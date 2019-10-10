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Окей, Лекси! Окей, Лекси!
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Jexi

Окей, Лекси!, 2019

2019 / США
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Виртуальный телефонный помощник портит жизнь главного героя
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фил с детства не расставался с телефоном. Сначала родители давали ему мобильник, чтобы отвлечь. А потом он привык все время держать его в руках. Фил не расстается со смартфоном, даже когда идет в душ. Когда его любимая игрушка ломается, он покупает новый телефон. В нем предустановлен голосовой помощник Лекси, который заявляет, что сделает жизнь Фила лучше, чего бы это ни стоило.

  • Изначальное название картины – «Лекси». Однако продюсеры не смогли уладить юридические вопросы, связанные с брендом. Поэтому было принято решение перевернуть букву L, получив в итоге J. Фильм вышел под названием «Jexi».
  • Голосового помощника озвучила Роуз Бирн. Она записала реплики, которые главный герой слушал при помощи маленького наушника в ухе. Когда он выходил из строя, Адам Дивайн снимал сцену на чистой импровизации.
  • Жилье Фила – тот же многоквартирный дом в Сан-Франциско, в котором живет главный персонаж «Венома» Эдди Брок.
  • У актера Адама Дивайна на ногах есть сильные шрамы, которые он получил в детстве. В сценах, где у него обнажены ноги, их приходилось скрывать носками.
  • Во время работы в Сан-Франциско начался сезон дождей. Подъезд к местам съемок был размыт, поэтому группе пришлось срочно вносить изменения в съемочный процесс.

Лекси знает о вас все. Она видела все ваши неприличные фотки, знает, о чем вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам и как называете своего начальника в секретных чатах. Она - виртуальный помощник из вашего мобильника, и сегодня у нее очень плохое настроение.

6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 октября 2019
Премьера онлайн 27 декабря 2019
Премьера в мире 10 октября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Джон Лукас
Джон Лукас
В ролях
Адам Дивайн
Адам Дивайн
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Александра Шипп
Александра Шипп
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Джастин Хартли
Джастин Хартли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Окей, Лекси! 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Окей, Лекси! смотреть онлайн

Окей, Лекси!
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Фил — тот самый чувак, которого вы периодически видите на автобусной остановке: даже ураган, снесший эту самую остановку до основания, не отвлечет его от экрана смартфона. В фильме Джона Лукаса и Скотта Мура, сценаристов «Мальчишника в Вегасе» и «Очень плохих мамочек», урагана нет, хотя он бы там точно не помешал. Зато там есть уже упомянутый Фил и его скучная работа в офисе, а еще ужин из лапши со свининой, которую для него каждый вечер безмятежно заказывает Siri.…
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Юлия Калиниченко 19 октября 2019, 12:21
Фильм супер! Смеялся весь зал!
Nadezhda Kuzmina 24 октября 2019, 10:34
Нормальный фильм, но не вау. Ближе к концу уже стало скучно. Но, разок посмотреть можно
Отзывы Написать
18 голосов
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