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Форсаж: Хоббс и Шоу Форсаж: Хоббс и Шоу
Киноафиша Фильмы Форсаж: Хоббс и Шоу
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Форсаж: Хоббс и Шоу, 2019

2019 / США
7.9 Оцените
167 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Спин-офф популярной экшн-франшизы «Форсаж».
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэвид Литч был режиссёром таких фильмов, как «Дэдпул 2» и «Джон Уик» и теперь взялся за культовую и прибыльную франшизу «Форсаж». В фильме снимались такие звезды, как Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Ванесса Кирби, игравшая в «Миссия невыполнима: Последствия», Идрис Эльба, снявшийся в экранизации книги Кинга «Темная башня», Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и многие другие.

Спин-офф популярной экшн-франшизы «Форсаж». Бывший сотрудник службы безопасности Люк Хоббс объединяется с заклятым врагом - преступником Деккардом Шоу, чтобы общими усилиями обезвредить международного террориста. 

Идея о создании спин-оффа с участием Хоббса и Шоу впервые возникла во время съемок «Форсажа» после того, как продюсеры и руководители студии заметили комедийную химию между актерами на протяжении всех съемок.

Дуэйн Джонсон объявил через социальные сети, что звезда WWE Star Роман Рейнс изобразит его брата в фильме, а в реальной жизни они двоюродные братья

Действие фильма происходит через два года после событий Форсаж 8 (2017).

Это третий фильм франшизы, в котором не появится Пол Уокер

Это второй спин-офф франшизы после «Токийского дрифта»

 

 

Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.

7.9 Оцените
167 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 1 августа 2019
Премьера онлайн 15 октября 2019
Премьера в мире 13 июля 2019
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэвид Литч
Дэвид Литч
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Стефани Вогт
Стефани Вогт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Форсаж: Хоббс и Шоу 11 постеров
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Чернокожий преступник в модной кожанке Брикстон (Идрис Эльба) ведет охоту за смертельным вирусом под ироническим названием «Старичок», способным обречь весь мир на верную погибель. Внезапно в его гитлеровские планы вмешивается агент Хэтти (Ванесса Кирби), она же сестра Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем). Девушка, понимая размах возможной катастрофы, вкалывает себе содержимое термоядерной вакцины и становится живой ячейкой для ее хранения. Правительству ничего, разумеется, не остается,…
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Юра Котов 1 августа 2019, 22:43
Очень высокоинтелектуальный фильм. Сюжэт поразил своей оригинальностью. Концофка очень оригинальная. Лучшая роль эдриса эльба, наконец то снялся в достойном кино. Всем рекоменду.
Юрий 5б класс
rob86 2 августа 2019, 00:17
Норм, для одного раза сойдет.
Ничего общего с фильмом Фарсаж!!!!
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167 голосов
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саундтрек фильма Форсаж: Хоббс и Шоу
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
По словам Дуэйна Джонсона, команда «Форсажа» «тихо поблагодарила» его за гневную тираду в адрес Вина Дизеля Сейчас Джонсон жалеет о сказанном, но не отказывается от своих слов. 
Написать
13 октября 2021 14:25
Дуэйна Джонсона точно не будет в финальных «Форсажах», но сиквел «Хоббса и Шоу» остается в планах По словам продюсера франшизы, фанаты будут в восторге.
Написать
4 августа 2021 15:09
Продюсер «Форсажа» подтвердил, что сиквел «Хоббса и Шоу» находится в разработке Также выяснилось имя сценариста.
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9 марта 2021 11:33
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