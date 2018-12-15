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Плейбой под прикрытием Плейбой под прикрытием
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Nicky Larson et le Parfum de Cupidon / City Hunter

Плейбой под прикрытием, 2018

2018 / Франция
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Частный сыщик-ловелас отправляется на поиски волшебного парфюма в Монако
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Французский актер и режиссер Филипп Лашо («Superнянь», «SuperАлиби») снял сам себя в новом комедийном боевике «Плейбой под прикрытием». Также в ленте сыграли Элоди Фонтан («Безумная свадьба»), Тарек Будали («Сердцеед») и американская звезда Памела Андерсон («Спасатели Малибу»).

Филипп Лашо, как всегда, воплотил на большом экране образ обаятельного ловеласа. Его герой – частный детектив, по долгу службы отправляется в Монако, чтобы отыскать украденные духи «аромат Купидона», чей запах способен очаровать любого. Но на пути сыщика встанет непреодолимая преграда в лице роскошных красавиц, перед которыми так трудно устоять.

 

 

- Фильм основан на японском аниме-сериале «Городской охотник» о детективе Нике Ларсоне, выходившем с 1987 по 1991 год.

- Чтобы полностью погрузиться в мир Ника Ларсона, Филипп Лашо посмотрел все 144 эпизода сериала.

- «Плейбой под прикрытием» стал четвертым совместным проектом для актеров Филиппа Лашо и Элоди Фонтан. Ранее они снимались вместе в таких фильмах, как «Superнянь 2», «SuperАлиби» и «Великолепная».

 

 

Ники Ларсон — супердетектив и самый крутой телохранитель в мире. Его ждет опасная миссия — найти похищенный парфюм, который делает привлекательным для противоположного пола любого, кто им пользуется…

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 23 мая 2019
Премьера в мире 15 декабря 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Филипп Лашо
Филипп Лашо
В ролях
Филипп Лашо
Филипп Лашо
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Жюльен Аррути
Жюльен Аррути
Дидье Бурдон
Дидье Бурдон
Тарек Будали
Тарек Будали
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Плейбой под прикрытием 3 постера
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Плейбой под прикрытием
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Наша рецензия
Никки Ларсон — телохранитель, «чистильщик» и снайпер. Лучший в своей профессии. Если точность Джона Уика, как известно, 86 процентов, то Ларсон всегда кладёт в цель все шесть патронов из шести. Раньше у нашего героя был напарник (в небольшом камео появляется Саша Вронский из «Анны Карениной» с Кирой Найтли), но его расстрелял картель «Чёрная Рука». Умирая, напарник завещал другу позаботиться о его младшей сестре. Но самое главное — никогда к…
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Никулька Соловьева 28 мая 2019, 13:02
Очень смешной фильм, советую.
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11 голосов
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