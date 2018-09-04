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Работа без авторства Работа без авторства
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Werk ohne Autor / Never Look Away

Работа без авторства, 2018

2018 / Германия / Италия
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер и сценарист картины - Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, мы уже знакомы с его работой «Турист» 2010 года. В картине можно увидеть таких звезд, как Том Шиллинг, снимавшийся в «Академии смерти», Себастьян Кох, Паула Бир из фильма «Франц», Оливер Мазуччи.

Фильм рассказывает о трех периодах истории Германии со стороны молодого художника Герхарда Рихтера. Детство и юность его пришлись на нацистские годы, а затем на коммунистический режим. Сбежав из ГДР в ФРГ, он влюбляется в студентку Элли и начинает писать картины, отражающие не только его личную судьбу, но и травмы целого поколения.

 Номинация на Оскар 2019 «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая операторская работа»

Номинация на Золотой Глобус 2019 «Лучший фильм на иностранном языке»

Премия «Arca Cinemagiovani Award» за лучший фильм по версии молодёжного жюри

Флориан Хенкель фон Доннерсмарк в 1991 году изучал русский язык и литературу в Ленинграде, получив специальность «преподаватель русского языка как иностранного».

Работа без Авторства – имеет два официальных языка Русский и Немецкий.

Молодой художник Курт Барнерт (Том Шиллинг) сбегает из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться живописи и свободно работать. Но прошлое настигает его, когда  в отце своей возлюбленной он узнает человека, ответственного за страшные преступления. Курт разоблачит его через свои картины,  которые со временем станут манифестом целого поколения.

7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 3 часа 9 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 5 сентября 2019
Премьера онлайн 5 июня 2019
Премьера в мире 4 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
В ролях
Том Шиллинг
Том Шиллинг
Себастьян Кох
Себастьян Кох
Ина Вайсе
Паула Бир
Паула Бир
Саския Розендаль
Саския Розендаль
Все актеры и съемочная группа
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Работа без авторства смотреть онлайн

Работа без авторства
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Немецкий кинематограф во второй половине XX века прошел путь от отрицания истории Германии до почти маниакальной одержимости ею. Немцы научились снимать о мировых войнах и послевоенных трагедиях большие, красочные и пафосные фильмы. Но даже на этом фоне картина Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка «Работа без авторства» выглядит проектом мегаломанским. Режиссер берется сразу за три объемные темы и фактически проводит своих героев через три страны. Действие начинается в нацистской…
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Marina Ordynskaya 9 сентября 2019, 15:12
Замечательный фильм, особенно для тех, кто хочет понимать развитие взглядов в искусстве второй половины 20 века. Хорошая игра актёров, глубокий сюжет
Андрей Кумиров 30 сентября 2019, 23:04
фильм лютая годнота, советую тем, кто любит качественное кино
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17 голосов
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