Vox Lux, 2019

Фильм про певицу Селесту, чей путь на музыкальный Олимп был долог и тернист, снял американский актёр и режиссёр обладатель «Золотого льва» Венецианского фестиваля Брэйди Корбет («Загадочная кожа», «Меланхолия»). В главной роли – блистательная Натали Портман. Помогать ей будут не менее звездные актеры: Джуд Лоу, Дженнифер Джейсон Ли и Дженнифер Эль.

Фильм расскажет о девушке по имени Селеста, которая в юности переживает тяжелое потрясение после происшествия в школе. Через 20 лет она становится настоящей панк-рок звездой, вот только ее успех обусловлен исключительно старой психологической травмой, что не может не отразиться на ее настоящем.