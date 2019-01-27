Зеленее травы, 2019

Красотка Джилл – типичная американская домохозяйка. В ее доме все идеально, начиная от кухни, заканчивая отношениями с мужем. Но за внешним благополучием скрывается внутренняя драма. В странном порыве она отдает новорожденную дочку лучшей подруге, которая тут же соглашается воспитывать девочку. И в то же время отношение окружающих к Джилл начинает меняться. И даже ее сын после очередного срыва превращается в собаку.
Две богатые домохозяйки живут беззаботной жизнью в американском пригороде. Одна из них - Джил - сначала дарит ребёнка своей подруге, а потом её сын превращается в собаку. Что дальше? А дальше ещё 99.7% абсурда.