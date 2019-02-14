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Громкая связь Громкая связь
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Громкая связь, 2019

2019 / Россия
7.2 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Друзья играют в игру за ужином, которая навсегда изменит их жизни
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Картина «Громкая связь» — это российская версия нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы». К созданию проекта причастна комедийная труппа «Квартет И». В центре сюжета — семеро друзей, которые собираются в загородном доме. Одна из них предлагает сыграть в игру, в ходе которой все складывают свои мобильники в центр стола, и каждое приходящее сообщение должно быть зачитано вслух. А на все телефонные звонки должны отвечать исключительно по громкой связи. Кто знал, к каким последствиям приведет, казалось бы, безобидная игра?

Лента «Идеальные незнакомцы» имела огромный успех в мировом прокате и практически сразу стала получать национальные версии по всему миру. В России постановкой занялся автор хитовой комедии «Я худею» Алексей Нужный. В картине снялись известные отечественные актеры, в числе которых прославившаяся благодаря инстаграму актриса Ирина Горбачева, а также участники популярного в стране «Квартета И».

- Российская адаптация «Квартетом И» нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы».

- Обычно члены «Квартета И» играют персонажей с такими же именами, как и в жизни. Но в «Громкой связи» четверо из них появляются под вымышленными именами.

- У героя Леонида Бараца есть татуировка, которую ему каждый день рисовали гримеры. Однако актер так привык к ней, что после съемок сделал такую же настоящую.

- Анастасии Уколовой пришлось похудеть для роли на 6 килограмм.

- Сарафан, который в фильме носит Ирина Горбачева, принадлежит одной из гримеров.

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

7.2 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 февраля 2019
Премьера в мире 14 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Алексей Нужный
Алексей Нужный
В ролях
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Мария Машкова
Мария Машкова
Леонид Барац
Леонид Барац
Александр Демидов
Александр Демидов
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Громкая связь 2 постера
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«Громкая связь» — российская адаптация итальянского фильма Паоло Дженовезе Идеальные незнакомцы. «Незнакомцы» вышли на экраны в 2016 году, стали хитом независимого проката и рассказывали обманчиво простую историю одного дружеского ужина. Четверо старинных друзей собираются с жёнами и подругами, супруга хозяина дома предлагает сыграть в игру: все кладут мобильные на стол, звонки выводятся на громкую связь, а сообщения — зачитываются вслух. Казалось бы, какие…
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Таня Малюженко 12 января 2019, 16:42
Содрали как обычно🤦‍♀️ посмотрите "Идеальные незнакомцы"
Юлия Сеник 14 февраля 2019, 22:33
Ребят, не слушайте никого - идите на фильм) мы всем залом смеялись от души)))
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