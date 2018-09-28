Сверхъестественное, 2018

Алекс живет в небольшом городке, где никогда не происходило ничего необычного. Но однажды она видит загадочные огни ночью, после чего получает суперспособности. Ее новые силы могут стать опасными для окружающих, поэтому Алекс в отчаянии просит о помощи своего друга детства по имени Шон. В это же время за ними начинают охоту власти, которые пытаются выяснить, что произошло с девушкой.

Продюсер фильма «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», а также режиссер сериалов «Последствия» и «Ривердейл» Джейсон Стоун представляет свой второй полнометражный проект «Сверхъестественное». В главных ролях сыграли Стефани Скотт из «Астрала 3», а также Теодор Пеллерен из «Стертой личности».