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Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие
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Norm of the North: King Sized Adventure

Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие, 2019

2019 / Индия / США
3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Очередные похождения полярного медведя Норма и его друзей в духе приключений Индианы Джонса
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие» - третья часть анимационного приключения о короле Арктики по имени Норм. Интернациональный проект, к которому приложили руку Китай, Индия, США и Южная Корея, сняли Ричард Финн и Тим Молтби, режиссеры прошлой части – «Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства».

Архелог Джин попадает в ловушку – его самолет терпит крушение в Арктике, а помощник оказывается предателем и сбегает с уникальным артефактом. Обаятельный белый медведь Норм вызывается помочь Джину, вместе с леммингами они сразятся с главным злодеем и вернут реликвию на место.  

- «Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие» - третий фильм из анимационной франшизы про обаятельного полярного медведя. Две предыдущие части – «Норм и Несокрушимые» (2015) и «Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства» (2018).

В ледяных горах Арктики терпит крушение самолет, управляемый археологом Джином. Аварию подстроил его коварный напарник, который похищает бесценную нефритовую статуэтку китайского божества – ключ к несметным сокровищам. На помощь Джину приходит король Арктики Норм. В компании с леммингами он отправляется в смертельно опасное путешествие. На этот раз обаятельный и простодушный мишка должен не только обезвредить злодея и вернуть бесценную реликвию, но и успеть на свадьбу своего эксцентричного дедушки…

3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 июля 2019
Премьера онлайн 10 июня 2019
Премьера в мире 10 июня 2019
Возраст 6+
Прокатчик Русский репортаж
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ричард Финн
Все актеры и съемочная группа
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Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие смотреть онлайн

Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие
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за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Обаятельный растяпа Норм ― король Арктики, говорящий медведь, любящий внук и друг всех зверей. Он весь в дедушку, который не теряет запала и, несмотря на возраст, собирается жениться. Дед просит Норма организовать торжество, тот соглашается и даёт слово короля, но в это время над Арктикой падает самолёт. Любопытство и желание самоутвердиться приводят Норма на место крушения, где без его честного слова не обойтись уже Джину, работнику музея, который пытается спасти китайскую реликвию от подлого…
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kirill.r.2019 7 июля 2019, 13:42
Я конечно понимаю и люблю мульфильмы , но это что то с чем то !!! Полнейшая чушь , и ребенок согласен со мной .
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10 голосов
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