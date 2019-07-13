Форсаж: Хоббс и Шоу, 2019

Дэвид Литч был режиссёром таких фильмов, как «Дэдпул 2» и «Джон Уик» и теперь взялся за культовую и прибыльную франшизу «Форсаж». В фильме снимались такие звезды, как Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Ванесса Кирби, игравшая в «Миссия невыполнима: Последствия», Идрис Эльба, снявшийся в экранизации книги Кинга «Темная башня», Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и многие другие.
Спин-офф популярной экшн-франшизы «Форсаж». Бывший сотрудник службы безопасности Люк Хоббс объединяется с заклятым врагом - преступником Деккардом Шоу, чтобы общими усилиями обезвредить международного террориста.
Идея о создании спин-оффа с участием Хоббса и Шоу впервые возникла во время съемок «Форсажа» после того, как продюсеры и руководители студии заметили комедийную химию между актерами на протяжении всех съемок.
Дуэйн Джонсон объявил через социальные сети, что звезда WWE Star Роман Рейнс изобразит его брата в фильме, а в реальной жизни они двоюродные братья
Действие фильма происходит через два года после событий Форсаж 8 (2017).
Это третий фильм франшизы, в котором не появится Пол Уокер
Это второй спин-офф франшизы после «Токийского дрифта»
Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.
Юрий 5б класс
Ничего общего с фильмом Фарсаж!!!!