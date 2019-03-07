Лови момент, 2019

В прокат выходит легкая российская комедия «Лови момент», режиссером которой стала дебютантка Антона Руже. Девушка ранее была продюсером фильмов «Одноклассницы» и «Суперплохие», поэтому хорошо знакома с жанром комедии. На главную роль она пригласила звезду клипа «Экспонат» и актрису театра Юлию Топольницкую. Также в картине снялись Алексей Кортнев, Юрий Быков, Михаил Тарабукин, Юлия Сулес и другие звезды.

Рита устала от жизни в провинции, нелюбимого парня и дурацкой работы. Решив, что пора что-то менять, она уезжает в Москву с твердым намерением поступить в театральный вуз. Но обосноваться в столице оказывается гораздо сложнее, чем она себе представляла: театральный мир не готов встречать ее жаркими объятиями, а москвичи оказываются людьми с другой планеты. Но амбициозная девушка не собирается сдаваться.