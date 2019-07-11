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Искусство обмана Искусство обмана
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Lying and Stealing

Искусство обмана, 2018

2018 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Виртуозная афера в исполнении эксперта по искусству и модели-интеллектуалки.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Приключенческий триллер от Мэтта Аселтона, который выступил в роли режиссера и сценариста. На главные роли позвали звезду «Дивергента» Тео Джеймса и Эмилию Ратаковски из фильма «Исчезнувшая». Также в фильме принимали участие: Арис Альварадо, Фернанда Андраде, Тим Бейдер и многие другие.

В фильме рассказывается история одного специалиста в области искусства, а специализируется он на его краже, и прекрасной модели с высоким IQ. Их объединяет любовь к риску и, конечно же, деньгам. Они созданы друг для друга или просто каждый выполняет свою роль, чтобы провернуть аферу?

- Эмили Ратаковски призналась, что черпала вдохновение из фильма «Долгое прощание»

Он – эксперт по искусству, вернее… его хищению. Она – модель с задатками актрисы и высоким IQ. Оба любят деньги и риск. Они просто созданы друг для друга …или это лишь фасад, чтобы провернуть изысканную и виртуозную аферу, больше похожую на арт-перформанс?

4.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 июля 2019
Премьера онлайн 12 июля 2019
Премьера в мире 11 июля 2019
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Мэтт Аселтон
Мэтт Аселтон
В ролях
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Фернанда Андраде
Фернанда Андраде
Фред Меламед
Фред Меламед
Дави Блу Басич
Дави Блу Басич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Искусство обмана 5 постеров
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Искусство обмана
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Айван (Тео Джеймс) – профессиональный вор. Но его интересуют не дорогие машины или телевизоры, даже не банковские ячейки или содержимое вашего кошелька. Айван специализируется на предметах искусства. Естественно, для того, чтобы продуктивно работать в этом, кхм, бизнесе, нужно обладать основательным набором навыков. Кроме умения планировать, лгать, притворяться, использовать современные шпионские гаджеты, нужно разбираться в искусстве, с этим у Айвана проблемы нет, он получил профильное…
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Максим Рубанов 20 июля 2019, 14:06
Есть уже в сети в нормальном качестве, но не в плане сюжета.
Даже дома еле досмотрел
Nadezhda Kuzmina 19 июля 2019, 18:34
Тухляк. Не знаю, смогу ли досидеть до конца фильма... Не цепляет. Скучно и нудно.
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15 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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