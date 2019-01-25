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Полярный, 2019

2019 / США / Германия
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Дункан Визла — один из самых опасных киллеров в мире, известный под прозвищем Черный Кайзер. Когда-то он убивал людей по всему свету, но теперь наслаждается мирным существованием и давно уже не брал в руки оружие.

Только вот бывший клиент, с которым у Дункана произошел небольшой конфликт, не собирается забывать старые обиды. В скором времени мирной жизни бывшего киллера придет конец, когда за Дунканом начнет охоту армия из молодых и беспощадных убийц. Для спасения жизни ему предстоит использовать все полученные за долгие годы заказных убийств навыки и знания.

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 25 января 2019
Премьера в мире 25 января 2019
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Юнас Окерлунд
В ролях
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Кэтрин Уинник
Кэтрин Уинник
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
Мэтт Лукас
Мэтт Лукас
Роберт Мэйллет
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полярный 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мадс Миккельсен сыграет наемного убийцу в триллере «Черный Кайзер» Ранее датский актер уже перевоплощался в этого персонажа.
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13 мая 2022 14:15
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