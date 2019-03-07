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The Professor and the Madman

Игры разумов, 2018

2018 / Ирландия
8.1 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Оксфордский профессор вступает в переписку с особо опасным преступником, заключенным в психиатрическую клинику
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Профессор и безумец» - это режиссёрский дебют Фарада Сафиниа, написавшего сценарий к фильму «Апокалипсис». В картине снялись известные актёры: Мэл Гибсон («Храброе сердце», «По соображениям совести», «Чего хотят женщины?»), Шон Пенн («Харви Милк», «Таинственная река»), Натали Дормер («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I», сериал «Игра престолов»), Дженнифер Эль («Король говорит!», «Меняющие реальность») и другие.

В центре сюжета фильма «Профессор и безумец» окажется реальная история, случившаяся в середине 19 века. Профессор Джеймс Мюррей начинает масштабную работу по составлению первого Оксфордского словаря - Oxford English Dictionary. Неожиданно к нему приходит помощь в лице пациента известной клиники для душевнобольных Уильяма Майнора, который не устаёт посылать ему письма.

- Ветераны Голливуда Мэл Гибсон и Шон Пенн впервые играют в одном фильме

- Мэл Гибсон выступил не только в качестве актёра, но и продюсера филь

- Мэл Гибсон купил права на экранизацию книги Саймона Уинчестера «The Surgeon of Crowthorne» ещё 17 лет назад

- Режиссёр фильма Фарад Сафиниа написал сценарий к фильму 2006 года «Апокалипсис», который снял Мэл Гибсон

- Режиссёром картины «Профессор и безумец» мог стать Люк Бессон

- «Профессор и безумец» является режиссёрским дебютом для Фарада Сафиниа

Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников – доктор Уильям Майнор. Гений Майнор или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу,  или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора?

8.1 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 апреля 2019
Премьера онлайн 10 мая 2019
Премьера в мире 7 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Фарад Сафиниа
Фарад Сафиниа
В ролях
Натали Дормер
Натали Дормер
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Шон Пенн
Шон Пенн
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Джереми Ирвин
Джереми Ирвин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Игры разумов 5 постеров
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Наша рецензия
Конец семидесятых годов XIX века. Задуманный ещё в 1857 году Оксфордский словарь английского языка так и не появился. Для того, чтобы форсировать его создание, в Оксфорд зовут Джеймса Мюррея (Мел Гибсон) – талантливого выскочку, не имеющего академического образования, но чудовищно начитанного и владеющего роем языков. Методы Мюррея, грубого шотландского варвара, по мнению оксфордских академиков, оказываются на удивление действенными. Мюррей сумел создать целую волонтёрскую сеть,…
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Мансур Сатуев 1 мая 2019, 12:05
После просмотра осталось ощущение что надо мной жёстко стебанулся автор.. Актёры хорошо играют единственный наверное плюс.. Остальное игра слов) и… Читать дальше…
Roman Svetlov 27 апреля 2019, 23:10
Неплохо. Особенно понравился Шон Пенн.
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49 голосов
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