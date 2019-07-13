Форсаж: Хоббс и Шоу, 2019

Идея о создании спин-оффа с участием Хоббса и Шоу впервые возникла во время съемок «Форсажа» после того, как продюсеры и руководители студии заметили комедийную химию между актерами на протяжении всех съемок.

Дуэйн Джонсон объявил через социальные сети, что звезда WWE Star Роман Рейнс изобразит его брата в фильме, а в реальной жизни они двоюродные братья

Действие фильма происходит через два года после событий Форсаж 8 (2017).

Это третий фильм франшизы, в котором не появится Пол Уокер

Это второй спин-офф франшизы после «Токийского дрифта»