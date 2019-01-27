Зеленее травы, 2019

Наша рецензия

У фильма «Зеленее травы» только две проблемы, но обе главные. Первая — при просмотре этой картины вы будете бороться с острым желанием сравнить её с работами всех известных вам «необычных» режиссёров. А значит, лишать её права на индивидуальность. Вторая — это кино действительно настолько абсурдно, что найти ему своего зрителя будет непросто даже среди тех, кто говорит, что любит комедии абсурда. Потому что в комедиях абсурда всё равно есть связь сюжета с…