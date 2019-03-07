Игры разумов, 2018

«Профессор и безумец» - это режиссёрский дебют Фарада Сафиниа, написавшего сценарий к фильму «Апокалипсис». В картине снялись известные актёры: Мэл Гибсон («Храброе сердце», «По соображениям совести», «Чего хотят женщины?»), Шон Пенн («Харви Милк», «Таинственная река»), Натали Дормер («Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I», сериал «Игра престолов»), Дженнифер Эль («Король говорит!», «Меняющие реальность») и другие.
В центре сюжета фильма «Профессор и безумец» окажется реальная история, случившаяся в середине 19 века. Профессор Джеймс Мюррей начинает масштабную работу по составлению первого Оксфордского словаря - Oxford English Dictionary. Неожиданно к нему приходит помощь в лице пациента известной клиники для душевнобольных Уильяма Майнора, который не устаёт посылать ему письма.
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Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников – доктор Уильям Майнор. Гений Майнор или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора?