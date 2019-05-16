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Atlantique / Atlantics

Атлантика, 2019

2019 / Франция / Сенегал / Бельгия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Дакаре вот-вот откроется новый роскошный небоскреб. Но строители, которые трудятся над его возведением, уже много месяцев не получают зарплату. Обманутые рабочие стремятся обеспечить семьи и решают отправиться в Испанию на подработку. Сулейман не рассказывает своей возлюбленной Аде об этом. Но и у девушки есть тайна – вскоре она должна выйти замуж за обеспеченного мужчину.

  • Съемки картины велись в Дакаре – столице Сенегала.
  • Создателем ленты является Мати Диоп. Она стала первой в истории чернокожей женщиной-режиссером, которая приняла участие в Каннском кинофестивале. Сам фильм получил Гран-при жюри в программе фестиваля.
  • Во время трансляции ленты в Каннах студия Netflix заявила о приобретении прав на нее.
  • Это одна из первых картин студии, которая получила Blu-ray релиз на The Criterion Collection. В числе прочих фильмов – «Ирландец», «Рома», «Брачная история» и «Американская фабрика».
  • Сенегальцы выдвинули ленту на соискание очередной премии Оскар в номинации «Лучший международный художественный фильм». Однако в пятерку победителей картина так и не попала.
  • Это дебютная полнометражная картина для режиссера Мати Диоп.

В пригороде Дакара, который расположен вдоль побережья Атлантического океана, собираются открыть высотную башню. Строителям не платили месяцами, а потому однажды ночью они решают покинуть страну в поисках более светлого будущего. Среди них Сулейман, в которого влюблена девушка по имени Ада. Она, по настоянию родственников, должна вскоре выйти замуж за другого мужчину.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 ноября 2019
Премьера онлайн 29 ноября 2019
Премьера в мире 16 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Мати Диоп
Мати Диоп
В ролях
Ибрахима Мбайе
Ибрахима Мбайе
Абду Балде
Амината Кэйн
Амината Кэйн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Атлантика 3 постера
Каннский кинофестиваль Гран-при
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Наша рецензия
Новые возможности, новые опции восприятия открываются для не-европейского кино, которое в предыдущие годы проходило на фестивалях как экзотика или по разнарядке на мультикультурализм. «Чёрная пантера» Райана Куглера (хотя в самой Африке фильм предсказуемо критиковали за апроприацию) явил всему миру другой тип энергии, другой тип повествования, другую пластику актёров: если когда-то Уилл Смит стал звездой, потому что не воспринимался белой аудиторией, как чёрный, то сегодня зрителей…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Netflix купил два фильма, победивших в Каннах «Атлантика» Мати Диоп получила на смотре Гран-при жюри.
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27 мая 2019 12:29
Африка близко: «Атлантика» Мати Диоп Мария Кувшинова о призраках и апроприации.
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17 мая 2019 08:58
20 самых ожидаемых фильмов Каннского фестиваля С 14 по 25 мая в Каннах проходит главный европейский кинофестиваль, на котором покажут фильмы на любой вкус. Мы выбрали 20, чтобы дать вам представление о будущей программе.
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13 мая 2019 11:38
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