Одесса, 2019

Художественный фильм «Одесса» - трагикомедия Валерия Тодоровского («Стиляги»), создававшаяся на основе детских воспоминаний режиссёра о родном городе. Главные роли в ностальгической картине сыграли лауреат премии «Ника» Леонид Ярмольник («Трудно быть богом»), народная артистка России Ирина Розанова («Интердевочка») и лауреат премии Правительства Российской Федерации Евгений Цыганов, ранее работавший с режиссёром над драматическим сериалом «Оттепель».
«Одесса» - одна из самых важных и дорогих картин в фильмографии режиссёра, чувственно воспроизводящая улочки Одессы глазами десятилетнего Тодоровского. Действие фильма происходит в 1970 году и рассказывает о еврейской семье. Погостить в Одессу приезжают московские зять и внук, которые оказываются «запертыми» в городе из-за карантина, - двухдневный отдых журналиста и сына превращается в судьбоносный двухнедельный отпуск.
«Одесса» стала фильмом, открывшим 30-й фестиваль «Кинотавр».
Евгения Брик впервые получила роль без проб в картине режиссёра-супруга. Брик также играла в таких работах Тодоровского, как «Стиляги», «Тиски» и «Оттепель», но всегда проходила кастинг на общих основаниях.
Обычно Тодоровский делает паузу в несколько лет между съёмками фильмов, однако «Одесса» и «Гипноз» стали первыми картинами режиссёра, которые он выпускает подряд.
Режиссёр мечтал снять фильм именно в Одессе, однако пришлось «восстанавливать» одесские улочки в других местах, включая Сочи, Ростов-на-Дону и Таганрог. Основная часть съёмок проходила на киностудии «Мосфильм», где декораторы воспроизвели одесский двор.
Из фильма было вырезано как минимум 4 крупных сцены. Одна из них рассказывала о визите героя Леонида Ярмольника в КГБ.
Образ Одессы режиссёр воссоздал из собственной «чувственной памяти». Он признался, что не читал дополнительной литературы о городе: чужие труды не вдохновили бы его, а лишь отвлекли бы от Одессы, которую помнит он.
Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.