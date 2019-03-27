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Танцуй сердцем Танцуй сердцем
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Let's Dance

Танцуй сердцем, 2019

2019 / Франция
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Уличный танцор и балерина создают уникальный танцевальный стиль
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Танцуй сердцем» - полнометражный дебют французского театрального режиссера Ладисласа Шолле. Главные роли в фильме исполнили профессиональный танцор Райан Бенсетти, победитель французского версии шоу «Танцы со звездами», и Алексия Джордано («Ночь в Париже», «Куриоса»). Также в мелодраме снялся бывший бойфренд Мадонны – известный танцор Брахим Заибат.

Герои ленты – бунтарь Джозеф, мечтающий принять участие в масштабной хип-хоп битве, и Хлоя, готовящаяся к поступлению в лучшую балетную школу Нью-Йорка. Они встречаются в Париже и создают уникальный танцевальный стиль, который потрясет весь мир.

 

- Это официальный французский ремейк фильма Уличные танцы в 3D

Энергия танца, безудержный ритм и биение сердца – ради этого Джозеф готов отказаться от всего и отправиться на битву лучших хип-хоп танцоров планеты. В Париже он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную труппу Нью-Йорка. Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 16 мая 2019
Премьера онлайн 27 мая 2022
Премьера в мире 27 марта 2019
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ладислас Шолла
Ладислас Шолла
В ролях
Райан Бенсетти
Райан Бенсетти
Фиорелла Кампанелла
Фиорелла Кампанелла
Гийом де Тонкедек
Гийом де Тонкедек
Алексия Джордано
Алексия Джордано
Брахим Заибат
Брахим Заибат
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Танцуй сердцем
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Три молодых уличных танцора приезжают в Париж, чтобы принять участие в турнире «Звёзды хип-хопа». Красавец Жозеф, его девушка, а также лучший друг детства Карим. Ребята быстро находят себе отличную команду, но спустя пару недель девчонка внезапно уходит к «вожаку стаи» по имени Юрий, команда разваливается, а парни, уверенные, что всё потеряно и будущего нет, переезжают к отчиму Жозефа, с которым он не общался 12 лет. Отчим — преподаватель в балетной школе, которого…
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Кадры из фильма Все кадры
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