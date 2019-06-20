Пространство музыки, 2018

Главные герои фильма, четыре друга из России, решают отправиться в велосипедное путешествие по Великобритании, чтобы отыскать новые лица современной английской эстрады, которые в будущем будут задавать направление новейшему музыкальному стилю. В течение месяца они проедут больше тысячи километров, объездят весь остров от Ливерпуля то Лондона и отправят зрителей в незабываемое путешествие в самое сердце современной мировой музыки.
4 друга из России отправляются в Великобританию на поиски будущих звезд мировой музыки. Концертные площадки, студии, репетиционные базы, фестивали, клубы и улицы. На пути от Ливерпуля до Лондона они записывают уникальные истории талантливых молодых музыкантов и их живые выступления на фоне самого музыкального пространства мира.