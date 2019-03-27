Танцуй сердцем, 2019

«Танцуй сердцем» - полнометражный дебют французского театрального режиссера Ладисласа Шолле. Главные роли в фильме исполнили профессиональный танцор Райан Бенсетти, победитель французского версии шоу «Танцы со звездами», и Алексия Джордано («Ночь в Париже», «Куриоса»). Также в мелодраме снялся бывший бойфренд Мадонны – известный танцор Брахим Заибат.

Герои ленты – бунтарь Джозеф, мечтающий принять участие в масштабной хип-хоп битве, и Хлоя, готовящаяся к поступлению в лучшую балетную школу Нью-Йорка. Они встречаются в Париже и создают уникальный танцевальный стиль, который потрясет весь мир.