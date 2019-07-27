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Я иду искать, 2019

2019 / США
7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Я иду искать» - детективный триллер режиссёрского дуэта Мэттью Беттинелли и Тайлера Джилетта («Пришествие дьявола); авторами сценария выступили работавший над знаменитой «Американской историей ужасов» Райан Мёрфи и продюсер сериала «Следи за мной» Гай Бусик.

«Я иду искать» предлагает кровавый поворот супружеским традициям богатых семей, где юной невесте придется принять участие в смертельной игре. Невесту и членов эксцентричной семьи сыграли Самара Уивинг («Пикник у Висячей скалы»), Энди МакДауэлл («День Сурка»), Марк О’Брайэн («Прибытие»), Адам Броди («Шазам!») и другие.

Слоган фильма – «Игра начинается».

Премьера фильма состоялась на Fantasia International Film Festival.

Съёмки фильма заняли 26 дней и проходили на различных локациях в Торонто (Канада), включая особняк Каса Ломо, заповедник Клэрвилль и поместье Парквуд Эстейт.

Юная невеста - теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.

7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 августа 2019
Премьера онлайн 3 декабря 2019
Премьера в мире 27 июля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Мэттью Беттинелли
Мэттью Беттинелли
В ролях
Самара Уивинг
Самара Уивинг
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл
Марк О’Брайэн
Марк О’Брайэн
Адам Броди
Адам Броди
Генри Черни
Генри Черни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я иду искать 4 постера
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Я иду искать
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Богатый род игроделов живёт по старинным обычаям: огромный фамильный особняк, прислуга, а на свадьбу членов семьи обязательно приглашают всех родственников. Заносчивые Ле Домасы называют себя «доминионом» и придирчиво оценивают новую родню: достойна ли? Младший из Ле Домасов, Алекс (Марк О’Брайэн), собирается жениться на жизнерадостной блондинке Грейс (Самара Уивинг), но его семья не в восторге. Вечером после свадебной церемонии Алекс неожиданно просит девушку сыграть в игру,…
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Юлия Коваль 28 августа 2019, 19:35
Шикарный фильм💪👍
Ольга Носова 3 сентября 2019, 20:23
Фильм тупой) если совсем скусно, то можно сходить
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55 голосов
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саундтрек фильма Я иду искать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Невеста была в черном: 5 хорроров о свадьбах, обернувшихся кровавым адом Не ходите, девки, замуж.
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2 декабря 2021 13:57
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