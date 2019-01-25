Здесь была Бритт-Мари, 2019

Режиссером киноадаптации книги «Здесь была Бритт-Мари» латышского писатели Бакмана Фредрика стала шведка Тува Новостны, известная по ролям в фильмах «Борг/ Макинрой» и «Аннигиляция» и постановке нескольких эпизодов популярных сериалов «Даг» и «Лиллехаммер». Главную роль в картине сыграла Пернилла Аугуст («Благия намерения»).

Фильм рассказывает о самой обычной домохозяйке с непростым характером. В один прекрасный (или ужасный) день она узнает, что ее муж ей изменят. 63-летняя женщина решает в одночасье изменить всю свою жизнь, поэтому собирается и уезжает в маленький городок Борг, где живут только старики и калеки. Но именно это место заставит Бритт- Мари заново полюбить жизнь и обрести второе дыхание.