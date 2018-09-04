Vox Lux, 2019

Фильм про певицу Селесту, чей путь на музыкальный Олимп был долог и тернист, снял американский актёр и режиссёр обладатель «Золотого льва» Венецианского фестиваля Брэйди Корбет («Загадочная кожа», «Меланхолия»). В главной роли – блистательная Натали Портман. Помогать ей будут не менее звездные актеры: Джуд Лоу, Дженнифер Джейсон Ли и Дженнифер Эль.
Фильм расскажет о девушке по имени Селеста, которая в юности переживает тяжелое потрясение после происшествия в школе. Через 20 лет она становится настоящей панк-рок звездой, вот только ее успех обусловлен исключительно старой психологической травмой, что не может не отразиться на ее настоящем.
- Саундтрек к картине написала певица Sia
- Изначально роль Селесты должна была играть Руни Мара
В конце 1990-х прилежная ученица со способностями к музыке Селеста чудом выживает во время трагедии, когда ее одноклассник устраивает в школе стрельбу. Двадцать лет спустя Селеста — популярная во всем мире певица, которая обязана своим скандальным успехом неизлечимой психологической травме.
Это фильм-манифест про то, что «шоу должно продолжаться».
Фильм о том, что терроризм… Читать дальше…