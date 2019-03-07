Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лови момент Лови момент
Киноафиша Фильмы Лови момент

Лови момент, 2019

2019 / Россия
4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
Девушка приезжает в Москву, чтобы стать актрисой
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В прокат выходит легкая российская комедия «Лови момент», режиссером которой стала дебютантка Антона Руже. Девушка ранее была продюсером фильмов «Одноклассницы» и «Суперплохие», поэтому хорошо знакома с жанром комедии. На главную роль она пригласила звезду клипа «Экспонат» и актрису театра Юлию Топольницкую. Также в картине снялись Алексей Кортнев, Юрий Быков, Михаил Тарабукин, Юлия Сулес и другие звезды.

Рита устала от жизни в провинции, нелюбимого парня и дурацкой работы. Решив, что пора что-то менять, она уезжает в Москву с твердым намерением поступить в театральный вуз. Но обосноваться в столице оказывается гораздо сложнее, чем она себе представляла: театральный мир не готов встречать ее жаркими объятиями, а москвичи оказываются людьми с другой планеты. Но амбициозная девушка не собирается сдаваться. 

  • Рабочее название фильма — “Высокие каблуки”.
  • В 2019 году в прокат вышел итальянский фильм с аналогичным названием.
  • Режиссер Юрий Быков сыграл в фильме камео-роль режиссера.
  • Главную роль в фильме сыграла Юлия Топольницкая, которая получила широкую известность после того, как снялась в клипе группы “Ленинград” на песню “Экспонат”.
  • Режиссерский дебют Антонины Руже и актерский дебют в полнометражном кино Юлии Топольницкой.
  • Известный музыкант Алексей Кортнев сыграл роль председателя приемной комиссии театрального вуза совершенно бесплатно.
  • Фильм снимался в Москве и Геленджике.
  • Изначально фильм планировалось выпустить в прокат осенью 2017 года, но в итоге премьера была перенесена на 7 марта 2019-го.
  • Сюжет фильма напоминает советские картины “Карнавал” и “Приходите завтра”.

Милая амбициозная девушка Рита из провинциального городка на черноморском побережье решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории. 

4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера в мире 7 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Антонина Руже
Антонина Руже
В ролях
Юлия Топольницкая
Юлия Топольницкая
Юрий Быков
Юрий Быков
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Юлия Сулес
Юлия Сулес
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Лучшие русские мелодрамы 2019 года Лучшие русские мелодрамы 2019 года
6 лучших российских мелодрам 2019 года 6 лучших российских мелодрам 2019 года
Постер фильма Лови момент 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Чем российская мечта отличается от американской? За рубежом все просто. «Звезда родилась» после оскаровской гонки укоренена в американском сознании как обновленный образец успеха и исполнения национальной мечты: все сложилось — это когда ты заслуженно и талантливо поешь Shallow перед бушующей толпой, а Брэдли Купер наяривает тебе на гитаре. Неопределенность русского менталитета не дает так просто, как Леди Гаге, разобраться, о чем же нужно мечтать всем и каждому в наших…
Читать
Nadezhda Kuzmina 8 марта 2019, 20:19
Надоело ставить единицы, но подобные фильмы не оставляют мне выбора. Пустая трата времени и разочарование.
Максим Велижанин 8 марта 2019, 16:52
Хватит показывать русскую парашу! Куда делись нормальные фильмы???
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Съёмки фильма «Каблуки» 17 августа в Москве журналисты смогут посетить съёмочную площадку фильма «Каблуки».  В лирической комедии режиссёра Антонины Роже, снятой по сценарию Василия Ровенского, сыграла
Написать
15 августа 2016 19:09
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши