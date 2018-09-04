Работа без авторства, 2018

Режиссер и сценарист картины - Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, мы уже знакомы с его работой «Турист» 2010 года. В картине можно увидеть таких звезд, как Том Шиллинг, снимавшийся в «Академии смерти», Себастьян Кох, Паула Бир из фильма «Франц», Оливер Мазуччи.



Фильм рассказывает о трех периодах истории Германии со стороны молодого художника Герхарда Рихтера. Детство и юность его пришлись на нацистские годы, а затем на коммунистический режим. Сбежав из ГДР в ФРГ, он влюбляется в студентку Элли и начинает писать картины, отражающие не только его личную судьбу, но и травмы целого поколения.