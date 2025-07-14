«У историков вызовет гомерический хохот»: последний фильм в карьере Митты совсем непохож на «Экипаж» — хотя там тоже про полеты

Последним фильмом Александра Митты стал «Шагал — Малевич» — работа, которая на первый взгляд далека от прямолинейного героизма «Экипажа». Вместо грохота турбин и опасных посадок здесь совсем другие полеты — воображения, искусства и любви.

В центре истории — Марк Шагал, художник, который и в реальной жизни рисовал мир вокруг себя так, будто отрывался от земли. Митта берёт эту тему за основу и выстраивает фильм не как строгую биографию, а как вольную фантазию о художнике, его жене Белле, их жизни в Витебске и странном соперничестве с Малевичем.

Фильм встречают по-разному. Кто-то ругает «Шагал — Малевич» за пёструю мешанину стилей, нелепых персонажей и условную историчность — мол, вместо живой драмы о гениях на экране прыгают «воздушные идиоты» под революционные лозунги:

«Игровое кино, способное развлечь рядового обывателя странными некрасивыми людьми, летающими по небу, спецэффектами с яркими полосочками и звездочками среди бела дня.

У историков искусств фильм, дай боже, вызовет гомерический хохот, а не как у меня сейчас — приступ гнева, отчаяние и разочарование».

Другие видят в этом чудноватом карнавале именно то, что задумал режиссёр: Шагал всегда писал свои картины как сны — и Митта позволяет зрителю войти в этот сон целиком. Яркие краски, парящие фигуры, фантазийные сцены среди разрухи и крови — всё это похоже на ожившие полотна:

«Любопытно, это вроде серьезная и сложная история, но при этом фильм снят с изрядной примесью гротеска, что позволяет убрать излишнюю напряженность, свести ее на уровень театральных условностей».

Видно, что Митта, которому было за восемьдесят, снял этот фильм не ради академической точности. Его больше интересует настроение — лёгкость и горечь, которые живут бок о бок. На фоне войны и революции люди спорят об искусстве так, будто спасают мир, дерутся за любовь и учат летать друг друга — хотя бы во сне. Это не хроника про Витебскую школу, а притча о том, что остаётся, когда рушатся стены и устои: любовь к своему делу и к человеку рядом.

Фильм не стал событием вроде «Экипажа», но в нём есть почерк того же человека, который умел снимать про подвиг, только здесь подвиг другой — остаться художником в вихре революции и не отдать свою мечту на растерзание эпохе.

Ранее мы писали: Семья до последнего твердила, что бояться нечего: скончался Александр Митта — режиссер культового «Экипажа»