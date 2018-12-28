Банан посреди ночи: правдивая история, 2018

34-летний Ясуаки Сикано страдает мышечной дистрофией, из-за чего способен шевелить только шеей и кистями рук. Инвалидная коляска — его единственный способ передвижения. Несмотря на это, он иногда ведет себя эксцентрично: убегает из больницы или требует принести ему банан посреди ночи. Но его беззаботная жизнь заканчивается тогда, когда новенькая девушка-волонтёр Мисаки высказывает эгоистичному Сикано все, что о нем думает. С тех пор Сикано начинает испытывать к ней романтические чувства. К сожалению, у девушки уже есть молодой человек...