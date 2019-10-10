Фил с детства не расставался с телефоном. Сначала родители давали ему мобильник, чтобы отвлечь. А потом он привык все время держать его в руках. Фил не расстается со смартфоном, даже когда идет в душ. Когда его любимая игрушка ломается, он покупает новый телефон. В нем предустановлен голосовой помощник Лекси, который заявляет, что сделает жизнь Фила лучше, чего бы это ни стоило.
Лекси знает о вас все. Она видела все ваши неприличные фотки, знает, о чем вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам и как называете своего начальника в секретных чатах. Она - виртуальный помощник из вашего мобильника, и сегодня у нее очень плохое настроение.