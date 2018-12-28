Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Банан посреди ночи: правдивая история
Киноафиша Фильмы Банан посреди ночи: правдивая история
Konna Yofuke Ni Banana Kayo: Kanashiki Jitsuwa

Банан посреди ночи: правдивая история, 2018

2018 / Япония
6.4 Оцените
11 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Факты О фильме

- Экранизация одноименного произведения жанра нон-фикшн писателя Кадзуфуми Ватанабэ.

34-летний Ясуаки Сикано страдает мышечной дистрофией, из-за чего способен шевелить только шеей и кистями рук. Инвалидная коляска — его единственный способ передвижения. Несмотря на это, он иногда ведет себя эксцентрично: убегает из больницы или требует принести ему банан посреди ночи. Но его беззаботная жизнь заканчивается тогда, когда новенькая девушка-волонтёр Мисаки высказывает эгоистичному Сикано все, что о нем думает. С тех пор Сикано начинает испытывать к ней романтические чувства. К сожалению, у девушки уже есть молодой человек...

6.4 Оцените
11 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 23 ноября 2019
Премьера в мире 28 декабря 2018
Возраст 16+
Режиссер
Тэцу Маэда
В ролях
Е Оидзуми
Мицуки Такахата
Харума Миура
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Банан посреди ночи: правдивая история 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши