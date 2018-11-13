Семья по-быстрому, 2018

Режиссер комедий «Несносные боссы 2» и двух частей праздничной картины «Здравствуй, папа, Новый год!» Шон Андерс представляет свой новый проект «Семья по-быстрому». Главные роли в фильме сыграли Роуз Бирн («Соседи. На тропе войны») и Марк Уолберг («Третий лишний»).

Картина «Семья по-быстрому» — это история супружеской пары среднего возраста, которая никогда не планировала детей. Однако после переезда в новый дом и просмотра сайтов по усыновлению они решают взять ребенка. По счастливой или не очень случайности в их доме оказываются сразу трое детей, включая дочь-подростка, с которым не оберешься проблем.