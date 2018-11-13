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Семья по-быстрому Семья по-быстрому
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Семья по-быстрому, 2018

2018 / США
8.2 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Семейная пара решает усыновить троих детей
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Режиссер комедий «Несносные боссы 2» и двух частей праздничной картины «Здравствуй, папа, Новый год!» Шон Андерс представляет свой новый проект «Семья по-быстрому». Главные роли в фильме сыграли Роуз Бирн («Соседи. На тропе войны») и Марк Уолберг («Третий лишний»).

Картина «Семья по-быстрому» — это история супружеской пары среднего возраста, которая никогда не планировала детей. Однако после переезда в новый дом и просмотра сайтов по усыновлению они решают взять ребенка. По счастливой или не очень случайности в их доме оказываются сразу трое детей, включая дочь-подростка, с которым не оберешься проблем.

- Бюджет фильма составил 48 миллионов долларов.

- В основе сюжета лежит реальная история из жизни режиссера Шона Андерса

- «Семья по-быстрому» — это третий совместный фильм Марка Уолберга и Шона Андерса.

Супруги не могли себе даже вообразить, к каким последствиям приведет усыновление троих детей...

8.2 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 января 2019
Премьера онлайн 19 февраля 2019
Премьера в мире 13 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Шон Андерс
Шон Андерс
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Изабела Монер
Изабела Монер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Семья по-быстрому 4 постера
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Семья по-быстрому смотреть онлайн

Семья по-быстрому
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
111kat000 8 февраля 2019, 09:17
Отличная комедия! Был момент, даже проплакалась.
Сергей Терещенко 30 апреля 2019, 21:52
Сценарий очень слабый, дети играют очень хорошо. Общая оценка - троечка.
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49 голосов
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саундтрек фильма Семья по-быстрому
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28 декабря 2018 18:35
Испытание на прочность: Марк Уолберг в трейлере комедии «Семья по-быстрому» Вышел второй дублированный трейлер комедии Шона Андерса «Семья по-быстрому» о бездетной паре, решившей усыновить сразу троих детей. Марк Уолберг («Трансформеры: Последний
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3 октября 2018 14:28
Марк Уолберг и Роуз Бирн на первом кадре комедии «Семья по-быстрому» Режиссер «Несносных боссов 2» и «Папа-досвидос» Шон Андерс недавно завершил съемки своего нового фильма «Семья по-быстрому». А сегодня Марк Уолберг и Роуз Бирн
Написать
5 сентября 2018 13:06
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