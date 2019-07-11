Искусство обмана, 2018

Приключенческий триллер от Мэтта Аселтона, который выступил в роли режиссера и сценариста. На главные роли позвали звезду «Дивергента» Тео Джеймса и Эмилию Ратаковски из фильма «Исчезнувшая». Также в фильме принимали участие: Арис Альварадо, Фернанда Андраде, Тим Бейдер и многие другие.



В фильме рассказывается история одного специалиста в области искусства, а специализируется он на его краже, и прекрасной модели с высоким IQ. Их объединяет любовь к риску и, конечно же, деньгам. Они созданы друг для друга или просто каждый выполняет свою роль, чтобы провернуть аферу?