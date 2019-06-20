Пространство музыки, 2018

Наша рецензия

Несколько лет назад творческая группа из четырех человек отправилась в Великобританию в поисках новых музыкальных талантов. Если быть точнее, некой точкой отсчета для создателей фильма «Пространство музыки» стал 1963 год, когда мировое сообщество поддалось одной из самых приятных «болезней» за всю историю музыки – так называемой «битломании». С тех самых пор Британия подарила миру невероятное количество больших артистов. Целью документальной картины…