фильм вселенной Заклятия.

Как будто ты… Читать дальше…
Алексей Немченко 23 июня 2019, 20:05
Стоит ли идти?
В 2 словах, фильм последний в этом стиле, и даже тот кто не смотрел и не пробовал смотреть пред части, стоит обратить внимание на этот… Читать дальше…
Отзывы Написать
75 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Проклятие Аннабель 3
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Проклятия Аннабель 3» займется хоррор-мультфильмом про бродячих собак В основу ляжет одноименный комикс. 
Написать
14 сентября 2020 13:45
Бокс-офис с 5 по 7 июля: «Человек-паук» захватил планету Блокбастер студии Marvel стал лидером мирового, американского и российского прокатов.
Написать
8 июля 2019 11:30
Бокс-офис с 28 по 30 июня: «История игрушек» лидирует в США, «Человек-паук» доминирует в Китае Российский прокат возглавил хоррор «Проклятие Аннабель».
Написать
1 июля 2019 12:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Приложение киноафиши