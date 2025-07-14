Следующий спинофф «Игры престолов» расскажет о самой важной детали пророчества Таргариенов

Созданная Джорджем Мартином вселенная Вестероса в «Песни льда и пламени» и спинофф-романе «Пламя и кровь» может рассчитывать еще на как минимум пару новых сериалов от HBO, учитывая то, что уже вышедшие «Игра престолов» и «Дом дракона» охватили лишь малую часть истории выдуманной страны.

Пока продюсеры студии вовсю разрабатывают новые истории для будущих шоу телефраншизы, к своему выходу на экраны уже готовится «Рыцарь Семи Королевств» — очередной спинофф-сериал, который расскажет о приключениях рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга, который впоследствии станет королем Вестероса Эйегоном V Таргариеном.

Само шоу, однако, стоит ждать по многим причинам, и одна из них — желание фанатов «Игры престолов» узнать о судьбе пророчества Таргариенов.

«Рыцарь Семи Королевств» так или иначе намекнет на судьбу пророчества из сна Эйегона Завоевателя

Действие будущего шоу развернется примерно за 200 лет до начала событий «Игры престолов» и примерно спустя 200 лет после окончания войны между Таргариенами в «Доме дракона». Учитывая все это, будет логично, если «Рыцарь Семи Королевств» каким-то образом упомянет пророчество, которое пришло к Эйегону Завоевателю во сне и которое, в общем-то, послужило причиной для кровопролитной войны Таргариенов.

Кроме того, огромное количество членов семьи умирает в ходе войны, таким образом прокладывая дорогу Эггу ака Эйегону V к Железному трону — а значит, пророчество сыграет непосредственную роль в восхождении главного героя «Рыцаря Семи Королевств» на престол.

Премьеру первого сезона «Рыцаря Семи Королевств» отложили до 2026 года

Изначально сериал готовили к премьере во второй половине этого года — точную дату в итоге так и не назвали, но Джордж Мартин в своем блоге рассказывал, что первый сезон должен выйти на стриминге осенью. Несколько недель назад планы у HBO поменялись, а компания без уточнения причин объявила о том, что «Рыцарь Семи Королевств» начнет выходить в первой половине следующего года.

Теперь фанаты фэнтези-франшизы переживают, что перенос может привести и к более позднему выходу третьего сезона «Дома дракона», однако пока ни о чем таком речи не идет.

Тем временем стычка между Джорджем Мартином и фанатами «Игры престолов» продолжается, и все так же по поводу «Ветров зимы» — о том, почему поклонники уверены, что теперь книга точно никогда не увидит свет, мы уже рассказывали здесь.