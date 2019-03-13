Волшебный парк Джун, 2018

«Волшебный парк Джун» - это новый полнометражный проект студии Nickelodeon. Режиссёром выступил дебютант Дилан Браун. Свои голоса героям подарили такие известные актёры, как Мила Кунис («Очень плохие мамочки», «Гриффины»), Дженнифер Гарнер («Электра», «Из 13 в 30»), Мэттью Бродерик («Выходной день Ферриса Бьюллера»), Джеффри Тэмбор (сериал «Очевидное»), Кен Жонг («Мальчишник в Вегасе») и другие.

В центре сюжета мультфильма окажется девочка по имени Джун. Она обладает очень сильным даром воображения и однажды обнаруживает в лесу удивительный парк развлечений. Там она обнаруживает фантастические аттракционы и встречает смешных говорящих зверей. Вот только парк содержится в ужасном беспорядке, а вскоре Джун выясняет, что он лишь часть её воображения. И только она может исправить всё и спасти парк аттракционов.