Одесса, 2019

«Одесса» стала фильмом, открывшим 30-й фестиваль «Кинотавр».

Евгения Брик впервые получила роль без проб в картине режиссёра-супруга. Брик также играла в таких работах Тодоровского, как «Стиляги», «Тиски» и «Оттепель», но всегда проходила кастинг на общих основаниях.

Обычно Тодоровский делает паузу в несколько лет между съёмками фильмов, однако «Одесса» и «Гипноз» стали первыми картинами режиссёра, которые он выпускает подряд.

Режиссёр мечтал снять фильм именно в Одессе, однако пришлось «восстанавливать» одесские улочки в других местах, включая Сочи, Ростов-на-Дону и Таганрог. Основная часть съёмок проходила на киностудии «Мосфильм», где декораторы воспроизвели одесский двор.

Из фильма было вырезано как минимум 4 крупных сцены. Одна из них рассказывала о визите героя Леонида Ярмольника в КГБ.

Образ Одессы режиссёр воссоздал из собственной «чувственной памяти». Он признался, что не читал дополнительной литературы о городе: чужие труды не вдохновили бы его, а лишь отвлекли бы от Одессы, которую помнит он.