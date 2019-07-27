Я иду искать, 2019

«Я иду искать» - детективный триллер режиссёрского дуэта Мэттью Беттинелли и Тайлера Джилетта («Пришествие дьявола); авторами сценария выступили работавший над знаменитой «Американской историей ужасов» Райан Мёрфи и продюсер сериала «Следи за мной» Гай Бусик.
«Я иду искать» предлагает кровавый поворот супружеским традициям богатых семей, где юной невесте придется принять участие в смертельной игре. Невесту и членов эксцентричной семьи сыграли Самара Уивинг («Пикник у Висячей скалы»), Энди МакДауэлл («День Сурка»), Марк О’Брайэн («Прибытие»), Адам Броди («Шазам!») и другие.
Слоган фильма – «Игра начинается».
Премьера фильма состоялась на Fantasia International Film Festival.
Съёмки фильма заняли 26 дней и проходили на различных локациях в Торонто (Канада), включая особняк Каса Ломо, заповедник Клэрвилль и поместье Парквуд Эстейт.
Юная невеста - теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.