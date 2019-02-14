Громкая связь, 2019

Картина «Громкая связь» — это российская версия нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы». К созданию проекта причастна комедийная труппа «Квартет И». В центре сюжета — семеро друзей, которые собираются в загородном доме. Одна из них предлагает сыграть в игру, в ходе которой все складывают свои мобильники в центр стола, и каждое приходящее сообщение должно быть зачитано вслух. А на все телефонные звонки должны отвечать исключительно по громкой связи. Кто знал, к каким последствиям приведет, казалось бы, безобидная игра?

Лента «Идеальные незнакомцы» имела огромный успех в мировом прокате и практически сразу стала получать национальные версии по всему миру. В России постановкой занялся автор хитовой комедии «Я худею» Алексей Нужный. В картине снялись известные отечественные актеры, в числе которых прославившаяся благодаря инстаграму актриса Ирина Горбачева, а также участники популярного в стране «Квартета И».