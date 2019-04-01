Счастье - это... Часть 2, 2019

Российское отделение студии Disney уже не в первый раз выпускает собственные фильмы. Один из самых успешных проектов компании, фэнтези «Последний богатырь», уже вскоре обзаведется сиквелом, а пока на экраны страны выходит вторая часть альманаха «Счастье, это…», запущенной в 2015 году.
родюсер фильма и гендиректор российского Disney Марина Жигалова-Озкан поставила задачу найти молодых кинематографистов и помочь им сделать первый шаг в большом кино. Ещё в 2014-м провели творческие конкурсы, создали курс семейного кино под руководством Владимира Грамматикова. Выпуск первого фильма был согласован с кинотеатрами – попасть на него можно было бесплатно. Точно так же, бесплатно, можно посмотреть в кино вторую часть.
В новом режиссерском конкурсе приняли участие более 1300 человек, а сценарных заявок получили около шестисот. Новый альманах представит зрителю семь историй. Ксения Алфёрова играет журналистку, которая берёт интервью у популярной актрисы (Людмила Чурсина). Леонид Якубович перевоплотился в деда с кипучей фантазией. Ради одной из историй актёру Станиславу Дужникову пришлось учиться кататься на коньках. В проекте снимались не только профессиональные артисты, но и обычные россияне, которых выбрали сотрудники Disney.
- Миша Марвин и НАZИМА исполнили заглавную песню для второго фильма. Трогательная песня «Моя мечта», написанная Асланбеком Джалиевым специально для фильма, звучит на закрывающих титрах.
Новелла «Братья» рассказывает о том, как страх за старшего брата помогает семилетнему мальчику найти в себе силы преодолеть любые опасности, пусть даже и ненастоящие. Новелла «Родная» повествует о взаимоотношениях матери и ее дочери-журналиста, которая благодаря тайне, раскрытой во время интервью с известной актрисой, смогла увидеть, что настоящее счастье всегда было рядом. Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, что в каждом из нас есть свои сильные стороны, нужно их только принять. В новелле «Шансы в танцы» главным героем становится сотрудник клининговой службы Лёня, который стремится к исполнению своей мечты несмотря ни на что. Новелла «Фантазёр» раскрывает мысль, что фантазия – это великая сила, которая помогает объединять людей. Новелла «Фото на счастье» рассказывает историю двух влюбленных фотографов Андрея и Тони, которые ради друг друга должны суметь преодолеть конфликт, связанный с такими разными взглядами на искусство фотографии. А новелла «Allegro Moderato» повествует о музыканте Василии, которому ради своей мечты придется не только пройти прослушивание у маэстро с мировым именем, но и распутать интригу соперника.