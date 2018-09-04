Работа без авторства, 2018

Режиссер и сценарист картины - Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, мы уже знакомы с его работой «Турист» 2010 года. В картине можно увидеть таких звезд, как Том Шиллинг, снимавшийся в «Академии смерти», Себастьян Кох, Паула Бир из фильма «Франц», Оливер Мазуччи.
Фильм рассказывает о трех периодах истории Германии со стороны молодого художника Герхарда Рихтера. Детство и юность его пришлись на нацистские годы, а затем на коммунистический режим. Сбежав из ГДР в ФРГ, он влюбляется в студентку Элли и начинает писать картины, отражающие не только его личную судьбу, но и травмы целого поколения.
Номинация на Оскар 2019 «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая операторская работа»
Номинация на Золотой Глобус 2019 «Лучший фильм на иностранном языке»
Премия «Arca Cinemagiovani Award» за лучший фильм по версии молодёжного жюри
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк в 1991 году изучал русский язык и литературу в Ленинграде, получив специальность «преподаватель русского языка как иностранного».
Работа без Авторства – имеет два официальных языка Русский и Немецкий.
Молодой художник Курт Барнерт (Том Шиллинг) сбегает из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться живописи и свободно работать. Но прошлое настигает его, когда в отце своей возлюбленной он узнает человека, ответственного за страшные преступления. Курт разоблачит его через свои картины, которые со временем станут манифестом целого поколения.