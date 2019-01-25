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Быть Харви Вайнштейном Быть Харви Вайнштейном
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Untouchable

Быть Харви Вайнштейном, 2019

2019 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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История взлета и падения самого могущественного киномагната Голливуда.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальный фильм «Быть Харви Вайнштейном» позволит публике взглянуть на взлет и падение скандального голливудского продюсера глазами бывших коллег и знакомых. Режиссёр Урсула Макфарлейн фокусируется на интервью жертв Вайнштейна, публично обвинивших его в домогательствах, — актрис Розанны Аркетт («Криминальное чтиво»), Пас де ла Уэрты («Удушье») и Эрики Розенбаум («Ноэль») — и помещает их в контекст жизни продюсера с ранних дней его карьеры до последних. Картина представляет собой перспективу на жизнь Вайнштейна «из-за кулис», ранее неизвестную публике, и методологически изучает её.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс».

Картина в деталях изучает попытки Вайнштейна сохранить свою власть над шоубизнесом перед раскрытием скандала.

Скандал, связанный с продюсером, начался 5 октября 2017 года, когда The New York Times опубликовали материал, в котором он обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах.

Титан. Визионер. Мечтатель. Харви Вайнштейн считал себя «императором Голливуда». Но все в одночасье рухнуло под лавиной обвинений: шантаж, домогательства, изнасилования. Как он мог так долго оставаться безнаказанным? Еще вчера быть Харви Вайнштейном мечтали быть миллионы, а сегодня от него отвернулись все. История взлета и падения самого могущественного киномагната Голливуда, рассказанная жертвами Вайнштейна и теми, кто пытался его разоблачить.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 августа 2019
Премьера онлайн 2 сентября 2019
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Урсула Макфарлейн
Урсула Макфарлейн
В ролях
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Хоуп Эксинер Д’Амор
Пас де ла Уэрта
Пас де ла Уэрта
Кэйтлин Дюлэйни
Кэйтлин Дюлэйни
Ронан Фэрроу
Ронан Фэрроу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Быть Харви Вайнштейном 4 постера
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Быть Харви Вайнштейном смотреть онлайн

Быть Харви Вайнштейном
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Наша рецензия
Один пухленький мальчик из Квинса очень любил кино и девочек. Он вырос и объединил эти увлечения, основав вместе с младшим братом собственную кинокомпанию, которая стала лидером по производству независимых фильмов. Полученной властью он откровенно злоупотреблял. Много лет никто не мог бросить ему вызов, хотя слухи о том, что он делает с женщинами, слышали все. А потом эти женщины неожиданно заговорили. В газете The New York Times и журнале The New Yorker, двух самых влиятельных изданиях…
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Топ-10 фильмов, которые можно посмотреть бесплатно в онлайн-кинотеатрах Стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры — идеальный вариант для тех, кто не хочет покидать теплую постель во время осенних холодов. Благо, каждую неделю на просторах интернета появляются новинки, которые совсем недавно гремели на больших экранах.
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21 сентября 2020 13:16
«Быть Харви Вайнштейном»: Премьера дублированного отрывка Документальный фильм выйдет в прокат 22 августа.
Написать
21 августа 2019 10:00
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