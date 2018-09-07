За мечтой, 2018

Актер и сценарист Макс Мингелла («Рассказ служанки», «Элвис и Анабель») пересел в режиссерское кресло, чтобы снять музыкальную драму. Главные роли в его дебютной картине исполнили Эль Фаннинг («Потерянная комната», «Фиби в стране чудес»), Милли Брэйди («Меч короля Артура», «Гордость и предубеждение и зомби»), Златко Бурич («Истекающий кровью», «Дилер»), Оливия Грант («Дядя», «Дрянь»), Руаири О’Коннор («Чертов красавчик»), Джесси Виннинг («Воспоминания о будущем», «Куртизанки»), Джордан Стефенс («Изгой Один: Звездный войны. Истории», «Катастрофа»), Джон Лок («Восхождение Юпитер», «Темные времена»).

В центре повествования девушка по имени Вайолет — красивая, талантливая и амбициозная. Однако и у нее есть проблемы: на кону стоит победа в национальном конкурсе, которая может изменить всю ее жизнь, а она никак не может справиться с волнением и неуверенностью в себе.