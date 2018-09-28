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First Light

Сверхъестественное, 2018

2018 / Канада
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Школьница сталкивается с НЛО и получает сверхспособности
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алекс живет в небольшом городке, где никогда не происходило ничего необычного. Но однажды она видит загадочные огни ночью, после чего получает суперспособности. Ее новые силы могут стать опасными для окружающих, поэтому Алекс в отчаянии просит о помощи своего друга детства по имени Шон. В это же время за ними начинают охоту власти, которые пытаются выяснить, что произошло с девушкой.

Продюсер фильма «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», а также режиссер сериалов «Последствия» и «Ривердейл» Джейсон Стоун представляет свой второй полнометражный проект «Сверхъестественное». В главных ролях сыграли Стефани Скотт из «Астрала 3», а также Теодор Пеллерен из «Стертой личности».

- В оригинале фильм «Сверхъестественное» называется First Light, что в дословно переводится как «Первый свет».

- Часть сцен снималась в Неваде (США), а часть в Оттаве (Канада).

Однажды ночью Алекс сталкивается с таинственными огнями, появившимися над её маленьким городом. Вскоре она узнаёт, что у неё появились опасные сверхспособности. Не зная, куда податься, девушка обращается за помощью к другу детства Шону. А тем временем власти следуют за ними по пятам, желая выяснить, что случилось с Алекс.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 апреля 2019
Премьера онлайн 28 сентября 2018
Премьера в мире 28 сентября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Джейсон Стоун
Джейсон Стоун
В ролях
Стефани Скотт
Стефани Скотт
Теодор Пеллерен
Теодор Пеллерен
Саид Тагмауи
Саид Тагмауи
Перси Хайнс Уайт
Перси Хайнс Уайт
Кейт Бёртон
Кейт Бёртон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сверхъестественное 2 постера
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Сверхъестественное
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Человек с всклокоченным взглядом Саида Тагмауи из «Чудо-женщины» каждую ночь выезжает на пыльное калифорнийское шоссе, чтобы охотиться на НЛО, и однажды в небе он наконец замечает целую горсть призрачного света. Этой же ночью где-то совсем рядом грустный старшеклассник из одноэтажного гетто, подбирает на дороге одиноко бредущую девушку. В детстве они были лучшими друзьями, парень и сейчас в неё по уши влюблен, но считает себя полным неудачником и всячески избегает любых…
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holod90.90 15 апреля 2019, 23:56
Ни в коем случае не ходите на этот фильм особенно не ведитесь на название фильм никак не связан с одноимённым сериалам вдобавок он скучный и… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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