Полярный, 2019

Дункан Визла — один из самых опасных киллеров в мире, известный под прозвищем Черный Кайзер. Когда-то он убивал людей по всему свету, но теперь наслаждается мирным существованием и давно уже не брал в руки оружие.

Только вот бывший клиент, с которым у Дункана произошел небольшой конфликт, не собирается забывать старые обиды. В скором времени мирной жизни бывшего киллера придет конец, когда за Дунканом начнет охоту армия из молодых и беспощадных убийц. Для спасения жизни ему предстоит использовать все полученные за долгие годы заказных убийств навыки и знания.