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Пространство музыки Пространство музыки
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Пространство музыки, 2018

2018 / Россия
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Уникальные истории талантливых молодых музыкантов.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои фильма, четыре друга из России, решают отправиться в велосипедное путешествие по Великобритании, чтобы отыскать новые лица современной английской эстрады, которые в будущем будут задавать направление новейшему музыкальному стилю. В течение месяца они проедут больше тысячи километров, объездят весь остров от Ливерпуля то Лондона и отправят зрителей в незабываемое путешествие в самое сердце современной мировой музыки. 

  • Это один из первых документальных фильмов, снятых в формате трэвел-блога.
  • Создатели картины, Петр Келептришвили и Артем Ожогов, на момент начала съемок практически не знали двух других своих попутчиков. Сами они оба учились на режиссуре, и периодически сталкивались во время занятий.
  • Англия была выбрана создателями по двум причинам: во-первых, именно там после Beatles зародился феномен стремительного развития и популярности музыки, во-вторых, по ней было проще всего путешествовать на велосипедах.
  • Почти все музыканты, с которыми у режиссеров были договоренности о съемку, после их прибытия в Ливерпуль исчезли с радаров. Поиск новых героев происходил спонтанно: ребята просто искали места, где играла живая музыка, а также разыскивали исполнителе через музыкальные сервисы вроде iTunes и Spotify.

4 друга из России отправляются в Великобританию на поиски будущих звезд мировой музыки. Концертные площадки, студии, репетиционные базы, фестивали, клубы и улицы. На пути от Ливерпуля до Лондона они записывают уникальные истории талантливых молодых музыкантов и их живые выступления на фоне самого музыкального пространства мира.

8.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера в мире 20 июня 2019
Возраст 12+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Петр Келептришвили
В ролях
Петр Келептришвили
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пространство музыки 2 постера
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Пространство музыки
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Несколько лет назад творческая группа из четырех человек отправилась в Великобританию в поисках новых музыкальных талантов. Если быть точнее, некой точкой отсчета для создателей фильма «Пространство музыки» стал 1963 год, когда мировое сообщество поддалось одной из самых приятных «болезней» за всю историю музыки – так называемой «битломании». С тех самых пор Британия подарила миру невероятное количество больших артистов. Целью документальной картины…
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