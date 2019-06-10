Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одесса Одесса
Киноафиша Фильмы Одесса

Одесса, 2019

2019 / Россия
6.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Художественный фильм «Одесса» - трагикомедия Валерия Тодоровского («Стиляги»), создававшаяся на основе детских воспоминаний режиссёра о родном городе. Главные роли в ностальгической картине сыграли лауреат премии «Ника» Леонид Ярмольник («Трудно быть богом»), народная артистка России Ирина Розанова («Интердевочка») и лауреат премии Правительства Российской Федерации Евгений Цыганов, ранее работавший с режиссёром над драматическим сериалом «Оттепель».

«Одесса» - одна из самых важных и дорогих картин в фильмографии режиссёра, чувственно воспроизводящая улочки Одессы глазами десятилетнего Тодоровского. Действие фильма происходит в 1970 году и рассказывает о еврейской семье. Погостить в Одессу приезжают московские зять и внук, которые оказываются «запертыми» в городе из-за карантина, - двухдневный отдых журналиста и сына превращается в судьбоносный двухнедельный отпуск.

«Одесса» стала фильмом, открывшим 30-й фестиваль «Кинотавр».

Евгения Брик впервые получила роль без проб в картине режиссёра-супруга. Брик также играла в таких работах Тодоровского, как «Стиляги», «Тиски» и «Оттепель», но всегда проходила кастинг на общих основаниях.

Обычно Тодоровский делает паузу в несколько лет между съёмками фильмов, однако «Одесса» и «Гипноз» стали первыми картинами режиссёра, которые он выпускает подряд.

Режиссёр мечтал снять фильм именно в Одессе, однако пришлось «восстанавливать» одесские улочки в других местах, включая Сочи, Ростов-на-Дону и Таганрог. Основная часть съёмок проходила на киностудии «Мосфильм», где декораторы воспроизвели одесский двор.

Из фильма было вырезано как минимум 4 крупных сцены. Одна из них рассказывала о визите героя Леонида Ярмольника в КГБ.

Образ Одессы режиссёр воссоздал из собственной «чувственной памяти». Он признался, что не читал дополнительной литературы о городе: чужие труды не вдохновили бы его, а лишь отвлекли бы от Одессы, которую помнит он.

Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.

6.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 сентября 2019
Премьера в мире 10 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Валерий Тодоровский
Валерий Тодоровский
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Евгения Брик
Евгения Брик
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы по реальным событиям Фильмы по реальным событиям
Постер фильма Одесса 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
www.975 8 сентября 2019, 22:28
«Одесса» это фильм-ностальгия. Он очень трогает, в нем присутствует некоторая недосказанность, у каждого героя здесь своя правда.
silva6666 8 сентября 2019, 20:57
Очень скучный фильм, весь фильм ждешь, когда же начнется действие. Сильно на любителя
Отзывы Написать
28 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Объявлен полный список победителей кинопремии «Золотой орел» 2020 Александр Петров боролся за награды сам с собой. Конечно же, выиграл.
Написать
27 января 2020 14:10
Остаёмся зимовать: главные авторские проекты из России, которые выйдут до конца 2019 года Пока все переворачивали календарь, в кино и на телевидении начался новый сезон.
Написать
8 сентября 2019 14:50
Драмы больше нет: «Одесса» Валерия Тодоровского Главный российский фестиваль «Кинотавр» открылся фильмом, в котором один из лучших отечественных режиссеров вспоминает собственное детство – с неожиданными последствиями. Ксения Реутова наблюдала в Сочи за густонаселенной драмой режиссера «Стиляг».
Написать
10 июня 2019 15:08
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Приложение киноафиши