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Здесь была Бритт-Мари Здесь была Бритт-Мари
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Britt-Marie var här

Здесь была Бритт-Мари, 2019

2019 / Швеция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Примерная домохозяйка начинает жизнь с чистого листа
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером киноадаптации книги «Здесь была Бритт-Мари» латышского писатели Бакмана Фредрика стала шведка Тува Новостны, известная по ролям в фильмах «Борг/ Макинрой» и «Аннигиляция» и постановке нескольких эпизодов популярных сериалов «Даг» и «Лиллехаммер». Главную роль в картине сыграла Пернилла Аугуст («Благия намерения»).

Фильм рассказывает о самой обычной домохозяйке с непростым характером. В один прекрасный (или ужасный) день она узнает, что ее муж ей изменят. 63-летняя женщина решает в одночасье изменить всю свою жизнь, поэтому собирается и уезжает в маленький городок Борг, где живут только старики и калеки. Но именно это место заставит Бритт- Мари заново полюбить жизнь и обрести второе дыхание.

- Фильм «Здесь была Бритт-Мари» снят по одноименному роману Бакмана Фредрика.

- Некоторые сцены картины «Здесь была Бритт-Мари» снимались в небольшом городке Лёдёсе в Швеции.

Ироничная и сентиментальная история о том, как никогда не поздно начать жизнь сначала, от Фредрика Бакмана, автора романа-бестселлера «Вторая жизнь Уве».
Бритт-Мари – идеальная домохозяйка, обожающая абсолютный порядок. Вот уже 40 лет она в образцовом браке с Кентом. Привычный мир рушится в одночасье, когда Бритт-Мари узнает об измене мужа. Глубоко уязвленная женщина принимает первое в своей жизни спонтанное решение – собирает чемодан… и отправляется куда глаза глядят. Судьба приводит ее в захолустный городишко Борг, где ничего не происходит. Однако, расставшись со старыми привычками, Бритт-Мари не намерена сдаваться. Пытаясь построить отношения с не очень гостеприимными местными жителями, она оказывается на пороге новой жизни и новой любви.
 

5.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера онлайн 27 мая 2019
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 12+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Тува Новотны
Тува Новотны
В ролях
Пернилла Аугуст
Пернилла Аугуст
Вера Витали
Вера Витали
Питер Абер
Питер Абер
Махмут Сувакси
Махмут Сувакси
Олле Сарри
Олле Сарри
Все актеры и съемочная группа
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Здесь была Бритт-Мари смотреть онлайн

Здесь была Бритт-Мари
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Шведка Бритт-Мари (Пернилла Аугуст) сорок лет была идеальной домохозяйкой. Каждое утро она составляла на листочке список дел и методично его выполняла. Заправить кровать, протереть пыль, закинуть белье в стиральную машину, сходить за продуктами – и так день за днем. О финансах Бритт-Мари никогда не задумывалась: эту часть семейных обязанностей взял на себя ее муж Кент, вечно пропадающий в командировках и возвращающийся домой только ради сытного ужина и просмотра очередного футбольного…
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Кадры из фильма Все кадры
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