Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зеленее травы Зеленее травы
Киноафиша Фильмы Зеленее травы
Greener Grass

Зеленее травы, 2019

2019 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Невероятно абсурдная комедия!
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Красотка Джилл – типичная американская домохозяйка. В ее доме все идеально, начиная от кухни, заканчивая отношениями с мужем. Но за внешним благополучием скрывается внутренняя драма. В странном порыве она отдает новорожденную дочку лучшей подруге, которая тут же соглашается воспитывать девочку. И в то же время отношение окружающих к Джилл начинает меняться. И даже ее сын после очередного срыва превращается в собаку.

  • Съемки картины проходили в штате Джорджия в городе Пичтри Сити.
  • В оригинале название ленты переводится как «Трава зеленее».
  • Этот фильм является полнометражным ремейком короткометражки 2015-го года с одноименным названием.
  • Картина считается режиссерским дебютом двух актрис в полнометражном кино. Жослин ДеБоэр и Доун Люббе сами исполнили в ней главные роли.
  • Брекеты для актеров изготавливали по индивидуальным параметрам.
  • Создатели ленты объяснили, что каждый главный герой носил брекеты для того, чтобы подчеркнуть стремление людей среднего возраста из пригорода выглядеть более молодо.
  • Премьера состоялась на кинематографическом фестивале «Сандэнс». В дальнейшем фильм был показан еще на нескольких кинофестивалях.

Две богатые домохозяйки живут беззаботной жизнью в американском пригороде. Одна из них - Джил - сначала дарит ребёнка своей подруге, а потом её сын превращается в собаку. Что дальше? А дальше ещё 99.7% абсурда.

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 октября 2019
Премьера в мире 27 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Жослин ДеБоэр
Жослин ДеБоэр
В ролях
Д’Арси Карден
Д’Арси Карден
Дот-Мари Джонс
Дот-Мари Джонс
Джулиан Хиллиард
Джулиан Хиллиард
Мэри Холлэнд
Мэри Холлэнд
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про собак Фильмы про собак
Постер фильма Зеленее травы 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
У фильма «Зеленее травы» только две проблемы, но обе главные. Первая — при просмотре этой картины вы будете бороться с острым желанием сравнить её с работами всех известных вам «необычных» режиссёров. А значит, лишать её права на индивидуальность. Вторая — это кино действительно настолько абсурдно, что найти ему своего зрителя будет непросто даже среди тех, кто говорит, что любит комедии абсурда. Потому что в комедиях абсурда всё равно есть связь сюжета с…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Не выходя из дома: Топ 7 новинок, чтобы скрасить вечер Для тех, кто мучается вопросом, какой фильм посмотреть этим вечером, мы собрали подборку новинок, доступных на онлайн-сервисах.
Написать
25 сентября 2020 15:56
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Приложение киноафиши