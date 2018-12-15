Плейбой под прикрытием, 2018

Французский актер и режиссер Филипп Лашо («Superнянь», «SuperАлиби») снял сам себя в новом комедийном боевике «Плейбой под прикрытием». Также в ленте сыграли Элоди Фонтан («Безумная свадьба»), Тарек Будали («Сердцеед») и американская звезда Памела Андерсон («Спасатели Малибу»).

Филипп Лашо, как всегда, воплотил на большом экране образ обаятельного ловеласа. Его герой – частный детектив, по долгу службы отправляется в Монако, чтобы отыскать украденные духи «аромат Купидона», чей запах способен очаровать любого. Но на пути сыщика встанет непреодолимая преграда в лице роскошных красавиц, перед которыми так трудно устоять.