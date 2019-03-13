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Волшебный парк Джун Волшебный парк Джун
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Wonder Park

Волшебный парк Джун, 2018

2018 / США / Испания
7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Девочка попадает в удивительный парк развлечений
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Волшебный парк Джун» - это новый полнометражный проект студии Nickelodeon. Режиссёром выступил дебютант Дилан Браун. Свои голоса героям подарили такие известные актёры, как Мила Кунис («Очень плохие мамочки», «Гриффины»), Дженнифер Гарнер («Электра», «Из 13 в 30»), Мэттью Бродерик («Выходной день Ферриса Бьюллера»), Джеффри Тэмбор (сериал «Очевидное»), Кен Жонг («Мальчишник в Вегасе») и другие.

В центре сюжета мультфильма  окажется девочка по имени Джун. Она обладает очень сильным даром воображения и однажды обнаруживает в лесу удивительный парк развлечений. Там она обнаруживает фантастические аттракционы и встречает смешных говорящих зверей. Вот только парк содержится в ужасном беспорядке, а вскоре Джун выясняет, что он лишь часть её воображения. И только она может исправить всё и спасти парк аттракционов. 

- «Волшебный парк Джун» - дебютный проект режиссёра Дилана Брауна и сценариста Лино ДиСальво

- Композитором фильма «Волшебный парк Джун» является Стивен Прайс - обладатель «Оскара» за музыку к картине «Гравитация» и композитор «Отряда самоубийц»

- Актёры озвучания Джон Оливер и Кенан Томпсон оба также принимали участие в озвучании двух частей «Смурфов»

Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья – волшебные звери Парка.  

7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 марта 2019
Премьера онлайн 4 июня 2019
Премьера в мире 13 марта 2019
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Дилан Браун
В ролях
Мила Кунис
Мила Кунис
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Кен Джонг
Кен Джонг
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Волшебный парк Джун 11 постеров
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Волшебный парк Джун смотреть онлайн

Волшебный парк Джун
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Джун — очень талантливая маленькая девочка. Когда-нибудь она поступит в МИФИ или какой-нибудь Гарвард на инженера, но пока она просто очень любит мастерить и фантазировать. Главный её интерес — парк развлечений. Вместе с мамой, которая поддерживает все начинания дочери, они придумали сказочный парк аттракционов, в котором заведуют волшебные говорящие животные: кабаниха Грета, медведь Бумер, бобры Гус и Купер, дикобраз Стив и обезьяна Орешек. У животных чётко разделены трудовые…
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salma_ya_samaya 25 марта 2019, 17:27
Очень хороший и добрый мультик. Ход
ила с детьми 4,5 и 6,5 лет. Нам очень понравилось! Рекомендую к просмотру!
SKY 2 апреля 2019, 13:07
Так себе фильм, на 3.5 из 5. Ждал большего. Ребенка тоже не вдохновил.
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