Плейбой под прикрытием, 2018

Французский актер и режиссер Филипп Лашо («Superнянь», «SuperАлиби») снял сам себя в новом комедийном боевике «Плейбой под прикрытием». Также в ленте сыграли Элоди Фонтан («Безумная свадьба»), Тарек Будали («Сердцеед») и американская звезда Памела Андерсон («Спасатели Малибу»).
Филипп Лашо, как всегда, воплотил на большом экране образ обаятельного ловеласа. Его герой – частный детектив, по долгу службы отправляется в Монако, чтобы отыскать украденные духи «аромат Купидона», чей запах способен очаровать любого. Но на пути сыщика встанет непреодолимая преграда в лице роскошных красавиц, перед которыми так трудно устоять.
- Фильм основан на японском аниме-сериале «Городской охотник» о детективе Нике Ларсоне, выходившем с 1987 по 1991 год.
- Чтобы полностью погрузиться в мир Ника Ларсона, Филипп Лашо посмотрел все 144 эпизода сериала.
- «Плейбой под прикрытием» стал четвертым совместным проектом для актеров Филиппа Лашо и Элоди Фонтан. Ранее они снимались вместе в таких фильмах, как «Superнянь 2», «SuperАлиби» и «Великолепная».
Ники Ларсон — супердетектив и самый крутой телохранитель в мире. Его ждет опасная миссия — найти похищенный парфюм, который делает привлекательным для противоположного пола любого, кто им пользуется…