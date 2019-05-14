Мёртвые не умирают, 2019

Новый фильм Джима Джармуша («Выживут только любовники») вызвал много разговоров на Каннском кинофестивале, который фильм «Мертвые не умирают» открыл в мае 2019. Культовый режиссер собрал хороший звездный состав: Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Стив Бушеми, а также любимица режиссера Тильда Суинтон.

Сюжет фильма расскажет о небольшом городке, спокойствие которого всколыхнет внезапное нашествие зомби. Охраняют покой жителей всего трое полицейских, и им становится очень непросто бороться со сложившимися обстоятельствами. В картине без труда считывается сатира на современное общество, однако подача и юмор Джармуша разделили лагерь критиков пополам.