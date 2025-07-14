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Киноафиша Статьи «У историков вызовет гомерический хохот»: последний фильм в карьере Митты совсем непохож на «Экипаж» — хотя там тоже про полеты

«У историков вызовет гомерический хохот»: последний фильм в карьере Митты совсем непохож на «Экипаж» — хотя там тоже про полеты

14 июля 2025 17:38
Александр Митта

Мнения зрителей по картине полярно разделились, и рейтинг «чуть выше среднего» тому подтверждение.

Последним фильмом Александра Митты стал «Шагал — Малевич» — работа, которая на первый взгляд далека от прямолинейного героизма «Экипажа». Вместо грохота турбин и опасных посадок здесь совсем другие полеты — воображения, искусства и любви.

В центре истории — Марк Шагал, художник, который и в реальной жизни рисовал мир вокруг себя так, будто отрывался от земли. Митта берёт эту тему за основу и выстраивает фильм не как строгую биографию, а как вольную фантазию о художнике, его жене Белле, их жизни в Витебске и странном соперничестве с Малевичем.

«У историков вызовет гомерический хохот»: последний фильм в карьере Митты совсем непохож на «Экипаж» — хотя там тоже про полеты

Фильм встречают по-разному. Кто-то ругает «Шагал — Малевич» за пёструю мешанину стилей, нелепых персонажей и условную историчность — мол, вместо живой драмы о гениях на экране прыгают «воздушные идиоты» под революционные лозунги:

«Игровое кино, способное развлечь рядового обывателя странными некрасивыми людьми, летающими по небу, спецэффектами с яркими полосочками и звездочками среди бела дня.

У историков искусств фильм, дай боже, вызовет гомерический хохот, а не как у меня сейчас — приступ гнева, отчаяние и разочарование».

Другие видят в этом чудноватом карнавале именно то, что задумал режиссёр: Шагал всегда писал свои картины как сны — и Митта позволяет зрителю войти в этот сон целиком. Яркие краски, парящие фигуры, фантазийные сцены среди разрухи и крови — всё это похоже на ожившие полотна:

«Любопытно, это вроде серьезная и сложная история, но при этом фильм снят с изрядной примесью гротеска, что позволяет убрать излишнюю напряженность, свести ее на уровень театральных условностей».

«У историков вызовет гомерический хохот»: последний фильм в карьере Митты совсем непохож на «Экипаж» — хотя там тоже про полеты

Видно, что Митта, которому было за восемьдесят, снял этот фильм не ради академической точности. Его больше интересует настроение — лёгкость и горечь, которые живут бок о бок. На фоне войны и революции люди спорят об искусстве так, будто спасают мир, дерутся за любовь и учат летать друг друга — хотя бы во сне. Это не хроника про Витебскую школу, а притча о том, что остаётся, когда рушатся стены и устои: любовь к своему делу и к человеку рядом.

Фильм не стал событием вроде «Экипажа», но в нём есть почерк того же человека, который умел снимать про подвиг, только здесь подвиг другой — остаться художником в вихре революции и не отдать свою мечту на растерзание эпохе.

Ранее мы писали: Семья до последнего твердила, что бояться нечего: скончался Александр Митта — режиссер культового «Экипажа»

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Шагал — Малевич» (2013)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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