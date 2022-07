Быть Харви Вайнштейном, 2019

Наша рецензия

Один пухленький мальчик из Квинса очень любил кино и девочек. Он вырос и объединил эти увлечения, основав вместе с младшим братом собственную кинокомпанию, которая стала лидером по производству независимых фильмов. Полученной властью он откровенно злоупотреблял. Много лет никто не мог бросить ему вызов, хотя слухи о том, что он делает с женщинами, слышали все. А потом эти женщины неожиданно заговорили. В газете The New York Times и журнале The New Yorker, двух самых влиятельных изданиях…