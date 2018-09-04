Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Vox Lux Vox Lux
Киноафиша Фильмы Vox Lux
Vox Lux

Vox Lux, 2019

2019 / США
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Популярная певица страдает неизлечимой психологической травмой
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм про певицу Селесту, чей путь на музыкальный Олимп был долог и тернист, снял американский актёр и режиссёр обладатель «Золотого льва» Венецианского фестиваля Брэйди Корбет («Загадочная кожа», «Меланхолия»). В главной роли – блистательная Натали Портман. Помогать ей будут не менее звездные актеры: Джуд Лоу, Дженнифер Джейсон Ли и Дженнифер Эль.

Фильм расскажет о девушке по имени Селеста, которая в юности переживает тяжелое потрясение после происшествия в школе. Через 20 лет она становится настоящей панк-рок звездой, вот только ее успех обусловлен исключительно старой психологической травмой, что не может не отразиться на ее настоящем.

- Саундтрек к картине написала певица Sia

- Изначально роль Селесты должна была играть Руни Мара

В конце 1990-х прилежная ученица со способностями к музыке Селеста чудом выживает во время трагедии, когда ее одноклассник устраивает в школе стрельбу. Двадцать лет спустя Селеста — популярная во всем мире певица, которая обязана своим скандальным успехом неизлечимой психологической травме.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера онлайн 5 марта 2019
Премьера в мире 4 сентября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
В ролях
Натали Портман
Натали Портман
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Стэйси Мартин
Стэйси Мартин
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про танцы и музыку Фильмы про танцы и музыку
Фильмы с Джудом Лоу Фильмы с Джудом Лоу
Лучшие зарубежные фильмы онлайн Лучшие зарубежные фильмы онлайн
Постер фильма Vox Lux 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Vox Lux смотреть онлайн

Vox Lux
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Для начала хочется порекомендовать зрителю не смотреть второй фильм Брейди Корбетта («Детство лидера») в дубляже, потому что переход между вокалом с оригинальной дорожки и русскими голосами с богатым ТЮЗовским интонированием по-настоящему травмирует. Если чем и хорош «Vox Lux», так это горячечными монологами повзрослевшей героини в исполнении Натали Портман, но российский зритель обречен выслушивать их в импортозаместительной версии, как и закадровый текст Уиллема Дефо.…
Читать
akshinidze 28 марта 2019, 11:44
Что можно сказать о «VoxLux» кроме того, что он странный?

Это фильм-манифест про то, что «шоу должно продолжаться».
Фильм о том, что терроризм… Читать дальше…
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Vox Lux
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Топ-10 фильмов, которые можно посмотреть бесплатно в онлайн-кинотеатрах Стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры — идеальный вариант для тех, кто не хочет покидать теплую постель во время осенних холодов. Благо, каждую неделю на просторах интернета появляются новинки, которые совсем недавно гремели на больших экранах.
Написать
21 сентября 2020 13:16
Натали Портман может получить номинацию на «Оскар» за «Голос люкс» У музыкальной драмы «Голос люкс», главную роль в которой играет Натали Портман, пока нет даже полноценного трейлера, но студия Neon, которая будет заниматься распространением фильма в Штатах после
Написать
18 октября 2018 00:05
«Дэдпул 2» вернется в кинотеатры с детским рейтингом PG-13 С самого начала «Дэдпул» интриговал зрителей шуточками на грани фола и «взрослым» юмором, но студия Fox решила устроить интересный эксперимент – и отправляет «Дэдпул 2» обратно в кинотеатры, но уже с
Написать
1 октября 2018 00:31
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Приложение киноафиши