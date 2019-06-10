Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие, 2019

«Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие» - третья часть анимационного приключения о короле Арктики по имени Норм. Интернациональный проект, к которому приложили руку Китай, Индия, США и Южная Корея, сняли Ричард Финн и Тим Молтби, режиссеры прошлой части – «Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства».

Архелог Джин попадает в ловушку – его самолет терпит крушение в Арктике, а помощник оказывается предателем и сбегает с уникальным артефактом. Обаятельный белый медведь Норм вызывается помочь Джину, вместе с леммингами они сразятся с главным злодеем и вернут реликвию на место.