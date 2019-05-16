Атлантика, 2019

Наша рецензия

Новые возможности, новые опции восприятия открываются для не-европейского кино, которое в предыдущие годы проходило на фестивалях как экзотика или по разнарядке на мультикультурализм. «Чёрная пантера» Райана Куглера (хотя в самой Африке фильм предсказуемо критиковали за апроприацию) явил всему миру другой тип энергии, другой тип повествования, другую пластику актёров: если когда-то Уилл Смит стал звездой, потому что не воспринимался белой аудиторией, как чёрный, то сегодня зрителей…