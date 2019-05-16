Атлантика, 2019

В Дакаре вот-вот откроется новый роскошный небоскреб. Но строители, которые трудятся над его возведением, уже много месяцев не получают зарплату. Обманутые рабочие стремятся обеспечить семьи и решают отправиться в Испанию на подработку. Сулейман не рассказывает своей возлюбленной Аде об этом. Но и у девушки есть тайна – вскоре она должна выйти замуж за обеспеченного мужчину.
В пригороде Дакара, который расположен вдоль побережья Атлантического океана, собираются открыть высотную башню. Строителям не платили месяцами, а потому однажды ночью они решают покинуть страну в поисках более светлого будущего. Среди них Сулейман, в которого влюблена девушка по имени Ада. Она, по настоянию родственников, должна вскоре выйти замуж за другого мужчину.