Быть Харви Вайнштейном, 2019

Документальный фильм «Быть Харви Вайнштейном» позволит публике взглянуть на взлет и падение скандального голливудского продюсера глазами бывших коллег и знакомых. Режиссёр Урсула Макфарлейн фокусируется на интервью жертв Вайнштейна, публично обвинивших его в домогательствах, — актрис Розанны Аркетт («Криминальное чтиво»), Пас де ла Уэрты («Удушье») и Эрики Розенбаум («Ноэль») — и помещает их в контекст жизни продюсера с ранних дней его карьеры до последних. Картина представляет собой перспективу на жизнь Вайнштейна «из-за кулис», ранее неизвестную публике, и методологически изучает её.
Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс».
Картина в деталях изучает попытки Вайнштейна сохранить свою власть над шоубизнесом перед раскрытием скандала.
Скандал, связанный с продюсером, начался 5 октября 2017 года, когда The New York Times опубликовали материал, в котором он обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах.
Титан. Визионер. Мечтатель. Харви Вайнштейн считал себя «императором Голливуда». Но все в одночасье рухнуло под лавиной обвинений: шантаж, домогательства, изнасилования. Как он мог так долго оставаться безнаказанным? Еще вчера быть Харви Вайнштейном мечтали быть миллионы, а сегодня от него отвернулись все. История взлета и падения самого могущественного киномагната Голливуда, рассказанная жертвами Вайнштейна и теми, кто пытался его разоблачить.