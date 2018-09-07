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За мечтой За мечтой
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Teen Spirit

За мечтой, 2018

2018 / США
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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История современной Золушки о том, как взрослеть, мечтать и найти свой голос
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Актер и сценарист Макс Мингелла («Рассказ служанки», «Элвис и Анабель») пересел в режиссерское кресло, чтобы снять музыкальную драму. Главные роли в его дебютной картине исполнили Эль Фаннинг («Потерянная комната», «Фиби в стране чудес»), Милли Брэйди («Меч короля Артура», «Гордость и предубеждение и зомби»), Златко Бурич («Истекающий кровью», «Дилер»), Оливия Грант («Дядя», «Дрянь»), Руаири О’Коннор («Чертов красавчик»), Джесси Виннинг («Воспоминания о будущем», «Куртизанки»), Джордан Стефенс («Изгой Один: Звездный войны. Истории», «Катастрофа»), Джон Лок («Восхождение Юпитер», «Темные времена»).

В центре повествования девушка по имени Вайолет — красивая, талантливая и амбициозная. Однако и у нее есть проблемы: на кону стоит победа в национальном конкурсе, которая может изменить всю ее жизнь, а она никак не может справиться с волнением и неуверенностью в себе.

— Макс Мингелла не только снял фильм, но и написал сценарий к картине

— Наиболее Макс Мингелла известен как актер сериала «Рассказ служанки»

Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе –  это шанс добиться всего.  Как справиться с неуверенностью, страхом и победить?

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Макс Мингелла
Макс Мингелла
В ролях
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Милли Брэйди
Милли Брэйди
Златко Бурич
Златко Бурич
Олив Грэй
Олив Грэй
Руаири О’Коннор
Руаири О’Коннор
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Постер фильма За мечтой 4 постера
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За мечтой
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Семнадцатилетняя Вайолет (Эль Фаннинг), англичанка польского происхождения, живет в маленьком островном городке на юге Великобритании. Ее мать (Агнешка Гроховска), ортодоксальная христианка, содержит небольшую частную ферму и навязывает дочке заурядную жизнь: школу, подработку официанткой и пение в церковном хоре. Однако, упорная, молодая и обаятельная Вайолет мечтает о карьере поп-певицы и сдаваться не собирается. Увидев объявление о кастинге на конкурс молодых талантов, победа в котором…
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Андрей Брек 21 июня 2019, 14:14
Фильм очень посредственный,на любителя.Сюжет не то,что слишком предсказуем,но и не заставляет сильно проникнуться к персонажам.Голос у героини не… Читать дальше…
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Эль Фаннинг исполнила кавер на песню Dancing On My Own В оригинале её поёт шведская певица Робин.
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14 марта 2019 10:42
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