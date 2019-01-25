Здесь была Бритт-Мари, 2019

Режиссером киноадаптации книги «Здесь была Бритт-Мари» латышского писатели Бакмана Фредрика стала шведка Тува Новостны, известная по ролям в фильмах «Борг/ Макинрой» и «Аннигиляция» и постановке нескольких эпизодов популярных сериалов «Даг» и «Лиллехаммер». Главную роль в картине сыграла Пернилла Аугуст («Благия намерения»).
Фильм рассказывает о самой обычной домохозяйке с непростым характером. В один прекрасный (или ужасный) день она узнает, что ее муж ей изменят. 63-летняя женщина решает в одночасье изменить всю свою жизнь, поэтому собирается и уезжает в маленький городок Борг, где живут только старики и калеки. Но именно это место заставит Бритт- Мари заново полюбить жизнь и обрести второе дыхание.
- Фильм «Здесь была Бритт-Мари» снят по одноименному роману Бакмана Фредрика.
- Некоторые сцены картины «Здесь была Бритт-Мари» снимались в небольшом городке Лёдёсе в Швеции.
Ироничная и сентиментальная история о том, как никогда не поздно начать жизнь сначала, от Фредрика Бакмана, автора романа-бестселлера «Вторая жизнь Уве».
Бритт-Мари – идеальная домохозяйка, обожающая абсолютный порядок. Вот уже 40 лет она в образцовом браке с Кентом. Привычный мир рушится в одночасье, когда Бритт-Мари узнает об измене мужа. Глубоко уязвленная женщина принимает первое в своей жизни спонтанное решение – собирает чемодан… и отправляется куда глаза глядят. Судьба приводит ее в захолустный городишко Борг, где ничего не происходит. Однако, расставшись со старыми привычками, Бритт-Мари не намерена сдаваться. Пытаясь построить отношения с не очень гостеприимными местными жителями, она оказывается на пороге новой жизни и новой любви.