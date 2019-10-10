Окей, Лекси!, 2019

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Фил — тот самый чувак, которого вы периодически видите на автобусной остановке: даже ураган, снесший эту самую остановку до основания, не отвлечет его от экрана смартфона. В фильме Джона Лукаса и Скотта Мура, сценаристов «Мальчишника в Вегасе» и «Очень плохих мамочек», урагана нет, хотя он бы там точно не помешал. Зато там есть уже упомянутый Фил и его скучная работа в офисе, а еще ужин из лапши со свининой, которую для него каждый вечер безмятежно заказывает Siri.…