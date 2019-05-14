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Мёртвые не умирают Мёртвые не умирают
Киноафиша Фильмы Мёртвые не умирают
The Dead Don't Die

Мёртвые не умирают, 2019

2019 / США
5.8 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Небольшой городок переживает нашествие зомби.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новый фильм Джима Джармуша («Выживут только любовники») вызвал много разговоров на Каннском кинофестивале, который фильм «Мертвые не умирают» открыл в мае 2019. Культовый режиссер собрал хороший звездный состав: Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Стив Бушеми, а также любимица режиссера Тильда Суинтон.

Сюжет фильма расскажет о небольшом городке, спокойствие которого всколыхнет внезапное нашествие зомби. Охраняют покой жителей всего трое полицейских, и им становится очень непросто бороться со сложившимися обстоятельствами. В картине без труда считывается сатира на современное общество, однако подача и юмор Джармуша разделили лагерь критиков пополам.

- Стив Бушеми, Адам Драйвер, Тильда Суинтон и Билл Мюррей ранее уже снимались у Джармуша.

- Селена Гомес и Остин Батлер вместе работали над сериалом "Волшебники из Вэверли плейс".

- Адам Драйвер и Дэниел Крэйг снимались в фильме "Удача Логана".

- Фильм открытия Каннского кинофестиваля

В маленьком городке начинается зомби апокалипсис, и теперь местная полиция должна противостоять полчищам вчерашних соседей.

5.8 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 11 июля 2019
Премьера онлайн 3 сентября 2019
Премьера в мире 14 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Селена Гомес
Селена Гомес
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мёртвые не умирают 8 постеров
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Мёртвые не умирают смотреть онлайн

Мёртвые не умирают
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Как гласит надпись при въезде в городок Центрвилл, это «очень хорошее место». В нём проживают всего 738 человек, а порядок сторожат лишь трое полицейских (все, как на подбор, в очках). Шеф Клифф Робертсон (Билл Мюррей) два года назад должен был уйти на покой, но не сложилось. Рональд Питерсон (Адам Драйвер) любит повторять «Добром это не кончится», когда-то был спортсменом, но тоже не сложилось — теперь он водит смешную маленькую красную машинку, в которую…
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Виктория Подпонаровская 26 июля 2019, 13:26
фильм просто невъ**енный. все, кто смотрит джармуша, поставит эту его работу в ряд самых удачных.
актеры - невероятно крутые, смешные, ну просто… Читать дальше…
belimedvedd 24 июля 2019, 11:22
Это же феерический стёб! Собрать такое созвездие в своём фильме и поиздеваться и над фильмом, и над самим жанром, и над актёрами, и над… Читать дальше…
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12 ноября 2020 11:59
Медленно и неотвратимо: как зомби попали на большие экраны Вспоминаем историю прогулок зомби по большим и малым экранам.
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23 октября 2019 12:52
Мёртвые не умирают: 10 фильмов о живых мертвецах В честь выхода фильма Джима Джармуша вспоминаем ещё десяток фильмов о зомби.
Написать
8 июля 2019 17:31
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